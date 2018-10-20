【ラグビー トップリーグ第7節】Hondaが東芝を破る

ジャパンラグビートップリーグ18-19第7節は10月20日 (土)、鈴鹿でHonda HEAT vs 東芝ブレイブルーパスの試合が行われた。前半をHonda 21 - 14 東芝で折り返し、最終スコアをHondaが45 - 26で東芝を降して、19点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ Honda HEAT
1 PR 藤井拓海
2 HO 藤浪輝人
3 PR 呉味和昌
4 LO ジョシュ・ベックハイス
5 LO アールジー・スナイマン
6 FL ミロデビッド
7 FL 小林亮太 (Cap)
8 NO8 トマシソンゲタ
9 SH 伊藤玖祥
10 SO ベイデン・カー
11 WTB 尾又寛汰
12 CTB ショーン・トレビー
13 CTB 森川海斗
14 WTB クリス・クリンドラニ
15 FB エイダン・トウア
16 RE 竹内擁騎
17 RE 滝澤翔太
18 RE 田中貴士
19 RE デオン・ステフマン
20 RE 川崎大翔
21 RE 山路健太
22 RE 忽那健太
23 RE 半井優太
■ 東芝ブレイブルーパス
1 PR 橋本大吾
2 HO 森太志
3 PR 知念雄
4 LO 梶川喬介
5 LO 小瀧尚弘
6 FL 松田圭祐
7 FL 藤田貴大
8 NO8 山本紘史
9 SH 小川高廣
10 SO 中尾隼太
11 WTB 宇薄岳央
12 CTB 増田慶介
13 CTB リチャード・カフイ (Cap)
14 WTB ジョネ・ナイカブラ
15 FB コンラッド・バンワイク
16 RE 湯原祐希
17 RE 田中圭一
18 RE 深村亮太
19 RE 梁大煐
20 RE 李聖彰
21 RE 藤井淳
22 RE ジョニー・ファアウリ
23 RE 松岡久善