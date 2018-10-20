駅構内で買える「てみやげ」を手軽に検索

東京メトロがメトロアプリ内「メトロラボ」で実証実験

コンテンツは「発見！駅ナカみやげ」という名称で、2018年10月19日(金)から2019年1月18日(金)の一ヶ月間の予定で公開されます。

《機能》

・東京メトロの駅構内に出店している「てみやげ」販売店舗の情報を掲載

・店舗の情報は、月2回（月初、中旬）更新

・路線名、駅名から販売店舗の検索が可能

・販売店舗の場所を各駅構内図で詳しく紹介

・SNS（Facebook、Twitter、LINE）での店舗情報共有が可能

路線、駅で絞込み該当店舗を表示し、該当店舗が一覧表示タップすると店舗詳細ページへ、店舗ページで詳細情報を表示。店舗情報をSNSで共有。

《利用料金》

無料 ※通信料は利用者負担

《対応機種・OS》

・iOS 9.0以上

・Android 搭載スマートフォン（OS 5.0以降）

《東京メトロからの注意事項》

・駅構内で歩きながらのスマートフォン等の使用はご遠慮ください。

・車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

・本サービスは予告なく中止する場合があります。

・本サービスは利用規約に同意の上ご利用ください。

・東京メトロアプリの詳細は、特設サイトをご覧ください。

※iPhone,iPod touch,App Store は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。

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