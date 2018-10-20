【順位結果】2018スーパーGT第7戦オートポリス 予選Q2

　2018年のスーパーGT第7戦は10月20日、大分県日田市にあるオートポリスで公式予選Q2が行われ、スーパーGT500クラスはARTA NSX-GTが、スーパーGT300クラスはHOPPY 86 MCがポールポジションを獲得した。

■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT500予選Q2結果（編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Time

1 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA NSX-GT 野尻智紀
伊沢拓也 BS 49kg 1’31.441

2 17 KEIHIN REAL RACING KEIHIN NSX-GT 塚越広大
小暮卓史 BS 40kg 1’31.989

3 100 TEAM KUNIMITSU RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴
J.バトン BS 61kg 1’32.151

4 36 LEXUS TEAM au TOM’S au TOM’S LC500　 中嶋一貴
関口雄飛 BS 40kg 1’32.563

5 1 LEXUS TEAM KeePer TOM’S KeePer TOM’S LC500 平川亮
N.キャシディ BS 47kg 1’32.733

6 16 TEAM MUGEN MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀
中嶋大祐 YH 16kg 1’33.150

7 64 Epson Nakajima Racing Epson Modulo NSX-GT B.バゲット
松浦孝亮 DL 3kg 1’33.184

8 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO ZENT CERUMO LC500 立川祐路
石浦宏明 BS 36kg 1’33.323

■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT300予選Q2結果（編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Time

1 25 つちやエンジニアリング HOPPY 86 MC 松井孝允
坪井翔 YH 35kg 1’42.498

2 10 GAINER GAINER TANAX triple a GT-R 星野一樹
吉田広樹 YH 20kg 1’42.976

3 5 TEAM MACH マッハ車検 MC86 Y’s distraction 坂口夏月
平木湧也 YH 0kg 1’43.073

4 61 R＆D SPORT SUBARU BRZ R＆D SPORT 井口卓人
山内英輝 DL 32kg 1’43.222

5 0 GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝
片岡龍也 YH 45kg 1’43.428

6 52 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC 番場琢
脇阪薫一 YH 4kg 1’43.563

7 34 Modulo Drago CORSE Modulo KENWOOD NSX GT3 道上龍
大津弘樹 YH 13kg 1’43.574

8 88 JLOC マネパ ランボルギーニ GT3 平峰一貴
M.マペッリ YH 32kg 1’43.679

9 87 JLOC リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3 佐藤公哉
元嶋佑弥 YH 6kg 1’44.223

10 96 K-tunes Racing LM corsa K-tunes RC F GT3 新田守男
中山雄一 BS 24kg 1’44.229

11 7 D’station Racing D’station Porsche 藤井誠暢
S.ミューラー YH 28kg 1’44.554

12 65 K2 R＆D LEON RACING LEON CVSTOS AMG 黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 42kg 1’44.657

13 60 LM corsa SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 吉本大樹
宮田莉朋 YH 23kg 1’44.701

14 2 Cars Tokai Dream28 シンティアム・アップル・ロータス 高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 1’47.935

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