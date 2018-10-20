【関東大学対抗戦リーグ戦1部10/20】東海が専修に大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

関東大学対抗戦リーグ戦1部は10月20日 (土)、東海大学グラウンドで東海大学 vs 専修大学の試合が行われた。前半を東海 26 - 8 専修で折り返し、最終スコアを東海が73 - 15で専修を降して、58点差の大差での勝利となった。

詳細を確認する

メンバー

■ 東海大学

1　PR　今津紳吾

2　HO　加藤竜聖

3　PR　中野幹

4　LO　中村匡汰

5　LO　横井隼

6　FL　山田生真

7　FL　西川壮一

8　NO8　テビタ・タタフ

9　SH　山菅一史

10　SO　猪腰風太

11　WTB　モリキ・リード

12　CTB　小野木晃英

13　CTB　アタアタ・モエアキオラ(C)

14　WTB　清水隆太郎

15　FB　酒井亮治

16　RE　小野広大

17　RE　前本健太

18　RE　古瀬凛之佑

19　RE　王野尚希

20　RE　河野大地

21　RE　中村友哉

22　RE　塚野武

23　RE　本田佳人

■ 専修大学

1　PR　石田楽人

2　HO　宮本詩音

3　PR　栗山塁

4　LO　山極大貴

5　LO　殿元政仁

6　FL　坂本洋道

7　FL　佐藤匠

8　No.8　志賀亮太

9　SH　酒井亮輔

10　SO　郡司健吾

11　WTB　夏井勇大

12　CTB　夏井大樹

13　CTB　光吉謙太郎

14　WTB　水野景介

15　FB　松浦祐太(C)

16　RE　網谷龍太

17　RE　原健将

18　RE　森重慶司

19　RE　小野悠太

20　RE　石川恵韻

21　RE　片岡領

22　RE　澤田歩武

23　RE　檜山成希

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami