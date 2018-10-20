【ラグビー トップリーグ第7節】ヤマハ発動機がリコーから勝利をもぎ取る

ジャパンラグビートップリーグ18-19第7節は10月20日 (土)、万博でヤマハ発動機ジュビロ vs リコーブラックラムズの試合が行われた。前半をヤマハ発動機 21 - 17 リコーで折り返し、最終スコアをヤマハ発動機が40 - 36でリコーを降して、4点差での勝利となった
メンバー
■ ヤマハ発動機ジュビロ
1 PR 仲谷聖史
2 HO 日野剛志
3 PR 伊藤平一郎
4 LO リチャード・アーノルド
5 LO ディネスバラン・クリシュナン
6 FL 大戸裕矢
7 FL クワッガ・スミス
8 NO8 三村勇飛丸
9 SH 吉沢文洋
10 SO マット・マッガーン
11 WTB 田中渉太
12 CTB ヴィリアミ・タヒトゥア (Cap)
13 CTB 小林広人
14 WYB 矢富洋則
15 FB 伊東力
16 RE 名嘉翔伍
17 RE 西内勇二
19 RE 桑野詠真
20 RE モセ・トゥイアリイ
21 RE 矢富勇毅
22 RE ニール・マレー
23 RE 鹿尾貫太
■ リコーブラックラムズ
1 PR 眞壁貴男
2 HO 森雄基
3 PR 柴田和宏
4 LO ジェイコブ・スキーン
5 LO ブロードハーストマイケル
6 FL エリオット・ディクソン
7 FL 武者大輔
8 NO8 松橋周平
9 SH 高橋敏也
10 SO ブライス・ヘガティ
11 WTB ロトアヘアアマナキ大洋
12 CTB 濱野大輔 (Cap)
13 CTB 牧田旦
14 WTB 渡邊昌紀
15 FB ロビー・ロビンソン
16 RE 芳野寛
17 RE 辻井健太
18 RE 大川創太郎
19 RE ロトアヘアポヒヴァ大和
20 RE コリン・ボーク
21 RE 山本昌太
22 RE ティム・ベイトマン
23 RE 小松大祐