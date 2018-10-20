【J1第30節】G大阪が横浜FMから逆転勝利

J1リーグ第30節は10月20日 (土)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪 vs 横浜F・マリノスの試合が行われました。
前半、G大阪は横浜FMに攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、G大阪は0点、横浜FMは1点と、ビハインド。
後半開始後、G大阪は横浜FMの攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは2 - 1となり、G大阪は、1点差で横浜FMを降し、見事逆転勝利です。
メンバー
■ ガンバ大阪
GK 1 東口 順昭
DF 3 ファビオ
DF 4 藤春 廣輝
DF 5 三浦 弦太
DF 13 菅沼 駿哉
DF 22 オ ジェソク
MF 7 遠藤 保仁
MF 10 倉田 秋
MF 15 今野 泰幸
MF 50 小野瀬 康介
FW 39 渡邉 千真
GK 23 林 瑞輝
DF 14 米倉 恒貴
MF 25 藤本 淳吾
MF 28 高 宇洋
FW 9 アデミウソン
FW 11 ファン ウィジョ
FW 19 一美 和成
■ 横浜F・マリノス
GK 21 飯倉 大樹
DF 27 松原 健
DF 13 チアゴ マルチンス
DF 2 ドゥシャン
DF 24 山中 亮輔
MF 6 扇原 貴宏
MF 9 大津 祐樹
MF 14 天野 純
FW 19 仲川 輝人
FW 7 ウーゴ ヴィエイラ
FW 11 遠藤 渓太
GK 30 鈴木 彩貴
DF 4 栗原 勇蔵
DF 44 畠中 槙之輔
MF 5 喜田 拓也
MF 8 中町 公祐
FW 25 ユン イルロク
FW 26 イッペイ シノヅカ
スタッツ
G大阪横浜FMCK数35PK数00オフサイド数23シュート数913直接FK数911警告数20退場数00間接FK数23