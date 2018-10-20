＜レスリング＞《速報》小栁和也も準々決勝で黒星…2018年世界選手権・第１日

（2018年10月20日、ハンガリー・ブダペスト）

男子フリースタイル

　【61kg級】小栁和也（自衛隊）　　　23選手出場
準々決勝　●［Ｔフォール、5:28=0-11］Beka LOMTADZE（ジョージア）
２回戦　○［9-4］Parviz IBRAHIMOV（アゼルバイジャン）
１回戦　○［Ｔフォール、11-0］Pingping ZHOU（中国）

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　【74kg級】藤波勇飛（山梨学院大）　　33選手出場　
２回戦　●［6-8］Azamat NURYKAU（ベラルーシ）
１回戦　○［Ｔフォール、11-0］Ruben ESPINOZA VEDIA（ボリビア）

※敗者復活戦に回れず

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　【86kg級】白井勝太（日大大学院）　　　32選手出場
１回戦　●［1-4］Stefan REICHMUTH（スイス）

※敗者復活戦に回れず

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　【125kg級】山本泰輝（拓大）　　　22選手出場
２回戦　●［1-4］Sumit SUMIT （インド）
１回戦　　ＢＹＥ

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