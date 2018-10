【11月のおすすめ】「LUCIFER / ルシファー」シーズン2がいよいよ放送スタート！他新作も登場！

11月は、ファン待望の「LUCIFER / ルシファー」シーズン2がいよいよ放送スタート!シーズン2放送前にはシーズン1の一挙放送をお届け! また、11月10日より、土曜深夜がリニューアル!エッジーで刺激的なドラマ2作品を2時間続けて楽しめる“土夜激(ドヤゲキ)アワー”がスタート!

LUCIFER / ルシファー(シーズン2・全18話)

LUCIFER and all related pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Lucifer series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

字幕版:11月7日(水)10:00pmスタート 毎週水曜10:00pm

二カ国語版:11月8日(木)11:00pmスタート 毎週木曜11:00pm

★新シーズン放送直前!「LUCIFER / ルシファー」(全13話)一挙放送

二カ国語版:11月4日(日)10:00am~10:00pm

元女優の美人刑事 × お調子者のイケメン悪魔 のコンビが事件を解決!「CSI:」シリーズのジェリー・ブラッカイマーが製作総指揮、1話完結の異色クライムサスペンス!

シーズン2では、ルシファーの母親が登場!ルシファーが恐れるそのキャラクターとは!?また、ルシファーら、天界の人々の運命を揺るがすクロエの秘密が明らかに…!

待望のシーズン2の前に、シーズン1を一挙放送!この機会をどうぞお見逃しなく。

LUCIFER / ルシファー | AXNジャパン

土夜激アワー -土曜の深夜に刺激を。-

11月10日から土曜の深夜がリニューアル!エッジーで刺激的なドラマ2作品を2時間続けて楽しめる“土夜激(ドヤゲキ)アワー”がスタート!

第1弾として、深夜0:00amからはルパート・グリント主演作「スナッチ・ザ・シリーズ」!深夜1時からはゴールデン・グローブ賞受賞作「MR. ROBOT / ミスター・ロボット」をOA!

スナッチ・ザ・シリーズ(全10話)

© 2017 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

字幕版:11月10日(土)深夜0:00amスタート 毎週土曜深夜0:00am

大ヒット映画「スナッチ」がドラマシリーズになって帰ってくる!! 主演・製作総指揮は、なんとあの「ハリー・ポッター」ロン役でお馴染み、英国俳優ルパート・グリント!

仕事なし、金なし…。ロンドンで冴えない日々を送るチャーリー(ルパート・グリント)とアルバート(ルーク・パスクァリーノ)は一攫千金を狙ってある事を仕掛けるがそれがまさかの大外れ!! これを機に、2人は悪徳警官や極悪マフィアも絡むとんでもない事態に巻き込まれていく。ブラックコメディ満載のクライムサスペンス。

スナッチ・ザ・シリーズ | AXNジャパン

MR. ROBOT / ミスター・ロボット(シーズン1&2・全22話)

© 2016 Universal Network Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

字幕版:11月10日(土) 深夜1:00amスタート 毎週土曜深夜1:00am

ゴールデン・グローブ賞テレビの部ドラマ部門作品賞受賞!独創的な世界観とスリリングなストーリー展開で多くの視聴者を虜にしたサイバーテクノサスペンス。シーズン1&2を続けてOA!

MR.ROBOT / ミスター・ロボット | AXNジャパン

ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル(シーズン1&2・全37話)

© 2005 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

二カ国語版:11月5日(月)8:00pmスタート 毎週月曜~木曜8:00pmより2話連続

字幕版:11月6日(火)7:00amスタート 毎週火曜~金曜7:00amより2話連続

数学であらゆる謎を解き明かす!FBI捜査官と天才数学者の兄弟が難事件に挑む、1話完結の知的クライムサスペンス!

製作総指揮は、「オデッセイ」「ブレードランナー」のリドリー・スコット!

2005年より全米で放送スタートし、全118話にわたって制作・放送された1話完結の大人気シリーズ。

ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル | AXNジャパン

大草原の小さな家(シーズン1~9・全203話) 一挙放送

©2014 NBC Studios, INC All rights reserved.

10月13日(土)~2019年2月23日(土) 毎週土曜※10:00amスタート

10月に引き続き…

字幕版

シーズン2 第12~22話:11月3日(土・祝)10:00am~9:30pm

シーズン3 第1~11話:11月10日(土)10:00am~9:30pm

シーズン3 第12~21話:11月17日(土)10:00am~8:30pm

シーズン4 第1~11話:11月24日(土)10:00am~9:30pm

シーズン4 第12~22話:12月1日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン5 第1~12話:12月8日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン5 第13~24話:12月15日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン6 第1~12話:12月22日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン6 第13~24話:2019年1月12日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン7 第1~11話:2019年1月19日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン7 第12~22話:2019年1月26日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン8 第1~11話:2019年2月2日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン8 第12~22話:2019年2月9日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン9 第1~11話:2019年2月16日(土)10:00am~11:00pm予定

シーズン9 第12~22話:2019年2月23日(土)10:00am~11:00pm予定

大草原の小さな家 | AXNジャパン

トリック 難事件はオレにお任せ 第1~7話キャッチアップ放送

© Warner Bros. Entertainment Inc.

二カ国語版: 11月11日(日)10:00am~5:00pm

AXNが日本独占初放送でお届けしている「トリック 難事件はオレにお任せ」。その第1~7話をキャッチアップ放送!

弟を陥れた謎の女を追うキャメロン。しかしそのキャメロンが、第7話で謎の女に拉致されてしまう…!!クライマックスを迎える前にストーリーを復習!

トリック 難事件はオレにお任せ | AXNジャパン