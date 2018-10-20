＜レスリング＞《速報》小栁和也も準々決勝で黒星…2018年世界選手権・第１日

（2018年10月20日、ハンガリー・ブダペスト）

男子フリースタイル

【61kg級】小栁和也（自衛隊） 23選手出場

準々決勝 ●［Ｔフォール、5:28=0-11］Beka LOMTADZE（ジョージア）

２回戦 ○［9-4］Parviz IBRAHIMOV（アゼルバイジャン）

１回戦 ○［Ｔフォール、11-0］Pingping ZHOU（中国）

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【74kg級】藤波勇飛（山梨学院大） 33選手出場

２回戦 ●［6-8］Azamat NURYKAU（ベラルーシ）

１回戦 ○［Ｔフォール、11-0］Ruben ESPINOZA VEDIA（ボリビア）

※敗者復活戦に回れず

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【86kg級】白井勝太（日大大学院） 32選手出場

１回戦 ●［1-4］Stefan REICHMUTH（スイス）

※敗者復活戦に回れず

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【125kg級】山本泰輝（拓大） 22選手出場

２回戦 ●［1-4］Sumit SUMIT （インド）

１回戦 ＢＹＥ