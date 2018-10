【海ドラファン必見！】『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』の見逃せないキャスト達

『スター・ウォーズ』シリーズ最高のサブキャラと呼んでも過言ではないハン・ソロの過去に迫ったアクション超大作『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』。爽快感のあるストーリー、シリーズファンならニヤリとする隠し味満載の本作には、海ドラファン必見の豪華キャストが揃っています!

MovieNEX発売&デジタル配信中!

【キャスト紹介の前に…】『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』って??

『スター・ウォーズ』シリーズでも屈指の人気を誇る愛すべきサブキャラ、ハン・ソロ。

もともとは、ジェダイとなったルーク・スカイウォーカーの悪友的なポジションでした。賭け事が好きで、宇宙のお尋ね者。トラブルに巻き込まれやすく、でもここぞというときにはちゃんと決めてくれる!そんな感じで、アウトローなのになぜか憎めない人気キャラでしたね。

そんなハン・ソロがいかにして銀河を股にかけるお尋ね者となったのか?

オリジナルシリーズでは明らかにされてこなかった彼の過去を、アクション多めの軽快なテンポで追いかけていけるのが、本作『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』なのです!

ハンが一体どうやって「銀河系最速のガラクタ」(笑)と愛されるミレニアム・ファルコンを手に入れたのか?チューバッカとの出会いは?のちのちレイアといい関係になるハンの初恋の相手とは??

…などなど、これまでシリーズを観てきた人にとっては、目からウロコなシーンが満載。

「遥か彼方の銀河系」の難しい歴史や勢力関係を知らなくても楽しめるので、『スター・ウォーズ』シリーズをよく知らない人も触れやすい作品だと思います。

商品情報

さてそんな『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』。

いよいよ10月17日(水)から、MovieNEX発売&デジタル配信がスタートしましたね!

『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

MovieNEX 発売中

デジタル配信中

これでいろんな方が観れるようになったということで…次ページからは、気になるキャストをざくざくご紹介していきます!

海外ドラマファンなら「あっ!」となる豪華キャストが勢ぞろい!チューバッカ役のあの人の意外な経歴や、女性型ドロイドを演じたあの人のもう一つの顔など、面白い情報を集めてみました~。

ハン・ソロ:オールデン・エアエンライク(吹替:前野智昭)

TOKYO, JAPAN - JUNE 11: Alden Ehrenreich attends the Solo: A Star Wars Story Press Conference at Midtown Hall on June 11, 2018 in Tokyo, Japan. (Photo by Jun Sato/WireImage)

若き日のハン・ソロを演じるのは、オールデン・エアエンライク!

1989年、アメリカ・ロサンゼルス出身。

なんと、約3,000人のオーディションを勝ち抜いてこの大役に抜擢されたとか!

元祖ハン・ソロであるハリソン・フォードも太鼓判を押したほどの、期待の若手俳優なのです!

TOKYO, JAPAN - JUNE 12: Alden Ehrenreich attends the premiere for 'Solo: A Star Wars Story' at Roppongi Hills on June 12, 2018 in Tokyo, Japan. (Photo by Ken Ishii/Getty Images for Disney)

ファンタジー小説を基にした映画『ビューティフル・クリーチャーズ 光と闇に選ばれし者』(2013)で主演を務めた後、ケイト・ブランシェット&サリー・ホーキンス主演の『ブルー・ジャスミン』(2013)に出演。

さらには…コーエン兄弟が手掛けたコメディ映画『ヘイル、シーザー!』(2016)では、 ジョシュ・ブローリン、ジョージ・クルーニーといったベテラン俳優と共演。

さらにさらに同年公開の『ハリウッド・スキャンダル』(2016)では主役を演じるなど、主に映画で積極的に活躍していますが…

WESTWOOD, CA - FEBRUARY 01: Actors George Clooney and Alden Ehrenreich attend Universal Pictures' 'Hail, Caesar!' premiere at Regency Village Theatre on February 1, 2016 in Westwood, California. (Photo by Todd Williamson/Getty Images)

↓実は、『スーパーナチュラル』シーズン1や『CSI:科学捜査班』シーズン7にもゲスト出演しています!ぜひ探してみてください…!

