【ラグビー トップリーグ第7節】サントリーがレッドドルフィンズに大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第7節は10月20日 (土)、秩父宮で日野レッドドルフィンズ vs サントリーサンゴリアスの試合が行われた。前半をサントリー 24 - 0 レッドドルフィンズで折り返し、最終スコアをサントリーが50 - 12でレッドドルフィンズを降して、38点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 日野レッドドルフィンズ

1　PR　久富雄一

2　HO　郷雄貴

3　PR　パウリアシ・マヌ

4　LO　笠原雄太

5　LO　リアキ・モリ

6　FL　村田毅 (Cap)

7　FL　佐々木隆道

8　NO8　アッシュ・パーカー

9　SH　橋本法史

10　SO　染山茂範

11　WTB　竹澤正祥

12　CTB　オーガスティン・プル

13　CTB　片岡将

14　WTB　小澤和人

15　FB　ギリース・カカ

16　RE　崩光瑠

17　RE　中村和史

18　RE　廣瀬賢一

19　RE　新井信善

20　RE　千布亮輔

21　RE　ヘイデン・クリップス

22　RE　松井佑太

23　RE　中園真司

■ サントリーサンゴリアス

1　PR　森川由起乙

3　PR　垣永真之介

4　LO　ジョー・ウィーラー

5　LO　真壁伸弥

6　FL　ジョーダン・スマイラー

7　FL　飯野晃司

8　NO8　小澤直輝

9　SH　マット・ルーカス

10　SO　小野晃征

11　WTB　成田秀平

12　CTB　マット・ギタウ

13　CTB　村田大志 (Cap)

14　WTB　松井千士

15　FB　尾崎晟也

16　RE　中村駿太

17　RE　金井健雄

18　RE　セミセタラカイ

19　RE　加藤広人

20　RE　大島佐利

21　RE　芦田一顕

22　RE　田村煕

23　RE　竹本竜太郎

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