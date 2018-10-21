【声優誕生日まとめ】10月21日～27日生まれの声優さんは？ 野沢雅子さんから岡本信彦さんまで

声優という仕事はアニメのみならずTVやイベント出演、中にはアーティストとして活動される方、その活動は広がりを続けています。そんな中、ラジオやイベント、SNSなどにおいて、声優さんの誕生日を祝う姿が多数見られ、ファンの間でも馴染み深いイベントとなりました。
そこでアニメ！アニメ！では、直近に誕生日を迎える声優さんたちをご紹介。今回は10月21日～10月27日にかけて誕生日を迎える声優さんをピックアップしました。
【10月21日】
伊藤美紀さん
梶田夕貴さん
岸野幸正さん
櫻井浩美さん
佐藤広太さん
寒川ほのかさん
伊達忠智さん
夏目凜子さん
長谷川芳明さん
細川祥央さん
堀井千砂さん
森沢芙美さん
森田成一さん
【10月22日】
天崎滉平さん
細越みちこさん
増岡太郎さん
松金よね子さん
丸山裕子さん
【10月23日】
池辺久美子さん
上村祐翔さん
加藤翼さん
木下浩之さん
佐藤雄大さん
陣谷遥さん
鈴木瑞穂さん
内匠靖明さん
長弘翔子さん
平野夏那子さん
【10月24日】
飯田利信さん
岡本信彦さん
小島めぐみさん
坂口哲夫さん
佐藤美由希さん
桜川めぐさん
竹村拓さん
仲木隆司さん
沼裕華さん
松村武さん
宮嶋ひとみさん
村治学さん
【10月25日】
安澄純さん
石住昭彦さん
磯部弘さん
伊月ゆいさん
岩崎征実さん
岩瀬周平さん
大和田伸也さん
キートン山田さん
隈本吉成さん
佐々木亜紀さん
関口英司さん
高垣彩陽さん
互野ちひろさん
高野麻美さん
角田早穂さん
長田梢さん
野沢雅子さん
藤葉愛香さん
前田綾香さん
山本尚弘さん
【10月26日】
おみむらまゆこさん
金子由之さん
小西寛子さん
塩田朋子さん
茶乃さん
徳山靖彦さん
西川真美さん
松尾大亮さん
安田早希さん
【10月27日】
織田圭祐さん
柿沼紫乃さん
金丸淳一さん
久保田創さん
田中実さん
津田英佑さん
手塚ちはるさん
長妻樹里さん
箭内仁さん
MoA