Alden Ehrenreich in CSI: Crime Scene Investigation (2000)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2M4ODg4NzEtYzE0MC00MWZjLWJkMjQtZDQ1NzFiMjE5ODFkL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTc0NjY1ODk@.V1.jpg

今回のハン・ソロ役で世界的に大きな注目を集めることになったオールデン・エアエンライク。今後の活躍も気になりますね。

TOKYO, JAPAN - JUNE 12: Alden Ehrenreich attends the premiere for 'Solo: A Star Wars Story' at Roppongi Hills on June 12, 2018 in Tokyo, Japan. (Photo by Ken Ishii/Getty Images for Disney)

ちなみに、ハン・ソロの吹替を担当されているのは、人気声優の前野智昭さん!アニメやゲームのイメージが強いですが…『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのアンドリュー・ガーフィールドの声など、吹替声優としても活躍されていますよ。

キーラ:エミリア・クラーク(吹替:山根舞)

ハンの初恋の相手で、ストーリーに華を添える美女キーラ役には、エミリア・クラーク!

1986年、イギリス・ロンドン出身。

彼女といえば、なんといっても『ゲーム・オブ・スローンズ』(2011-2017)のデナーリス・ターガリエン役で有名ですね。登場人物の多い本作の中でも、特に知名度の高いキャラクターの一人だと思います。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Emilia Clarke attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Emilia Clarke in Game of Thrones (2011)

『ターミネーター:新起動/ジェニシス』(2015)で、サラ・コナー役を演じていました。

約30年前に公開された第1弾『ターミネーター』(1984)のシュワちゃんをCGで再現することで、過去と現在のアーノルド・シュワルツネッガーが夢の共演を果たす…!という手法で話題になりましたね。

また、『世界一キライなあなたへ』(2016)でも主演を務めるなど、TVシリーズでの成功から次第に活躍の幅を広げています!

CANNES, FRANCE - MAY 15: Emilia Clarke attends the screening of 'Solo: A Star Wars Story' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 15, 2018 in Cannes, France. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

キーラの吹替を担当されているのは、山根舞さんです!

もともとは舞台女優さんとして活躍されていたそうですが、近年は声優としても幅広く活動されていますね。

『13の理由』のハンナ・ベイカー(キャサリン・ラングフォード)や、『レギオン』のレニーの声などが分かりやすいと思います。

あと、どれぐらいの方に共感してもらえるかわかりませんが、カートゥーンネットワークの『おかしなガムボール』のママの声を担当されてます。(←ピンとくる人とは仲良くなれそうです)

ベケット:ウディ・ハレルソン(吹替:ふくまつ進紗)

ハンの師ともいうべき、銀河の悪党ベケット役を演じるのは、ウディ・ハレルソン!

1961年、アメリカ・テキサス州出身。

第90回アカデミー賞にて7ノミネートを達成し、フランシス・マクドーマンドが主演女優賞を獲得した『スリー・ビルボード』(2017)での、保安官役でご存知の方も多いかもしれません。

HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Woody Harrelson arrives at the 90th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 21: (L-R) Actors Sam Rockwell, Frances McDormand, and Woody Harrelson speak onstage during the 24th Annual Screen Actors Guild Awards at The Shrine Auditorium on January 21, 2018 in Los Angeles, California. 27522_013 (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

1980年代から活躍するベテラン俳優ですが、『ハンガーゲーム』シリーズ(2012-2015)、『LBJ ケネディの遺志を継いだ男』(2016)、『猿の惑星:聖戦記』(2017)、そして前述の『スリー・ビルボード』(2017)と本作『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』などなど…話題の新作映画にも続々と出演している一方で、

日本でも人気の高かったTVシリーズ『TRUE DETECTIVE/二人の刑事』(2014-)にレギュラー出演していました。

また、いよいよ公開が迫る『ヴェノム』(2018)にも出演していることが分かっており、まだまだウディ・ハレルソンに注目が集まりそうですね。

LONDON, ENGLAND - MAY 18: Woody Harrelson poses with Chewbacca for photographers at a photocall for Solo: A Star Wars Story at The Trafalgar Hotel on May 18, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by Tim Whitby/Tim Whitby/Getty Images)

ところで、ベケットの吹替を担当されているのはふくまつ進紗さんです。

なんといっても、海外ドラマファンにとって見逃せない『HAWAII FIVE-0』のルー・グローヴァーの吹替の声の方ですよ!

