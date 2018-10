『アウトランダー』シーズン4♡放送前に新シリーズの新画像をチェック！！新画像満載でお届け！

テレビシリーズ史上最高の官能的な愛の描写と言われるクレアとジェイミーの大胆で甘美なラブシーン満載の『アウトランダー』。新シリーズであるシーズン4の放送予定日を来月4日に控え放送前に公開された画像をご紹介していきます。どんなストーリーになるのか・・・前作を超える美しいクレアをぜひご覧ください♡

『アウトランダー』シーズン4♡2018年11月4日から放送予定

すでに、Starzとソニー・ピクチャーズ・テレビジョンが共同で「アウトランダー」シーズン5とシーズン6の制作決定も発表されている大人気ドラマ「アウトランダー」。

新たなエピソードである『アウトランダー』シーズン4が、11月4日から始まります。

そんな新エピソードである『アウトランダー』の新画像が公開されています。

ファン待望の『アウトランダー』シーズン4のエピソード画像と共に、クレア(カトリーナ・バルフ)とジェイミー(サム・ヒューアン)の姿、そして撮影風景などの様子が見られますよ

新シーズンが楽しみですね

この2つの公式トレーラ-もご覧になっていなければ、ぜひ♡

原作「妖精の丘にふたたび(Drums of Autumn)」のストーリーの内容に沿って進んでいくと思われた『アウトランダー』シーズン4ですが・・・

どうやらそうではなさそうで・・・

最初の脚本に目を通したダイアナが、「シーズン4最終話の脚本を読んだとき"壮絶なクリフハンガーで、これはファンが叫ぶわ、素晴らしい出来ね"と言ったの。でも、そのあと書き直された脚本がきて、スタッフが"やっぱりクリフハンガーにはしない。また変更するかもしれないけどね"と言ったの」と語っているそう。

ということは・・・・??

クリフハンガーなんて言われたら、絶体絶命のシーン、があったり・・・

新展開をみせる場面などでストーリーを中断して「つづく」としてしまう結末。

いやいや・・・

もう観る前からいいところで終わりそうな予感???

原作とは、もしかしたら?ちょっと異うエンディングを迎えるかもしれないシーズン4の日本放送が楽しみですね。

ちなみに、シーズン4の原作に当たる「妖精の丘にふたたび」のあらすじですが・・・

下記のようになっています。

18世紀のアメリカでブリアナはとうとう母クレアに再会し、実の父親ジェイミーと初の対面を果たした。

抱き合って喜びの涙を流す母と娘。

一方、父と娘はためらい、はにかみつつも、少しずつ打ち解けていく。

だが、愛するブリアナのあとを追ってきたロジャーは、ジェイミーの誤解のせいで、想像を絶する窮地に立たされてしまった。

そして、ブリアナのほうも、誰にも言えぬ辛い秘密を胸に秘めていた…。

アウトランダー・シリーズ第4弾『妖精の丘にふたたび』完結。

シーズン3では、航海中に嵐に巻き込まれてしまったクレアやジェイミーたちでしたね。

スコットランドを目指していたものの・・・・・

彼らがたどり着いた先は、アメリカ大陸のジョージアでした。

原作では、ファーガスやヤング・イアンらも生きており、ジェイミーたちは、アメリカにいる叔母ジョカスタを訪ねます。なんとか無事に、叔母と会うことが出来たジェイミーとクレアは、彼女に頼まれた土地開拓を手伝うことになります。

その後、原作では、ブリアナがクレアに会いに???

ジェイミーと対面???

あ・・・・あくまでもこれは原作なので、シーズン4がどうなるのかはわかりません。

あくまでも妄想?予想?だと思ってくださった方がいいでしょう。

(あいまいでごめんなさい)

これをお読みのファンの方々は、どんな予想をなさっているのでしょう。

では、公開されているシーズン4の画像を先にご紹介し、撮影風景などの画像もそのあとにご紹介していきます。

では、クレアとジェイミーの姿やその他のキャストの姿をご堪能ください。

キャストやエピソードの画像集♡

(Cast Promotional Photos)

前のページにてご紹介済の画像もエピソードなどが分かるように載せておりますので、画像がダブっていると思いますがご了承くださいませ。

舞台裏の画像集

(BTS Photos/Behind the scenes Photos)

いかがでしたか?

ご紹介したこの最後の2枚はエピソード5の画像になりますし、途中のクレアのお写真もエピソード6となっておりますので・・・

ストーリーはまだ放送前で秘密でしょうが、かなり撮影は進んでいるのでしょうね。

また新しい情報が入りましたら、ご紹介していこうと思います。

最後までご覧頂きありがとうございました。