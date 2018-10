How long is Hikari 511 delayed for ?

ひかり511号はどれくらい遅れているの?

ひかり511号は、 強風の影響で10分遅れて運行しています。

Hikari 511 is operated 10minutes behind due to strong wind.

JR東海は、東海道新幹線全17駅に音声翻訳機「ポケトーク」350個を導入する。

同社はこれまで、ホームページやテロップを通して訪日外国人に案内してきた。

今回は、訪日外国人を対象に、対話形式で案内できるポケトークを採用。10月17日から11月末までに約350個を導入していく。

ポケトークは、「互いに相手の言葉を話せなくても、まるで通訳がいるように対話できる」という音声翻訳機。74言語の翻訳に対応。英語、中国語、韓国語のほか、フランス語からペルシャ語まで通訳する。

<テクノロジー関連記事>