【J1第30節】G大阪が横浜FMから逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第30節は10月20日 (土)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪 vs 横浜F・マリノスの試合が行われました。
前半、G大阪は横浜FMに攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、G大阪は0点、横浜FMは1点と、ビハインド。
後半開始後、G大阪は横浜FMの攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは2 - 1となり、G大阪は、1点差で横浜FMを降し、見事逆転勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ ガンバ大阪

GK　1　東口　順昭
DF　3　ファビオ
DF　4　藤春　廣輝
DF　5　三浦　弦太
DF　13　菅沼　駿哉
DF　22　オ　ジェソク
MF　7　遠藤　保仁
MF　10　倉田　秋
MF　15　今野　泰幸
MF　50　小野瀬　康介
FW　39　渡邉　千真

GK　23　林　瑞輝
DF　14　米倉　恒貴
MF　25　藤本　淳吾
MF　28　高　宇洋
FW　9　アデミウソン
FW　11　ファン　ウィジョ
FW　19　一美　和成

■ 横浜F・マリノス

GK　21　飯倉　大樹
DF　27　松原　健
DF　13　チアゴ　マルチンス
DF　2　ドゥシャン
DF　24　山中　亮輔
MF　6　扇原　貴宏
MF　9　大津　祐樹
MF　14　天野　純
FW　19　仲川　輝人
FW　7　ウーゴ　ヴィエイラ
FW　11　遠藤　渓太

GK　30　鈴木　彩貴
DF　4　栗原　勇蔵
DF　44　畠中　槙之輔
MF　5　喜田　拓也
MF　8　中町　公祐
FW　25　ユン　イルロク
FW　26　イッペイ　シノヅカ

スタッツ

G大阪横浜FMCK数35PK数00オフサイド数23シュート数913直接FK数911警告数20退場数00間接FK数23

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami