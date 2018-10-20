【J1第30節】G大阪が横浜FMから逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第30節は10月20日 (土)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪 vs 横浜F・マリノスの試合が行われました。

前半、G大阪は横浜FMに攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、G大阪は0点、横浜FMは1点と、ビハインド。

後半開始後、G大阪は横浜FMの攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは2 - 1となり、G大阪は、1点差で横浜FMを降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪

GK 1 東口 順昭

DF 3 ファビオ

DF 4 藤春 廣輝

DF 5 三浦 弦太

DF 13 菅沼 駿哉

DF 22 オ ジェソク

MF 7 遠藤 保仁

MF 10 倉田 秋

MF 15 今野 泰幸

MF 50 小野瀬 康介

FW 39 渡邉 千真

GK 23 林 瑞輝

DF 14 米倉 恒貴

MF 25 藤本 淳吾

MF 28 高 宇洋

FW 9 アデミウソン

FW 11 ファン ウィジョ

FW 19 一美 和成

■ 横浜F・マリノス

GK 21 飯倉 大樹

DF 27 松原 健

DF 13 チアゴ マルチンス

DF 2 ドゥシャン

DF 24 山中 亮輔

MF 6 扇原 貴宏

MF 9 大津 祐樹

MF 14 天野 純

FW 19 仲川 輝人

FW 7 ウーゴ ヴィエイラ

FW 11 遠藤 渓太

GK 30 鈴木 彩貴

DF 4 栗原 勇蔵

DF 44 畠中 槙之輔

MF 5 喜田 拓也

MF 8 中町 公祐

FW 25 ユン イルロク

FW 26 イッペイ シノヅカ

スタッツ

G大阪横浜FMCK数35PK数00オフサイド数23シュート数913直接FK数911警告数20退場数00間接FK数23