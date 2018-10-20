【J2第38節】新潟が京都との一進一退を制す

J2リーグ第38節は10月20日 (土)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs アルビレックス新潟の試合が行われました。
前半終了時点で、新潟は0点、京都は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、京都は新潟のゴールを割ることはできず、一方新潟は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 0となり、新潟は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ 京都サンガF.C.
GK 21 清水 圭介
DF 4 田中 マルクス闘莉王
DF 6 本多 勇喜
DF 15 染谷 悠太
DF 17 牟田 雄祐
DF 30 石櫃 洋祐
MF 22 小屋松 知哉
MF 41 金久保 順
MF 44 庄司 悦大
FW 13 岩崎 悠人
FW 20 カイオ
GK 27 キム チョルホ
DF 2 磐瀬 剛
DF 39 黒木 恭平
MF 7 田村 亮介
MF 11 湯澤 洋介
MF 31 ジュニーニョ
FW 9 レンゾ ロペス
■ アルビレックス新潟
GK 1 大谷 幸輝
DF 24 川口 尚紀
DF 2 広瀬 健太
DF 44 大武 峻
DF 29 渡邊 泰基
MF 32 カウエ
MF 10 加藤 大
MF 26 戸嶋 祥郎
MF 16 渡邉 新太
FW 14 田中 達也
FW 9 河田 篤秀
GK 30 田口 潤人
DF 3 安田 理大
DF 4 ソン ジュフン
MF 33 高木 善朗
MF 36 本間 至恩
FW 11 ターレス
FW 19 矢野 貴章
スタッツ
京都新潟CK数52PK数00オフサイド数01シュート数1011直接FK数1713警告数11退場数00間接FK数01