ランド・カルリジアン:ドナルド・グローヴァー(吹替:綱島郷太郎)

NEW YORK, NY - MAY 21: Donald Glover attends 'Solo: A Star Wars Story' New York Premiere on May 21, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

ハンの共犯者的存在のランド・カルリジアンを演じるのは、ドナルド・グローヴァー!

1983年、アメリカ・カリフォルニア出身。

俳優、コメディアン、ラッパー、ミュージシャン、脚本家…と幅広い分野で活躍する多彩な人物で、

過去には、コメディドラマ『アトランタ』(2016-)でゴールデン・グローブ賞主演男優賞を受賞しています!

『ホワイト・カラー』のマット・ボマーも出演した『マジック・マイク XXL』(2015)や、マット・デイモン主演『オデッセイ』(2015)、『スパイダーマン ホームカミング』(2017)など、話題作に多数出演しています。

LONDON, ENGLAND - MAY 18: Donald Glover poses with Chewbacca for photographers at a photocall for Solo: A Star Wars Story at The Trafalgar Hotel on May 18, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by Tim Whitby/Tim Whitby/Getty Images)

CANNES, FRANCE - MAY 15: Donald Glover and Alden Ehrenreich attend the screening of 'Solo: A Star Wars Story' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 15, 2018 in Cannes, France. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

ランドの吹替を担当されているのは、綱島郷太郎さんです!

そう!『HAWAII FIVE-0』のスティーヴの声の方ですね。耳が絶対に拾ってしまう、イイ声です。

ドライデン・ボス:ポール・ベタニー(吹替:土田大)

裏社会で幅を利かせる大物、ドライデン・ヴォスを演じるのは、ポール・ベタニー!

1971年、イギリス・ロンドン出身。

CANNES, FRANCE - MAY 15: Paul Bettany attends the photocall for 'Solo: A Star Wars Story' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 15, 2018 in Cannes, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)

NEW YORK, NY - MAY 21: Donald Glover, Emilia Clarke, Alden Ehrenreich and Paul Bettany attend The Cinema Society With Nissan & FIJI Water Host A Screening Of 'Solo: A Star Wars Story' at SVA Theatre on May 21, 2018 in New York City. (Photo by Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images)

ラッセル・クロウ主演で第74回アカデミー賞4部門受賞の『ビューティフル・マインド』(2001)や、『ダヴィンチ・コード』(2006)など高評価の映画に出演しているほか、

『アイアンマン』や『アベンジャーズ』などのマーベル作品に登場する、トニー・スタークの高性能AI「ジャービス」の中の人でもあります。声を聴けばピンとくる方も多そうですね。

爽やかな美青年から、強烈な悪役まで幅広い役柄を演じてきました!

SEATTLE, WA - JUNE 23: Actor Paul Bettany speaks on stage during ACE Comic Con at WaMu Theature on June 23, 2018 in Seattle, Washington. (Photo by Mat Hayward/Getty Images)

映画での活躍が多いポール・ベサニーですが…

昨年放送されたミニ・シリーズ『Manhunt: Unabomber(原題)』(2017)では、サム・ワーシントン(『アバター』)やクリス・ノース(『セックス・アンド・ザ・シティ』)と共にレギュラー出演するなど、テレビでも活動していますよ!

