【J3第28節】鹿児島が盛岡との一進一退を制す

J3リーグ第28節は10月20日 (土)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs グルージャ盛岡の試合が行われました。
前半終了時点で、鹿児島は0点、盛岡は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、盛岡は鹿児島のゴールを割ることはできず、一方鹿児島は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、鹿児島は、1点差で盛岡を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 鹿児島ユナイテッドFC
GK 1 山岡 哲也
DF 26 田中 奏一
DF 3 谷口 功
DF 5 平出 涼
DF 15 藤澤 典隆
MF 22 吉井 孝輔
MF 38 中原 秀人
MF 8 永畑 祐樹
FW 20 中山 雄希
FW 29 薗田 卓馬
FW 16 川森 有真
GK 13 アン ジュンス
DF 14 西岡 謙太
MF 7 赤尾 公
MF 32 牛之濱 拓
FW 18 野嶽 惇也
FW 30 萱沼 優聖
FW 19 キリノ
■ グルージャ盛岡
GK 32 小泉 勇人
DF 3 福田 友也
DF 2 久保 海都
MF 6 河津 良一
MF 20 江頭 一輝
MF 19 白石 智之
MF 39 小谷 光毅
MF 26 山田 陸
FW 29 藤沼 拓夢
FW 18 宮市 剛
FW 25 谷口 海斗
GK 22 笠原 淳
DF 4 畑本 時央
MF 8 菅本 岳
MF 14 嫁阪 翔太
FW 13 梅内 和磨
スタッツ
鹿児島盛岡CK数46PK数00オフサイド数311シュート数68直接FK数1315警告数12退場数01間接FK数311