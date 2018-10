台北・迪化街の素敵なお店【７】優しい味わいのスイーツを「幸福甜品茶米露」

台北の問屋街「迪化街(ディーホアジエ)」は、ショッピングスポットとして日本人観光客も多く訪れる人気のエリアです。レトロな雰囲気の街並みにお店がずらりと並ぶ様子は、歩いているだけでもワクワクしてきます。

迪化街をぶらりと散策していると、見た瞬間から惹き込まれてしまうような素敵なお店がたくさん!今回は、迪化街の入り口近くにあるスイーツ店「幸福甜品 茶米露」について紹介します。ミルクの中にプチタピオカがたっぷり入った「西米露」というスイーツや、お茶を加えてアレンジした「茶米露」は、このお店の人気メニューです。優しい味わいのスイーツに、ほっと一息つくことができるでしょう。

迪化街入り口近くのスイーツ店「幸福甜品 茶米露」

「幸福甜品 茶米露」は、迪化街の入り口近くにあるスイーツ店です。といっても迪化街メイン通りではなく、迪化街と書かれた看板横にある細い路地・南京西路沿いにお店があります。

お店の外観はとってもシンプル。

ドアを右に引いて早速中に入ってみましょう。

白を基調としたシンプルな店内

店内は白を基調としたシンプルな作りです。テーブル席がいくつかあり、グループでもおひとりさまでも入りやすい雰囲気。

植物が飾られていたりオブジェが置かれていたりと、さりげないインテリアが素敵です。

西米露を中心としたスイーツメニューがずらり

メニューには、茶米露や西米露などスイーツメニューがずらりと並びます。茶米露は紅茶かミルクティーを選択可能、西米露や薏米露はそれぞれ芋頭(タロイモ)・紅豆(あずき)・紫米・緑豆からトッピングを選ぶことができます。

ちなみに西米露とは東南アジアが発祥のスイーツだと言われていますが、台湾でもよく食べられています。ココナッツミルクにプチタピオカが入っている優しい味わいのスイーツです。茶米露とは、お茶ゼリーとプチタピオカに紅茶もしくはミルクティーをそそいだ、この店オリジナルのドリンクです。

優しい味わいの西米露

筆者が注文したのは「西米露+紅豆」。西米露は一般的にココナッツミルクが使われるのですが、こちらのお店では新鮮な牛乳を使っています。

牛乳の中にはプチタピオカや小豆がたっぷりと入っていて、優しい味わいです。実はこのタピオカ、台湾で人気のドリンク・タピオカミルクティーに入っているタピオカとは種類が異なります。ミルクティーのタピオカはサツマイモのでんぷんで作られていますが、西米露のタピオカはサゴというヤシ科の植物のでんぷんから作られています。ミルクティーに入っているタピオカと比べて柔らかく、喉越しがいいなと感じました。

「幸福甜品 茶米露」で提供されているスイーツは、派手さはないものの優しい味わいで、歩き疲れた身体がじんわり癒されていくのを感じます。迪化街散策の合間に甘いものを食べてちょっと休憩したいな、という時にはぜひ寄ってみてくださいね。

幸福甜品 茶米露

住所:台北市大同區南京西路239巷4號1樓

営業時間:11:00~19:00

定休日:月曜日

公式Facebook:

https://www.facebook.com/%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E7%94%9C%E5%93%81-%E8%8C%B6%E7%B1%B3%E9%9C%B2-776781159064508/

[All photos by Yui Imai]

Do not use images without permission.