BEVERLY HILLS, CA - JULY 26: (L-R Front Row) Sam Worthington, Paul Bettany, Chris Noth, Keisha Castle-Hughes, showrunner/executive producer/director Greg Yaitanes, writer/executive producer Andrew Sodroski, (L-R Back Row) Jane Lynch, Mark Duplass, Jeremy Bobb, Elizabth Reaser and Lynn Collins of 'Discovery Channel - Manhunt: Unabomber' speak onstage during the Discovery Communications portion of the 2017 Summer Television Critics Association Press Tour at The Beverly Hilton Hotel on July 26, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

NEW YORK, NY - MAY 21: Paul Bettany, Donald Glover and Emilia Clarke take part in SiriusXM's Town Hall with the cast of Solo: A Star Wars Story hosted by SiriusXM's Dalton Ross at SiriusXM Studios on May 21, 2018 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

ドライデン・ボスの吹き替えを担当されているのは、土田大さんです。

『MACGYVER/マクガイバー』のマックの相棒ジャック(=ジョージ・イーズ)の声や、『弁護士イーライの不思議な日常』のイーライ(=ジョニー・リー・ミラー)の声などで聞き覚えのある方も多いのでは??

個人的には、『カーズ』シリーズのライトニング・マックイーンの声の方、というイメージが強いですね。

ヴァル:タンディ・ニュートン(吹替:山像かおり)

ベケットの最も信頼するパートナーであり、狙撃の名手であるヴァルを演じるのは、タンディ・ニュートン!

1972年、イギリス・ロンドン出身。

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 12: Thandie Newton attends Variety's Power Of Women: Los Angeles at the Beverly Wilshire Four Seasons Hotel on October 12, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

HBOの大人気作『ウエストワールド』(2016-)で、彼女をご存知の方が多いかと思います。

高級テーマパーク”ウエストワールド”を彩るホストの一人、娼館の女主人メイヴ役で登場してますね。

その演技を高く評価され、今年の第70回エミー賞では見事、助演女優賞(ドラマ部門)を獲得しました!

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Thandie Newton attends the 70th Emmy Awards - Press Room at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

BBCのTVシリーズ『ライン・オブ・デューティ』(2012-)や、『ER 緊急救命室』のシーズン10から12に登場したケム役など、TVシリーズのイメージがありますが、

大ヒット映画シリーズの『ミッション・インポッシブル2』(2000)でヒロインを務め、

第78回アカデミー作品賞などを受賞した『クラッシュ』(2004)に出演した際には、英国アカデミー賞助演女優賞を獲得している実力派女優なのです!

CANNES, FRANCE - MAY 15: Actress Thandie Newton attends the photocall for 'Solo: A Star Wars Story' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 15, 2018 in Cannes, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)

LONDON, ENGLAND - MAY 18: Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge and Emilia Clarke pose for photographers at a photocall for Solo: A Star Wars Story at The Trafalgar Hotel on May 18, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by Tim Whitby/Tim Whitby/Getty Images)

ヴァルの吹き替えを担当されているのは、山像かおりさんです。

『ショコラ』(2000)や『GODZILLA/ゴジラ』(2014)で知られるオスカー女優ジュリエット・ビノシュや、『アップル・ツリー・ヤード』で日本のミステリーファンにもお馴染みとなったエミリー・ワトソンらベテラン女優の吹き替えを担当されてますよ。

L3-37:フィービー・ウォーラー=ブリッジ(吹替:浅野まゆみ)

ランドの専属パイロットの女性型ドロイドである、L3-37の声を演じているのは、フィービー・ウォーラ=ブリッジ!

1985年、イギリス・ロンドン出身。

脚本家、プロデューサーとしてもマルチに活躍している英国女優です!

Phoebe Waller-Bridge at the 'Solo: A Star Wars Story' photocall during the 71st Cannes Film Festival at the Palais des Festivals on May 15, 2018 in Cannes, France. (Photo credit should read John Rasimus / Barcroft Media via Getty Images)

Photo by null - © 2018 (c) Lucasfilm Ltd. & TM, All Rights Reserved.

