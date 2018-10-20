【J2第38節】新潟が京都との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第38節は10月20日 (土)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs アルビレックス新潟の試合が行われました。
前半終了時点で、新潟は0点、京都は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、京都は新潟のゴールを割ることはできず、一方新潟は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 0となり、新潟は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 京都サンガF.C.

GK　21　清水　圭介
DF　4　田中　マルクス闘莉王
DF　6　本多　勇喜
DF　15　染谷　悠太
DF　17　牟田　雄祐
DF　30　石櫃　洋祐
MF　22　小屋松　知哉
MF　41　金久保　順
MF　44　庄司　悦大
FW　13　岩崎　悠人
FW　20　カイオ

GK　27　キム　チョルホ
DF　2　磐瀬　剛
DF　39　黒木　恭平
MF　7　田村　亮介
MF　11　湯澤　洋介
MF　31　ジュニーニョ
FW　9　レンゾ　ロペス

■ アルビレックス新潟

GK　1　大谷　幸輝
DF　24　川口　尚紀
DF　2　広瀬　健太
DF　44　大武　峻
DF　29　渡邊　泰基
MF　32　カウエ
MF　10　加藤　大
MF　26　戸嶋　祥郎
MF　16　渡邉　新太
FW　14　田中　達也
FW　9　河田　篤秀

GK　30　田口　潤人
DF　3　安田　理大
DF　4　ソン　ジュフン
MF　33　高木　善朗
MF　36　本間　至恩
FW　11　ターレス
FW　19　矢野　貴章

スタッツ

京都新潟CK数52PK数00オフサイド数01シュート数1011直接FK数1713警告数11退場数00間接FK数01

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