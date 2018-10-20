【J3第28節】鹿児島が盛岡との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月20日 (土)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs グルージャ盛岡の試合が行われました。

前半終了時点で、鹿児島は0点、盛岡は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、盛岡は鹿児島のゴールを割ることはできず、一方鹿児島は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、鹿児島は、1点差で盛岡を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK 1 山岡 哲也

DF 26 田中 奏一

DF 3 谷口 功

DF 5 平出 涼

DF 15 藤澤 典隆

MF 22 吉井 孝輔

MF 38 中原 秀人

MF 8 永畑 祐樹

FW 20 中山 雄希

FW 29 薗田 卓馬

FW 16 川森 有真

GK 13 アン ジュンス

DF 14 西岡 謙太

MF 7 赤尾 公

MF 32 牛之濱 拓

FW 18 野嶽 惇也

FW 30 萱沼 優聖

FW 19 キリノ

■ グルージャ盛岡

GK 32 小泉 勇人

DF 3 福田 友也

DF 2 久保 海都

MF 6 河津 良一

MF 20 江頭 一輝

MF 19 白石 智之

MF 39 小谷 光毅

MF 26 山田 陸

FW 29 藤沼 拓夢

FW 18 宮市 剛

FW 25 谷口 海斗

GK 22 笠原 淳

DF 4 畑本 時央

MF 8 菅本 岳

MF 14 嫁阪 翔太

FW 13 梅内 和磨

スタッツ

鹿児島盛岡CK数46PK数00オフサイド数311シュート数68直接FK数1315警告数12退場数01間接FK数311