【B2第4節】島根が香川に大きく点差をつけて勝利

B.LEAGUE2部第4節は10月20日 (土)、観音寺市立総合体育館で香川ファイブアローズ vs 島根スサノオマジックの試合が行われ、島根が88 - 59で、香川を降して勝利した。
68 - 35で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。
メンバー
■ 香川ファイブアローズ
PG 0 大澤 歩
PF 2 レジナルド・ウォーレン
SF 7 堀川 竜一
SG 14 高比良 寛治
PG 17 石川 智也
SG 20 安部 瑞基
SG 30 テレンス・ウッドベリー
SF 41 高田 秀一
PG 88 木村 啓太郎
SF 99 筑波 拓朗
■ 島根スサノオマジック
SG 0 佐藤 公威
PG 1 和田 保彦
PG 6 北川 弘
SF 7 坂田 央
C 8 グレゴリー・エチェニケ
PG 11 後藤 翔平
SG 13 阿部 諒
SG 18 相馬 卓弥
PF 22 小阪 彰久
PG 24 伊集 貴也
SF 25 ロスコ・アレン
PF 30 ジーノ・ポマーレ
C 42 コナー・クリフォード
SF 50 梅津 大介
スタッツ
香川島根2P成功数14253P成功数4103P成功率26%34%FG成功数1835FT成功数198アシスト数1426オフェンスリバウンド数714スティール数67ターンオーバー数1111ディフェンスリバウンド数2237ファウル数1523ファストブレイク数617ブロックショット数14ポインツインザペイント数2038ポインツフロムターンオーバー数715