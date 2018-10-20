【J3第28節】琉球が鳥取から逆転勝利

J3リーグ第28節は10月20日 (土)、とりぎんバードスタジアムでガイナーレ鳥取 vs FC琉球の試合が行われました。
前半、琉球は鳥取に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、琉球は0点、鳥取は1点と、ビハインド。
後半開始後、琉球は鳥取の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 1となり、琉球は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。
メンバー
■ ガイナーレ鳥取
GK 21 井上 亮太
DF 15 上松 瑛
DF 33 西山 雄介
DF 4 甲斐 健太郎
DF 23 井上 黎生人
MF 11 ヴィートル ガブリエル
MF 35 仙石 廉
MF 7 可児 壮隆
MF 24 奥田 裕貴
FW 9 レオナルド
FW 8 フェルナンジーニョ
GK 31 細田 歩夢
DF 3 内山 裕貴
MF 16 星野 有亮
MF 17 山本 蓮
MF 19 小林 智光
FW 10 加藤 潤也
FW 18 原口 拓人
■ FC琉球
GK 1 朴 一圭
DF 3 西岡 大志
DF 2 増谷 幸祐
DF 22 瀧澤 修平
DF 5 徳元 悠平
MF 8 小松 駿太
MF 9 富樫 佑太
MF 13 中川 風希
MF 16 枝本 雄一郎
MF 10 富所 悠
FW 15 和田 凌
GK 17 積田 景介
DF 23 屋宮 大地
MF 4 知念 雄太朗
MF 25 金 成純
FW 14 上門 知樹
スタッツ
鳥取琉球CK数411PK数00オフサイド数24シュート数610直接FK数1317警告数00退場数00間接FK数24