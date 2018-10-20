【J3第28節】琉球が鳥取から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月20日 (土)、とりぎんバードスタジアムでガイナーレ鳥取 vs FC琉球の試合が行われました。

前半、琉球は鳥取に攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、琉球は0点、鳥取は1点と、ビハインド。

後半開始後、琉球は鳥取の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは3 - 1となり、琉球は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。

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メンバー

■ ガイナーレ鳥取

GK 21 井上 亮太

DF 15 上松 瑛

DF 33 西山 雄介

DF 4 甲斐 健太郎

DF 23 井上 黎生人

MF 11 ヴィートル ガブリエル

MF 35 仙石 廉

MF 7 可児 壮隆

MF 24 奥田 裕貴

FW 9 レオナルド

FW 8 フェルナンジーニョ

GK 31 細田 歩夢

DF 3 内山 裕貴

MF 16 星野 有亮

MF 17 山本 蓮

MF 19 小林 智光

FW 10 加藤 潤也

FW 18 原口 拓人

■ FC琉球

GK 1 朴 一圭

DF 3 西岡 大志

DF 2 増谷 幸祐

DF 22 瀧澤 修平

DF 5 徳元 悠平

MF 8 小松 駿太

MF 9 富樫 佑太

MF 13 中川 風希

MF 16 枝本 雄一郎

MF 10 富所 悠

FW 15 和田 凌

GK 17 積田 景介

DF 23 屋宮 大地

MF 4 知念 雄太朗

MF 25 金 成純

FW 14 上門 知樹

スタッツ

鳥取琉球CK数411PK数00オフサイド数24シュート数610直接FK数1317警告数00退場数00間接FK数24