HOLLYWOOD, CA - MAY 10: (L-R) Actors Phoebe Waller-Bridge and Emilia Clarke, and Director Ron Howard attend the world premiere of “Solo: A Star Wars Story” in Hollywood on May 10, 2018. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Disney)

BBC ThreeのTVシリーズ『Fleabag(原題)』(2016)で主演を務め、英国アカデミー賞テレビ部門コメディ女優賞を受賞!

さらに…自身で脚本も手掛けていた彼女は、本作でBritish Screenwriter's Awards(英国脚本家賞)のテレビ部門新人賞を受賞するなどの大成功を収めました。

LONDON, ENGLAND - MAY 14: Phoebe Waller-Bridge, winner of the Best Female Performance in a Comedy Programme for 'Fleabag', poses in the Winner's room at the Virgin TV BAFTA Television Awards at The Royal Festival Hall on May 14, 2017 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

BBCアメリカで今年からスタートし、「ハマる人続出!」と話題になっている新作ドラマ『Killing Eve(原題)』(2018)の4エピソードで脚本を手掛け、本年度エミー賞では脚本賞にノミネートされるなど、脚本家としての才能も高く評価されています!

PASADENA, CA - JANUARY 12: Writer/Showrunner/Executive producer Phoebe Waller-Bridge (L) and actor Sandra Oh of 'Killing Eve' speak onstage during the BBC America portion of the 2018 Winter Television Critics Association Press Tour at The Langham Huntington, Pasadena on January 12, 2018 in Pasadena, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - MAY 18: Phoebe Waller-Bridge and Chewbacca attend Solo: A Star Wars Story photocall on May 18, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - MAY 18: Phoebe Waller-Bridge poses for photographers at a photocall for Solo: A Star Wars Story at The Trafalgar Hotel on May 18, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by Tim Whitby/Tim Whitby/Getty Images)

L3-37の吹き替えを担当されているのは、浅野まゆみさんです。

スカーレット・ヨハンソンやナオミ・ハリス、ミシェル・モナハンの吹き替えなどを担当されてますが…

海外ドラマファン的に食いつくのは、『PERSON of INTEREST/犯罪予知ユニット』のめちゃ強お母さんのカーター刑事や、『THE BLACKLIST/ブラックリスト』のサマル・ナヴァービ姐さんの声の方ということですねっ!

チューバッカ:ヨーナス・スオタモ

みんな大好き、ハンの相棒チューバッカ(の中の人?)を演じるのは、ヨーナス・スオタモ!

1986年、フィンランド・エスポー出身。

身長209cm!もともとプロのバスケットボール選手だそうで、フィンランド代表選手として試合で活躍されていたそうです。スゴイ!

PHILADELPHIA, PA - MAY 19: Actor Joonas Suotamo attends the 2018 Wizard World Comic Con at Pennsylvania Convention Center on May 19, 2018 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Gilbert Carrasquillo/Getty Images)

Penn State's Joonas Suotamo drives past Wisconsin's Alando Tucker in the second half at the Bryce Jordan Center in State College, Pennsylvania, Wednesday, February 7, 2007. (Photo by Christopher Weddle/Centre Daily Times/MCT via Getty Images)

新三部作の第1弾となった『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』(2015)では、シリーズを通してチューバッカ役を務めていたピーター・メイヒューのボディダブルとして登場。

次作『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(2017)から、チューバッカ役を引き継いでいます。

CANNES, FRANCE - MAY 15: Actor Joonas Suotamo and Chewbacca attend the screening of 'Solo: A Star Wars Story' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 15, 2018 in Cannes, France. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

CANNES, FRANCE - MAY 15: Actor Joonas Suotamo poses with the character he plays of Chewbacca (in costume) as they attend the photocall for 'Solo: A Star Wars Story' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 15, 2018 in Cannes, France. (Photo by George Pimentel/WireImage)

ハン・ソロ役のオールデン・エアエンライクと並ぶと身長差がスゴイ!

CANNES, FRANCE - MAY 15: Actors Joonas Suotamo and Alden Ehrenreich depart the screening of 'Solo: A Star Wars Story' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 15, 2018 in Cannes, France. (Photo by Nicholas Hunt/Getty Images)