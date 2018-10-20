【J3第28節】鹿児島が盛岡との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月20日 (土)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs グルージャ盛岡の試合が行われました。
前半終了時点で、鹿児島は0点、盛岡は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、盛岡は鹿児島のゴールを割ることはできず、一方鹿児島は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、鹿児島は、1点差で盛岡を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK　1　山岡　哲也
DF　26　田中　奏一
DF　3　谷口　功
DF　5　平出　涼
DF　15　藤澤　典隆
MF　22　吉井　孝輔
MF　38　中原　秀人
MF　8　永畑　祐樹
FW　20　中山　雄希
FW　29　薗田　卓馬
FW　16　川森　有真

GK　13　アン　ジュンス
DF　14　西岡　謙太
MF　7　赤尾　公
MF　32　牛之濱　拓
FW　18　野嶽　惇也
FW　30　萱沼　優聖
FW　19　キリノ

■ グルージャ盛岡

GK　32　小泉　勇人
DF　3　福田　友也
DF　2　久保　海都
MF　6　河津　良一
MF　20　江頭　一輝
MF　19　白石　智之
MF　39　小谷　光毅
MF　26　山田　陸
FW　29　藤沼　拓夢
FW　18　宮市　剛
FW　25　谷口　海斗

GK　22　笠原　淳
DF　4　畑本　時央
MF　8　菅本　岳
MF　14　嫁阪　翔太
FW　13　梅内　和磨

スタッツ

鹿児島盛岡CK数46PK数00オフサイド数311シュート数68直接FK数1315警告数12退場数01間接FK数311

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