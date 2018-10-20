【順位結果】2018スーパーGT第7戦オートポリス 予選Q2

2018年のスーパーGT第7戦は10月20日、大分県日田市にあるオートポリスで公式予選Q2が行われ、スーパーGT500クラスはARTA NSX-GTが、スーパーGT300クラスはHOPPY 86 MCがポールポジションを獲得した。
■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT500予選Q2結果（編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Time
1
8
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA NSX-GT
野尻智紀
伊沢拓也 BS 49kg 1’31.441
2
17
KEIHIN REAL RACING
KEIHIN NSX-GT
塚越広大
小暮卓史 BS 40kg 1’31.989
3
100
TEAM KUNIMITSU
RAYBRIG NSX-GT
山本尚貴
J.バトン BS 61kg 1’32.151
4
36
LEXUS TEAM au TOM’S
au TOM’S LC500
中嶋一貴
関口雄飛 BS 40kg 1’32.563
5
1
LEXUS TEAM KeePer TOM’S
KeePer TOM’S LC500
平川亮
N.キャシディ BS 47kg 1’32.733
6
16
TEAM MUGEN
MOTUL MUGEN NSX-GT
武藤英紀
中嶋大祐 YH 16kg 1’33.150
7
64
Epson Nakajima Racing
Epson Modulo NSX-GT
B.バゲット
松浦孝亮 DL 3kg 1’33.184
8
38
LEXUS TEAM ZENT CERUMO
ZENT CERUMO LC500
立川祐路
石浦宏明 BS 36kg 1’33.323
■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT300予選Q2結果（編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Time
1
25
つちやエンジニアリング
HOPPY 86 MC
松井孝允
坪井翔 YH 35kg 1’42.498
2
10
GAINER
GAINER TANAX triple a GT-R
星野一樹
吉田広樹 YH 20kg 1’42.976
3
5
TEAM MACH
マッハ車検 MC86 Y’s distraction
坂口夏月
平木湧也 YH 0kg 1’43.073
4
61
R＆D SPORT
SUBARU BRZ R＆D SPORT
井口卓人
山内英輝 DL 32kg 1’43.222
5
0
GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO
グッドスマイル 初音ミク AMG
谷口信輝
片岡龍也 YH 45kg 1’43.428
6
52
埼玉トヨペット Green Brave
埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC
番場琢
脇阪薫一 YH 4kg 1’43.563
7
34
Modulo Drago CORSE
Modulo KENWOOD NSX GT3
道上龍
大津弘樹 YH 13kg 1’43.574
8
88
JLOC
マネパ ランボルギーニ GT3
平峰一貴
M.マペッリ YH 32kg 1’43.679
9
87
JLOC
リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3
佐藤公哉
元嶋佑弥 YH 6kg 1’44.223
10
96
K-tunes Racing LM corsa
K-tunes RC F GT3
新田守男
中山雄一 BS 24kg 1’44.229
11
7
D’station Racing
D’station Porsche
藤井誠暢
S.ミューラー YH 28kg 1’44.554
12
65
K2 R＆D LEON RACING
LEON CVSTOS AMG
黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 42kg 1’44.657
13
60
LM corsa
SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
吉本大樹
宮田莉朋 YH 23kg 1’44.701
14
2
Cars Tokai Dream28
シンティアム・アップル・ロータス
高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 1’47.935