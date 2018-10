新宿アニソンスコープ：「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」舞台版CDが首位　ナナシスも上位に

スタァライト九九組のシングル「99 ILLUSION!」のジャケット

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の8~14日の1位は、ミュージカルやアニメなどのメディアミックスプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の舞台(ミュージカル)版のファーストシングル「99 ILLUSION!」でした。

◇先週の結果

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」は、ミュージカルとアニメがリンクして展開するプロジェクトで、ミュージカルが2017年9月から先行して上演。テレビアニメが今年7~9月に放送されました。小山百代さんや三森すずこさんらがミュージカルに出演し、アニメでも声優を務めています。

今回首位を獲得した「99 ILLUSION!」は、ミュージカル版からは初のシングルで、10月上演のミュージカルのテーマ曲を収録。楽曲は、男性声優によるラップバトルプロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の楽曲制作にも参加しているバンド「月蝕會議(げっしょくかいぎ)」が手がけていて、キャストの高い歌唱力とミュージカルのストーリーにリンクした歌詞が楽しめる内容となっています。

3位にはアイドルをテーマとしたスマートフォン向けゲーム「Tokyo 7th シスターズ(ナナシス)」に登場するユニット「777☆SISTERS」の最新シングル「MELODY IN THE POCKET」、4位には音楽ユニット「fripSide(フリップサイド)」のアルバム「infinite synthesis 4」が登場しました。

「fripSide」は、テレビアニメ「とある科学の超電磁砲(レールガン)」のオープニングテーマとなった「only my railgun」のメガヒットで知られる、声優の南條愛乃さんと音楽プロデューサーの八木沼悟志さんによるユニット。今回のアルバムは、テレビアニメ「キリングバイツ」のオープニング曲「killing bites」や「されど罪人は竜と踊る」のオープニング曲「divine criminal」などを収録しています。

◇今週の動向

人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズのゲーム「KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE」の楽曲を収録した「KING OF PRISM RUSH SONG COLLECTION -Sweet Sweet Replies!-」の高い初動が予測されます。また、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」発のCD「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』劇中歌アルバムVol.2 『ラ レヴュー ド ソワレ』」「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』オリジナルサウンドトラック」、声優の水瀬いのりさんの新シングル「TRUST IN ETERNITY」、内田真礼さんの新シングル「youthful beautiful」にも注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「99 ILLUSION!」 スタァライト九九組 シングル

2位 「フライングベスト~知らないの?巷で噂のダメ天使~」 ナナヲアカリ アルバム

3位 「MELODY IN THE POCKET」 777☆SISTERS シングル

4位 「infinite synthesis 4」 fripSide アルバム

5位 「ガールズコード」 Poppin’Party シングル

6位 「SHOW TIME」 CASQUETTE’S シングル

7位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! さよならアロハ」 木村夏樹(CV:安野希世乃)/十時愛梨(CV:原田ひとみ)/中野有香(CV:下地紫野)/藤本里奈(CV:金子真由美)/宮本フレデリカ(CV:高野麻美) シングル

8位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 05 アルストロメリア」 アルストロメリア シングル

9位 「『PHANTASY STAR ONLINE 2』キャラクターソングCD~Song Festival~IV」 GAME MUSIC アルバム

10位 「THE THIRD(仮)1st ライブ」 THE THIRD(仮) アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。