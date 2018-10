HAWAII FIVE-0』コノ役グレイス・パークについてアナタが知らないかもしれない5つのこと

2017年7月に、共演者でチン・ホー・ケリー役のダニエル・デイ・キム と一緒に、人気犯罪アクションドラマ『HAWAII FIVE-0』を降板したコノ役のグレイス・パーク。新作ドラマシリーズ『A Million Little Things』への出演も決まった彼女について、「アナタが知らないかもしれない5つのこと」を紹介したいと思います!

韓国系カナダ人

グレイスは、1974年に米カリフォルニア州ロサンゼルスで誕生しましたが、彼女が生後22ヵ月の時に一家がカナダへ移住したため、グレイス本人は自分のことを韓国系カナダ人だと思っているのだとか。

そしてカナダの教育システムのおけかげで、フランス語も多少話せるそうです。ぜひドラマでも、その語学力を彼女が披露してくれるシーンを目にしたいですね。

心理学を専攻!

高校を卒業したグレイスは、カナダのバンクーバーにあるブリティッシュ・コロンビア大学へ進学。そして心理学を専攻して大学を卒業しましたが、俳優として将来があるかどうか1年間様子を見ることに。

それ以前にも彼女はモデルとして活躍していた時代があっただけに、エンターテイメントの世界に興味があったのかもしれませんね。

それに心理学を勉強したことは役者として、かなり演技や役作りに役立っているのではないでしょうか。

グレイスが出演していた昼メロを見てみたい!

2001年までに、数々のドラマ作品に端役として出演していたグレイスが最初に得たレギュラーの仕事は、カナダの昼メロ『Edgemont』というドラマシリーズでした。

本作はタイトルにある“エッジモント”という、カナダの架空の町にある高校に通う若者の生活を描く青春学園ドラマで、グレイスは2001年から5シーズンにわたりシャノン役を演じていました。

『HAWAII FIVE-0』も『バトルスター・ギャラクティカ』もリブート!

グレイスにとってハリウッド作品における代表作といえば、やはり『HAWAII FIVE-0』でしょう。

その前に知られている彼女の出演作は、SFドラマシリーズ『バトルスター・ギャラクティカ』です。彼女は本シリーズで、シーズン1~4までシャロン・バレリー“ブーマー”役を演じていました。

そして面白いことに、『HAWAII FIVE-0』と『バトルスター・ギャラクティカ』ともに復活版となり、なにかとグレイスはリブート版に縁があるようです。

ちなみに、『HAWAII FIVE-0』は1968年~1980年まで放送された『ハワイ5-0』のリブートで、『バトルスター・ギャラクティカ』は、1978年から放送され1シーズンで打ち切りになった『宇宙空母ギャラクティカ』の復活バージョンとなります。

旦那様は不動産関係者

プライベートがニュースになることが少ないグレイスですが、一体誰と結婚しているのでしょうか!?

彼女は、2004年に不動産業界で働くフィル・キムさんという男性と結婚し、現在は2人の間に生まれた一人息子と一緒にバンクーバーで暮らしています。

グレイスは、『HAWAII FIVE-0』シーズン6の撮影時に第一子を妊娠中だったのですが、主治医から飛行機に乗ることを禁止されていたため撮影地のハワイへ飛べないことに。そこでグレイスの出演シーンは、地元であるバンクーバーで撮影されたそうです。

現在、彼女が出演中の米ABCの『A Million Little Things』ですが、早く日本に上陸することを期待したいです!

