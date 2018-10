「ウォーキング・デッド・ザ・リアル」期間限定・体験型アトラクション開催！【閲覧注意】

『ウォーキング・デッド』最新シーズン9のFOX日本最速放送を記念して、『ウォーキング・デッド』の世界観が無料で体験できる本格スパイ体験型アトラクション「inSPYre(インスパイヤ)」の「ウォーキング・デッド・ザ・リアル」が期間限定でオープン予定です。ファンなら見逃したくないこの情報をご紹介。

【一部閲覧注意】

かなり刺激の強い画像も含まれています。

閲覧には十分ご注意ください。

『ウォーキング・デッド』の世界観を体験出来ちゃう♡

今月10月8日(月)からFOXチャンネルにて『ウォーキング・デッド』最新シーズン9の日本最速放送が始まった大人気海外ドラマ『ウォーキング・デッド』。

その放送を記念して、新宿・歌舞伎町の本格スパイ体験アトラクション「inSPYre(インスパイヤ)」にて、『ウォーキング・デッド』の世界観を体験できるアトラクション「ウォーキング・デッド・ザ・リアル」が10月28日(日)と31日(水)の2日間期間限定でオープンします。

『ウォーキング・デッド』って?

今さらですが・・・

一応ご存じない方のために・・・

『ウォーキング・デッド』(The Walking Dead) とは、2010年から放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマです。

略称『TWD』。

10月14日(現地時間)にシーズン9のエピソード2が放送を終え、ストーリーは続いている大人気のドラマ『ウォーキング・デッド』。

先日『ウォーキング・デッド』の人気キャラクターであるグレン役で知られているスティーブン・ユアンは、ご両親にずっとAV俳優だと思われていたと告白したなんて情報もあったりして・・・。

何かと話題が多いドラマでもあります。

「ウォーキング・デッド」シーズン6のエピソード12では、ジョニー・デップが生首としてカメオ出演していたことでも話題になりましたね。

アンドリュー・リンカーン演じるリックが、切断したウォーカーの首を地面に3つ並べるシーンにジョニー・デップの顔型を使った生首が・・・・。

どれだかお分かりになりますか?

実は、右端の生首が実際にジョニー・デップの頭から型を取って作った生首だそうで・・・

さすが、大人気ドラマだけあって、小道具にもお金をかけているんですね。

たった数秒のシーンですが、ジョニー・デップのファンの方はドラマを観なおしてみるのも楽しいかも。

日本未上陸のTWDのアトラクションであなたもドラマの世界へ・・・

2016年7月に、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでは、このドラマ「ウォーキング・デッド」のアトラクションがウォークスルーのホラーメイズとして再現されオープン済みなのですが・・・

日本のユニバーサルスタジオではまだこのアトラクションはありません。

しかし、あの怖い??大人気ドラマシリーズの「ウォーキング・デッド」のアトラクションですよ~

ファンならぜひ行ってみたいですよね~

本場ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでは、あまりの恐怖でスタンバイの列から離れる人もいるとか・・・

そんな「ウォーキング・デッド」のアトラクションが体験できる施設では、通常、レーザーを避けたり、ハッキングしたりするといったような、まるでスパイなんじゃないの?なんて思えるような体験が出来るスパイ体験施設「inSPYre」なのでが・・・・。

そんな、体験施設である「inSPYre」と「ウォーキング・デッド」のコラボによって作られたアトラクションの名前は、「ウォーキング・デッド・ザ・リアル」。

この「ウォーキング・デッド・ザ・リアル」ですが、次世代アミューズメントを次々と創作している「PLANS」によって企画・製作されたものだそうで・・・このイベントが行われる施設「inSPYre 」自体も手掛けています。

富士急ハイランドの「戦慄迷宮」などのアトラクションなどを手がけているため、怖いのはお墨付き?

