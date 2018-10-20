【当番医】１０月２１日

【２１日】

◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽あすわクリニック（９時～１８時、下馬３）電話０７７６（３４）３６００▽大久保外科内科医院（９時～１８時、西木田２）電話０７７６（３６）６２６８▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

◇あわら市◇国立あわら病院（９時～１７時、北潟、内科）電話０７７６（７９）１２１１▽木村病院（９時～１７時、北金津、外科）電話０７７６（７３）３３２３

◇坂井市◇つちだ小児科（９時～１７時、丸岡町吉政、内科）電話０７７６（６７）８３０６

◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

◇勝山市◇小林眼科（９時～１７時、旭町１）電話０７７９（８７）７８８８

◇鯖江市◇公立丹南病院（９時～１７時、三六町１）電話０７７８（５１）２２６０◇馬場医院（９時～１７時、杉本町）電話０７７８（５１）１６７７

◇越前町◇伊部病院（９時～１７時、内郡）電話０７７８（３４）０２２０

〓越前市〓林病院（９時～１７時、府中１）電話０７７８（２２）０３３６▽ひらい医院（９時～１７時、新町）電話０７７８（２５）４１１８

◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽市立敦賀病院（９時～１２時、１３時～１７時、三島町１、外科系）電話０７７０（２２）３６１１ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

◇美浜町◇東部診療所（９時～１７時、山上）電話０７７０（３７）２９１１

◇小浜市◇山手医院（９時～１７時、山手１）電話０７７０（５３）５５１１

◇高浜町◇和田診療所（９時～１７時、和田）電話０７７０（７２）６１３６