【ラグビー トップリーグ第7節】ヤマハ発動機がリコーから勝利をもぎ取る

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第7節は10月20日 (土)、万博でヤマハ発動機ジュビロ vs リコーブラックラムズの試合が行われた。前半をヤマハ発動機 21 - 17 リコーで折り返し、最終スコアをヤマハ発動機が40 - 36でリコーを降して、4点差での勝利となった

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メンバー

■ ヤマハ発動機ジュビロ

1　PR　仲谷聖史

2　HO　日野剛志

3　PR　伊藤平一郎

4　LO　リチャード・アーノルド

5　LO　ディネスバラン・クリシュナン

6　FL　大戸裕矢

7　FL　クワッガ・スミス

8　NO8　三村勇飛丸

9　SH　吉沢文洋

10　SO　マット・マッガーン

11　WTB　田中渉太

12　CTB　ヴィリアミ・タヒトゥア (Cap)

13　CTB　小林広人

14　WYB　矢富洋則

15　FB　伊東力

16　RE　名嘉翔伍

17　RE　西内勇二

19　RE　桑野詠真

20　RE　モセ・トゥイアリイ

21　RE　矢富勇毅

22　RE　ニール・マレー

23　RE　鹿尾貫太

■ リコーブラックラムズ

1　PR　眞壁貴男

2　HO　森雄基

3　PR　柴田和宏

4　LO　ジェイコブ・スキーン

5　LO　ブロードハーストマイケル

6　FL　エリオット・ディクソン

7　FL　武者大輔

8　NO8　松橋周平

9　SH　高橋敏也

10　SO　ブライス・ヘガティ

11　WTB　ロトアヘアアマナキ大洋

12　CTB　濱野大輔 (Cap)

13　CTB　牧田旦

14　WTB　渡邊昌紀

15　FB　ロビー・ロビンソン

16　RE　芳野寛

17　RE　辻井健太

18　RE　大川創太郎

19　RE　ロトアヘアポヒヴァ大和

20　RE　コリン・ボーク

21　RE　山本昌太

22　RE　ティム・ベイトマン

23　RE　小松大祐

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