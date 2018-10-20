【ラグビー トップリーグ第7節】サントリーがレッドドルフィンズに大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第7節は10月20日 (土)、秩父宮で日野レッドドルフィンズ vs サントリーサンゴリアスの試合が行われた。前半をサントリー 24 - 0 レッドドルフィンズで折り返し、最終スコアをサントリーが50 - 12でレッドドルフィンズを降して、38点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 日野レッドドルフィンズ

1 PR 久富雄一

2 HO 郷雄貴

3 PR パウリアシ・マヌ

4 LO 笠原雄太

5 LO リアキ・モリ

6 FL 村田毅 (Cap)

7 FL 佐々木隆道

8 NO8 アッシュ・パーカー

9 SH 橋本法史

10 SO 染山茂範

11 WTB 竹澤正祥

12 CTB オーガスティン・プル

13 CTB 片岡将

14 WTB 小澤和人

15 FB ギリース・カカ

16 RE 崩光瑠

17 RE 中村和史

18 RE 廣瀬賢一

19 RE 新井信善

20 RE 千布亮輔

21 RE ヘイデン・クリップス

22 RE 松井佑太

23 RE 中園真司

■ サントリーサンゴリアス

1 PR 森川由起乙

3 PR 垣永真之介

4 LO ジョー・ウィーラー

5 LO 真壁伸弥

6 FL ジョーダン・スマイラー

7 FL 飯野晃司

8 NO8 小澤直輝

9 SH マット・ルーカス

10 SO 小野晃征

11 WTB 成田秀平

12 CTB マット・ギタウ

13 CTB 村田大志 (Cap)

14 WTB 松井千士

15 FB 尾崎晟也

16 RE 中村駿太

17 RE 金井健雄

18 RE セミセタラカイ

19 RE 加藤広人

20 RE 大島佐利

21 RE 芦田一顕

22 RE 田村煕

23 RE 竹本竜太郎