【J2第38節】新潟が京都との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第38節は10月20日 (土)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs アルビレックス新潟の試合が行われました。

前半終了時点で、新潟は0点、京都は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、京都は新潟のゴールを割ることはできず、一方新潟は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 0となり、新潟は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 京都サンガF.C.

GK 21 清水 圭介

DF 4 田中 マルクス闘莉王

DF 6 本多 勇喜

DF 15 染谷 悠太

DF 17 牟田 雄祐

DF 30 石櫃 洋祐

MF 22 小屋松 知哉

MF 41 金久保 順

MF 44 庄司 悦大

FW 13 岩崎 悠人

FW 20 カイオ

GK 27 キム チョルホ

DF 2 磐瀬 剛

DF 39 黒木 恭平

MF 7 田村 亮介

MF 11 湯澤 洋介

MF 31 ジュニーニョ

FW 9 レンゾ ロペス

■ アルビレックス新潟

GK 1 大谷 幸輝

DF 24 川口 尚紀

DF 2 広瀬 健太

DF 44 大武 峻

DF 29 渡邊 泰基

MF 32 カウエ

MF 10 加藤 大

MF 26 戸嶋 祥郎

MF 16 渡邉 新太

FW 14 田中 達也

FW 9 河田 篤秀

GK 30 田口 潤人

DF 3 安田 理大

DF 4 ソン ジュフン

MF 33 高木 善朗

MF 36 本間 至恩

FW 11 ターレス

FW 19 矢野 貴章

スタッツ

京都新潟CK数52PK数00オフサイド数01シュート数1011直接FK数1713警告数11退場数00間接FK数01