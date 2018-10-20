『刀剣乱舞-ONLINE-』近侍曲を集めたアルバム第2弾、12月26日発売決定！　気になる特典情報もお届け

PCブラウザ版は登録者200万人突破、スマホアプリは500万DL数突破している大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』。この度、ゲーム内に実装されている各刀剣男士ごとのBGM“近侍曲（きんじきょく）”を集めた、アルバム第2弾「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ二」が12月26日発売決定となりました！

本アルバムでは、20振りのBGM（20曲）収録に加え、お気に入り刀剣男士をジャケットに常時できるアナザージャケット11枚が封入されているという豪華仕様。作曲家による解説入りブックレットも封入されており、読み応えもある充実の内容となっています。

また、各オリジナル特典情報も大発表。さらに、現在大好評発売中の「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ一」収録楽曲が、ついに配信決定です。あわせてご紹介しましょう。

CD発売情報

「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ二」

定価：￥3,200＋税

発売日：2018.12.26

KICA 2543～4（CD2枚組）

【アルバム】ゲーム 刀剣乱舞-ONLINE- 近侍曲集 其ノ二

※アニメイトオリジナル特典あり

＜パッケージ特殊仕様＞

・型抜きスリーブケース

・アナザージャケット11枚封入

（刀剣男士 通常イラストver.20振りデザインと景趣）

※お気に入り刀剣男士をジャケットに常時できる

※通常表１は景趣

・作曲家による解説入りブックレット24P封入

＜収録楽曲＞

Disc1

01. 江雪左文字

作曲：母里治樹(Elements Garden)

02. 山伏国広

作曲：母里治樹(Elements Garden)

03. 髭切

作曲：志方あきこ

04. 膝丸

作曲：志方あきこ

05. 獅子王

作曲：母里治樹(Elements Garden)

06. 鶴丸国永

作曲：志方あきこ

07. 石切丸

作曲：志方あきこ

08. 蛍丸

作曲：志方あきこ

09. 太郎太刀

作曲：母里治樹(Elements Garden)

10. 次郎太刀

作曲：母里治樹(Elements Garden)

Disc2

01. 蜻蛉切

作曲：母里治樹(Elements Garden)

02. 日本号

作曲：母里治樹(Elements Garden)

03. 御手杵

作曲：母里治樹(Elements Garden)

04. 岩融

作曲：志方あきこ

05. にっかり青江

作曲：志方あきこ

06. 堀川国広

作曲：母里治樹(Elements Garden)

07. 浦島虎徹

作曲：母里治樹(Elements Garden)

08. 鯰尾藤四郎

作曲：母里治樹(Elements Garden)

09. 骨喰藤四郎

作曲：志方あきこ

10. 物吉貞宗

作曲：母里治樹(Elements Garden)

【刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集公式サイト】

「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ二」オリジナル特典

【アニメイト】

・A5クリアファイル（刀剣男士 20振り 紋デザイン）

【ゲーマーズ】

・アナザージャケット（刀剣男士 戦闘イラストver.）＜太郎太刀/次郎太刀＞

大好評発売中の「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ一」収録楽曲が配信決定！

★配信サイトなど、詳細は後日、刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集公式サイト（http://king-cr.jp/toukenranbu_kinjikyoku/）にてお知らせします。

「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ一」

DISC1

01.加州清光

作曲：志方あきこ

02.歌仙兼定

作曲：志方あきこ

03.陸奥守吉行

作曲：志方あきこ

04.山姥切国広

作曲：志方あきこ

05.蜂須賀虎徹

作曲：志方あきこ

06.宗三左文字

作曲：母里治樹(Elements Garden)

07.大和守安定

作曲：母里治樹(Elements Garden)

08.和泉守兼定

作曲：母里治樹(Elements Garden)

09.へし切長谷部

作曲：志方あきこ

DISC2

01.長曽祢虎徹

作曲：母里治樹(Elements Garden)

02.大倶利伽羅

作曲：志方あきこ

03.鳴狐

作曲：母里治樹(Elements Garden)

04.同田貫正国

作曲：母里治樹(Elements Garden)

05.三日月宗近

作曲：志方あきこ

06.小狐丸

作曲：志方あきこ

07.一期一振

作曲：志方あきこ

08.鶯丸

作曲：志方あきこ

09.明石国行

作曲：母里治樹(Elements Garden)

10.燭台切光忠

作曲：志方あきこ

刀剣乱舞-ONLINE-とは

DMM GAMESが開発・運営を担当、ニトロプラスが世界観・シナリオ・キャラクターデザインを担当した刀剣育成シミュレーションゲーム。

名立たる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士(とうけんだんし)”。プレイヤーは彼らを率いる“審神者(さにわ)”となり、刀剣男士と共に歴史を守る戦いに出ます。個性豊かな刀剣男士を収集・強化・育成し、自分だけの部隊を結成することができます。美麗な刀剣男士たちのイラストとともに豪華声優陣による魅力的なボイスを楽しめることもゲームの大きな特徴です。

PCブラウザゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」が2015年1月14日からサービスを開始。そして翌年、2016年3月1日スマホアプリ「刀剣乱舞-ONLINE- Pocket」がサービス開始された。

その他にもアニメ・ミュージカル・舞台とメディアミックス展開の幅を広げている。

「刀剣乱舞-ONLINE-」公式サイト

「刀剣乱舞」開発/運営 公式ツイッター（＠touken_staff）

刀剣乱舞-本丸通信- 公式ツイッター（＠tkrb_ht）