「ウォーキング・デッド・ザ・リアル」アトラクションの概要

【ストーリー】

救世主との全面対決の最中(さなか)。

アレクサンドリアもヒルトップも王国も、これまでのニーガンへの供給で物資が不足していました。

必要な物資を調達に向かった仲間がなかなか戻ってきません。

あなたも物資調達に向かうことになり、聖域近くの街に到着しました。

あなたのチームリーダーから渡された地図には武器や食料の位置が示されていますが、銃を手にしたニーガンの手下やウォーカーが徘徊しています。

あなたは無事に仲間を救出し、物資を入手し、無事に街を脱出することは出来るでしょうか!?

アトラクションの内容ですが・・・

ツアーガイドに従って、8人1組で行動。

サイレントゲーム、ガンシューテイング、謎解きなどをして、制限時間15分以内にミッションを遂行しなければなりません。

コースは下記の2種類です。

《潜入コース》

コースタイプ(頭脳系コース)

ミッション(仲間の救出)

《脱出コース》

コースタイプ(身体系コース)

ミッション(物資調達と脱出)

どうやら、ドラマでもおなじみ?迫り来るウォーカーを赤外線銃で撃退するそうで、赤外線銃は重さもあって本物のように感じるようですよ。

脱出コースの方が難しくないようですね。

カフェには、インスタ映えのホラーフードも♡

会場内のカフェには、ホラーフードまで用意されているようですよ。

★「誰か」の指入りのフライドポテト

★とどめレアチーズケーキ脳みそ入り

★目玉入りカクテルジュース(アルコールorノンアルコールをセレクト)

など・・・・

見た目も恐ろしいフードが勢ぞろい。

見た目は怖いかもしれないけれど、リアルなホラー菓子店で有名な中西怪奇菓子工房(Nakanishi Horror Sweets Workshop)のお菓子ですから、お味は保証付き?

勇気のある方はぜひ挑戦してみては?

ご興味ある方はハロウィン当日にも開催しておりますので、インスタ映えする画像がゲット出来るかもしれませんよ~♡

詳しいことは下記サイトより、ご確認くださいね。

31日のハロウィン当日は、混雑が予想されますし・・・・

アトラクションの注意事項などもありますので、詳しくは公式サイトでご確認ください。

<最新シーズン放送記念特別企画>【10/28,31】ウォーキング・デッド・ザ・リアル | inSPYre(インスパイヤ)<<公式>>

名称 : ウォーキング・デッド・ザ・リアル

日時 : 10月28日(日) 10:00~12:00

10月31日(水) 18:00~22:00

所要時間: 約20分(1回につき)

料金 : 無料

注意事項: ※小学生は中学生以上の保護者の同伴が必要です。

※別のお客様とチームを組んでいただくことがございます。

※動きやすい服装・靴でお越しください。

※安全上の理由により、下記項目に該当する方はご利用頂けません。

・小学生未満のお子様

・泥酔されている方、気分のすぐれない方

・妊娠中の方

・てんかんや心臓疾患、骨折など身体に疾患のある方

まだ間にあう「ウォーキング・デッド」 シーズン9放送予定!

日本でも10月8日から「ウォーキング・デッド」 シーズン9の放送が始まりましたが・・・

見逃しちゃった~と思ったあなた。

大丈夫です。まだ間に合いますよ。

FOXでは、

2018/10/22(月)07:30~

第1話「新たな幕開け(原題: A New Beginning)」[字]

2018/10/22(月)08:30~

第2話「復興の道(原題: The Bridge)」[字]

が放送予定になっています。

第1話を見逃してしまった方もぜひ。

詳しい放送スケジュールなどは、下記公式サイトでご確認ください。

ウォーキング・デッド シーズン9|FOX|FOX ネットワークス

少し早いハロウィンを楽しむのもよし!

参加するのが怖い方は、カフェでスペシャルカフェメニューを楽しむだけでも楽しそうですよね。

31日ハロウィン当日には、「ウォーキング・デッド」のコスプレに身を包んで行かれようとしている方は・・・・

逆にアトラクションに出てくるウォーカーを驚かせすぎませんように。

素敵な週末をお過ごしください。

