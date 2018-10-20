【B2第4節】島根が香川に大きく点差をつけて勝利

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第4節は10月20日 (土)、観音寺市立総合体育館で香川ファイブアローズ vs 島根スサノオマジックの試合が行われ、島根が88 - 59で、香川を降して勝利した。

68 - 35で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。

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メンバー

■ 香川ファイブアローズ

PG 0 大澤 歩

PF 2 レジナルド・ウォーレン

SF 7 堀川 竜一

SG 14 高比良 寛治

PG 17 石川 智也

SG 20 安部 瑞基

SG 30 テレンス・ウッドベリー

SF 41 高田 秀一

PG 88 木村 啓太郎

SF 99 筑波 拓朗

■ 島根スサノオマジック

SG 0 佐藤 公威

PG 1 和田 保彦

PG 6 北川 弘

SF 7 坂田 央

C 8 グレゴリー・エチェニケ

PG 11 後藤 翔平

SG 13 阿部 諒

SG 18 相馬 卓弥

PF 22 小阪 彰久

PG 24 伊集 貴也

SF 25 ロスコ・アレン

PF 30 ジーノ・ポマーレ

C 42 コナー・クリフォード

SF 50 梅津 大介

スタッツ

香川島根2P成功数14253P成功数4103P成功率26%34%FG成功数1835FT成功数198アシスト数1426オフェンスリバウンド数714スティール数67ターンオーバー数1111ディフェンスリバウンド数2237ファウル数1523ファストブレイク数617ブロックショット数14ポインツインザペイント数2038ポインツフロムターンオーバー数715