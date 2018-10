■新作スマホゲームアプリ

「ヴェンデッタ」は、3Dによる美麗グラフィックと滑らかなアクション、そして高いカスタマイズ性を備えたMMORPG。自由度の高いキャラクターメイキングで自分だけのキャラクターを作り、広大なオープンワールドを冒険することができる。

世界を360度見渡すことのできる自由な視点で世界を冒険し、敵との戦闘を堪能できるぞ。

「バクレツモンスター」は、簡単操作で爽快なアクションを楽しむことのできるバトルアクションゲームだ。多種多様なモンスターが登場し、モンスターを集めたり、自分のお気に入りのモンスターを育ててバトルに挑むことができる。

タップするだけで攻撃ができ、続けてタップするとコンボが発動する。相手のライフが無くなるとぶっ飛び、KOとなるぞ。さらに、強力なスキルや多段ジャンプ、味方メンバーを呼んでの援護攻撃など、簡単ながらも奥深いバトルとなっている。

最大4人でのオンラインマルチバトルが可能で、全国のプレイヤーと盛り上がることができるぞ。

「フードファンタジー」は、グルメが擬人化した「食霊」たちが多数登場する経営シミュレーションRPG。

食物から生まれた霊体である食霊は堕神と対抗できる霊力を持っているぞ。さんまの塩焼き・フォアグラソテー・チョコレートなど多彩な食霊が登場。個性豊かな食霊を編成し、戦いに挑もう。

戦いのほかに、レストランの経営も楽しむことが可能だ。盛りだくさんの料理を作って、レストランを繁盛させよう。

「ミストクロニクル」は、ひとりでもマルチでも楽しめる快進撃ブロックパズルRPGだ。

シンプルながらも奥深いシステム、そしてトリッキーでファンタジーなストーリーが展開する。登場する英雄は100種類以上、レア以上のユニットに用意されたサイドストーリーを楽しむことができるぞ。各地の英雄(神/魔人/妖精/悪魔/亜人/機甲兵等)を配下にし、進化させていくことで世界の謎を解き明かしていこう!

城主として領地内の資源管理や拠点活用をすることで部隊を強化することも可能だ。ユニットを配置して商業、軍事、農業などを発展させ、国力をあげて行こう!

「オウガ・レクイエム」は、神々の戦いを描いたダークファンタジーMMORPG。美麗グラフィックで精緻に描かれた広大なフィールド、華麗な戦闘、耽美なキャラクター、リアルタイムマルチバトルなど多彩なコンテンツが搭載されている。

個性的な職業が用意されており、多段階の覚醒も可能。アバターを自由に選ぶことも可能なので、自分だけの個性的なキャラクターを作り出すことができるぞ。

35種類のスキルを組み合わせて行う戦闘では、高度な戦略性を実現。最大5人の仲間と挑むワールドボスはリアルタイムで展開するぞ。

「ゾンビストライク:ラストウォー」は、世紀末のゾンビの脅威から人類を守り最後の生息地を守護し、生き延びるゾンビRPG。操作いらずの放置戦闘、戦力育成など、豊富なコンテンツとシステムを備えており、他のプレイヤーとの生存競争を楽しむことができる。

生存者の召喚やゾンビの改造を行い最強の軍隊を組織し、生息地を守ろう。戦闘では陣形による奥深い戦略が勝利のカギとなる。

「Revolve Act -S-」は、「謎解きストーリー×カードバトル」をテーマとしたスタイリッシュカードバトルゲーム。

カードバトルでは20枚のカードを自由に組み合わせてデッキを構築し、フィールド前衛に出す相手を攻撃する役割を担う“アニマ”と、フィールド後衛に出すことでサポート効果を発揮する“アシスト”を利用し、相手のライフを0にすることで勝利となる。オンライン対戦モードでは、全国のライバルたちと対戦することも可能だ。

「ドラガリアロスト」は、任天堂とCygamesが共同で開発・運営を行う、スワイプ操作で楽しめるアクションRPGだ。

総勢60名以上の個性豊かなキャラクターたちが登場。契約したドラゴンに変身して戦う「竜化」と、さまざまなアクションやスキルを駆使して、敵の討伐を目指そう。

■事前登録中のスマホゲームアプリ

「FOX -Flame Of Xenocide-」は、遥か宇宙の彼方にある、惑星「カルマ」を舞台にしたハードコア3DアクションRPG。

プレイヤーは惑星カルマに眠る新たな資源「エーテル」をめぐる終わらない戦いに終止符を打つため、特殊先鋭部隊の一員として、機械生命体「ドローン」と共に、熾烈な戦いに身を投じることになる。SFとスチームパンクスタイルが織りなす美麗なグラフィック、ド派手な攻撃アクションと、スタイリッシュなスキル連携による超ハイスピード戦闘アクションを楽しむことが可能だ。

キャラクタークリエイト機能では、好みの容姿にカスタマイズ可能。さらにセクシー系やかわいいコスチュームも多数用意されているので、自分だけのキャラクターで冒険を楽しめるぞ。

「プレカトゥスの天秤」は、鉄と蒸気と銃の時代を舞台に、正義と罪をテーマにした100人を超えるキャラクターたちが織りなす壮大なストーリーが魅力のマルチシナリオRPG。7つの国、7つの主人公が登場し、それぞれのシナリオが時間軸で重なり合いながら展開していく。

ターン制バトルでは、陣形によって同じキャラクターで使い勝手が変わるなど、プレイヤーのスタイルで楽しむことが可能。好きなキャラクターを自分好みに育てていくこともできる。

