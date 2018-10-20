【ラグビー トップリーグ第7節】Hondaが東芝を破る

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第7節は10月20日 (土)、鈴鹿でHonda HEAT vs 東芝ブレイブルーパスの試合が行われた。前半をHonda 21 - 14 東芝で折り返し、最終スコアをHondaが45 - 26で東芝を降して、19点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ Honda HEAT

1　PR　藤井拓海

2　HO　藤浪輝人

3　PR　呉味和昌

4　LO　ジョシュ・ベックハイス

5　LO　アールジー・スナイマン

6　FL　ミロデビッド

7　FL　小林亮太 (Cap)

8　NO8　トマシソンゲタ

9　SH　伊藤玖祥

10　SO　ベイデン・カー

11　WTB　尾又寛汰

12　CTB　ショーン・トレビー

13　CTB　森川海斗

14　WTB　クリス・クリンドラニ

15　FB　エイダン・トウア

16　RE　竹内擁騎

17　RE　滝澤翔太

18　RE　田中貴士

19　RE　デオン・ステフマン

20　RE　川崎大翔

21　RE　山路健太

22　RE　忽那健太

23　RE　半井優太

■ 東芝ブレイブルーパス

1　PR　橋本大吾

2　HO　森太志

3　PR　知念雄

4　LO　梶川喬介

5　LO　小瀧尚弘

6　FL　松田圭祐

7　FL　藤田貴大

8　NO8　山本紘史

9　SH　小川高廣

10　SO　中尾隼太

11　WTB　宇薄岳央

12　CTB　増田慶介

13　CTB　リチャード・カフイ (Cap)

14　WTB　ジョネ・ナイカブラ

15　FB　コンラッド・バンワイク

16　RE　湯原祐希

17　RE　田中圭一

18　RE　深村亮太

19　RE　梁大煐

20　RE　李聖彰

21　RE　藤井淳

22　RE　ジョニー・ファアウリ

23　RE　松岡久善

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