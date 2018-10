三代目、セカオワ、くるり…みんなが好きな「鉄道ソング」1位は？

眞鍋かをりがパーソナリティをつとめ、リスナーと一緒にテーマに沿った独自の音楽チャートを作り、今みんなが聴きたい曲をシェアしていくTOKYO FMの番組「KOSÉ Your Songs Best10」。10月14日(日)の放送は、電車や鉄道にちなんだ「トレインソングBEST10」をお届けしました。

10月14日(日)は、日本初の鉄道開業を記念した“鉄道の日”。電車や鉄道をテーマにした「トレインソングBEST10」には、時代と世代を超えた名曲がランクインしました。

第10位は、くるりの「赤い電車」。ボーカルの岸田繁さんは、大の鉄道ファンとしても知られています。2005年、京浜急行電鉄のタイアップソングとして書き下ろされたこの曲は、京急品川駅や羽田空港駅(現・羽田空港国内線ターミナル駅)の電車接近メロディーにもなりました。

第9位は、YUKIさんの「となりのメトロ」。2015年に東京メトロのキャンペーンソングとして書き下ろされ、CMにはYUKIさん本人も登場しました。当時、約8年ぶりのCM出演が話題になりました。

第8位は、EXILEの「Choo Choo TRAIN」。90年代に大ヒットしたZOOの名曲を、2003年にカバーしました。タイトルにある「Choo Choo」は、蒸気機関車が出す擬音の英語表現。一直線に並んで体をグルグル回すダンスも有名です。

第7位は、2005年リリースのaikoさんの「三国駅」。阪急電鉄宝塚本線の三国駅は、aikoさんが通っていた大阪音楽短期大学近くにある実在する駅です。歌詞には、当時の駅周辺の様子が描かれています。

第6位は、SEKAI NO OWARIの「ムーンライトステーション」。2015年リリースのアルバム『Tree』に収録されました。SEKAI NO OWARIらしいファンタスティックな世界観で、人気の楽曲です。

第5位は、スキマスイッチのセカンドシングル「奏」。駅を舞台に、旅立つ彼女との別れを描いた切ないラブソングです。春の卒業シーズンに発売され、スキマスイッチ初のミリオンヒットとなった1曲です。

第4位は、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEによってカバーされた「銀河鉄道999 (三代目 J Soul Brothers ver.)」。オリジナルは、名作アニメ「銀河鉄道999」主題歌として知られる1979年リリースのゴダイゴの「銀河鉄道999 (THE GALAXY EXPRESS 999)」。新しいサウンドになった名曲を聴いた眞鍋は、「蒸気機関車から流線型の電車になったようなリニューアル感がありますね!」とコメントを寄せました。

第3位は、ケツメイシの「トレイン」。2007年に発売されたこの曲は、JR東日本のJRグループ設立20周年記念CMにも起用されました。夢を抱いてがむしゃらに走る姿を、列車に例えた1曲です。

第2位は、竹内まりやさんの「駅」。眞鍋が「情景が浮かびます」と聞き惚れるこの曲は、もともとは1986年に中森明菜に楽曲提供されたもの。翌年、竹内さんがセルフカバーし、代表曲として愛され続けています。

第1位は、THE BLUE HEARTSの「TRAIN-TRAIN」。この曲は1988年のリリースながらも、“青春ロック”の定番曲として今も歌い継がれている名曲です。ランキングの発表を受けて、眞鍋は「私が1位に予想した通り!」と大喜びしていました。

「トレインソングBEST10」はこちらです。

第10位 くるり 「赤い電車」

第9位 YUKI 「となりのメトロ」

第8位 EXILE 「Choo Choo TRAIN」

第7位 aiko 「三国駅」

第6位 SEKAI NO OWARI 「ムーンライトステーション」

第5位 スキマスイッチ 「奏」

第4位 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE「銀河鉄道999 (三代目 J Soul Brothers ver.)」

第3位 ケツメイシ 「トレイン」

第2位 竹内まりや 「駅」

第1位 THE BLUE HEARTS 「TRAIN-TRAIN」

