【J3第28節】琉球が鳥取から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月20日 (土)、とりぎんバードスタジアムでガイナーレ鳥取 vs FC琉球の試合が行われました。
前半、琉球は鳥取に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、琉球は0点、鳥取は1点と、ビハインド。
後半開始後、琉球は鳥取の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 1となり、琉球は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。

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メンバー

■ ガイナーレ鳥取

GK　21　井上　亮太
DF　15　上松　瑛
DF　33　西山　雄介
DF　4　甲斐　健太郎
DF　23　井上　黎生人
MF　11　ヴィートル　ガブリエル
MF　35　仙石　廉
MF　7　可児　壮隆
MF　24　奥田　裕貴
FW　9　レオナルド
FW　8　フェルナンジーニョ

GK　31　細田　歩夢
DF　3　内山　裕貴
MF　16　星野　有亮
MF　17　山本　蓮
MF　19　小林　智光
FW　10　加藤　潤也
FW　18　原口　拓人

■ FC琉球

GK　1　朴　一圭
DF　3　西岡　大志
DF　2　増谷　幸祐
DF　22　瀧澤　修平
DF　5　徳元　悠平
MF　8　小松　駿太
MF　9　富樫　佑太
MF　13　中川　風希
MF　16　枝本　雄一郎
MF　10　富所　悠
FW　15　和田　凌

GK　17　積田　景介
DF　23　屋宮　大地
MF　4　知念　雄太朗
MF　25　金　成純
FW　14　上門　知樹

スタッツ

鳥取琉球CK数411PK数00オフサイド数24シュート数610直接FK数1317警告数00退場数00間接FK数24

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