世界の果てまでイッテQ！：2時間SP！　出川哲朗がNYでパパラッチ！　宮川大輔はタイ　ロッチ中岡のQtube、みやぞんも！

21日放送の人気バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ!」(C)日本テレビ

日本テレビ系の人気バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ!」。21日は午後7時からの2時間スペシャルで、「世界で一番盛り上がるのは何祭り? in タイ」「ロッチ中岡のQtube in 南アフリカ」「世界の果てまでイッタっきり in イタリア」「パパラッチ出川 in ニューヨーク」を放送する。

「世界で一番盛り上がるのは何祭り? in タイ」では、宮川大輔さんがタイの鍋祭りに挑む。「鍋」ということで大食い系の祭りかと思いきや、その実態は、巨大な中華鍋に乗って水上20メートルの距離を進むタイムトライアルレース。とにかく重くて操縦が困難な中華鍋に悪戦苦闘する宮川さん。しかも、波とタイミングを合わせなければ、水が入り込み転覆してしまう。果たして宮川さんは、表彰台の最も高い場所に立つことができるのか……?

「ロッチ中岡のQtube in 南アフリカ」では、中岡創一さんがカレンダープロジェクトのために南アフリカへ。初のアフリカ大陸で、中岡さんが挑むのは「動物とのおもしろ動画」。ライオンやダチョウなど、珍獣猛獣たちと中岡さんが“ガチ勝負”を行う。チーターとの追いかけっこではハプニングも……。さらに、いつも通りのQtube動画に加えて、中岡さんが大嫌いなバンジージャンプにも挑戦。中岡さんは大号泣……。果たしてバンジーは飛べたのか!?

「世界の果てまでイッタっきり in イタリア」では、みやぞんさんが「カジキをもりで一突きするまでイッタっきり」に挑戦。イタリア南部で行われる伝統漁で、使用するもりは重さ10キロ、長さは4メートル。まずはその重さに慣れ、もりを投げる練習から始めるみやぞんさんだが、相手は自然のカジキマグロ。予想だにしない展開が巻き起こって……。

「パパラッチ出川 in ニューヨーク」では、出川哲朗さんが「NYファッションウィーク」を狙う。“パリコレのニューヨークバージョン”ともいえるイベントには、レディ・ガガさんやケイティ・ペリーさん、パリス・ヒルトンさんなどの超大物セレブが集うと言われており、出川さんはニューヨークの街で空手着姿で挑む。そこに、ヒルトンさんが現れて……。