【関東大学対抗戦リーグ戦1部10/20】東海が専修に大きく点差をつけて勝利

関東大学対抗戦リーグ戦1部は10月20日 (土)、東海大学グラウンドで東海大学 vs 専修大学の試合が行われた。前半を東海 26 - 8 専修で折り返し、最終スコアを東海が73 - 15で専修を降して、58点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ 東海大学
1 PR 今津紳吾
2 HO 加藤竜聖
3 PR 中野幹
4 LO 中村匡汰
5 LO 横井隼
6 FL 山田生真
7 FL 西川壮一
8 NO8 テビタ・タタフ
9 SH 山菅一史
10 SO 猪腰風太
11 WTB モリキ・リード
12 CTB 小野木晃英
13 CTB アタアタ・モエアキオラ(C)
14 WTB 清水隆太郎
15 FB 酒井亮治
16 RE 小野広大
17 RE 前本健太
18 RE 古瀬凛之佑
19 RE 王野尚希
20 RE 河野大地
21 RE 中村友哉
22 RE 塚野武
23 RE 本田佳人
■ 専修大学
1 PR 石田楽人
2 HO 宮本詩音
3 PR 栗山塁
4 LO 山極大貴
5 LO 殿元政仁
6 FL 坂本洋道
7 FL 佐藤匠
8 No.8 志賀亮太
9 SH 酒井亮輔
10 SO 郡司健吾
11 WTB 夏井勇大
12 CTB 夏井大樹
13 CTB 光吉謙太郎
14 WTB 水野景介
15 FB 松浦祐太(C)
16 RE 網谷龍太
17 RE 原健将
18 RE 森重慶司
19 RE 小野悠太
20 RE 石川恵韻
21 RE 片岡領
22 RE 澤田歩武
23 RE 檜山成希