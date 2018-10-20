【B2第4節】島根が香川に大きく点差をつけて勝利

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第4節は10月20日 (土)、観音寺市立総合体育館で香川ファイブアローズ vs 島根スサノオマジックの試合が行われ、島根が88 - 59で、香川を降して勝利した。
68 - 35で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。

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メンバー

■ 香川ファイブアローズ

PG　0　大澤 歩
PF　2　レジナルド・ウォーレン
SF　7　堀川 竜一
SG　14　高比良 寛治
PG　17　石川 智也
SG　20　安部 瑞基
SG　30　テレンス・ウッドベリー
SF　41　高田 秀一
PG　88　木村 啓太郎
SF　99　筑波 拓朗

■ 島根スサノオマジック

SG　0　佐藤 公威
PG　1　和田 保彦
PG　6　北川 弘
SF　7　坂田 央
C　8　グレゴリー・エチェニケ
PG　11　後藤 翔平
SG　13　阿部 諒
SG　18　相馬 卓弥
PF　22　小阪 彰久
PG　24　伊集 貴也
SF　25　ロスコ・アレン
PF　30　ジーノ・ポマーレ
C　42　コナー・クリフォード
SF　50　梅津 大介

スタッツ

香川島根2P成功数14253P成功数4103P成功率26%34%FG成功数1835FT成功数198アシスト数1426オフェンスリバウンド数714スティール数67ターンオーバー数1111ディフェンスリバウンド数2237ファウル数1523ファストブレイク数617ブロックショット数14ポインツインザペイント数2038ポインツフロムターンオーバー数715

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