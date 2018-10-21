【関東大学対抗戦Aグループ10/21】帝京が慶應義塾から勝利をもぎ取る

関東大学対抗戦Aグループは10月21日 (日)、秩父宮ラグビー場で慶應義塾大学 vs 帝京大学の試合が行われた。前半を帝京 24 - 7 慶應義塾で折り返し、最終スコアを帝京が24 - 19で慶應義塾を降して、5点差での勝利となった
メンバー
■ 慶應義塾大学
1 PR 渡邊悠貴
2 HO 中本慶太郎
3 PR 菅公平
4 LO 相部開哉
5 LO 辻雄康
6 FL 川合秀和
7 FL 山本凱
8 No.8 山中侃
9 SH 江嵜真悟
10 SO 古田京(C)
11 WTB 宮本瑛介
12 CTB 栗原由太
13 CTB 三木亮弥
14 WTB 丹治辰碩
15 FB 宮本恭右
16 RE 原田衛
17 RE 有賀光生
18 RE 坂田拓海
19 RE 北村裕輝
20 RE 辻本大河
21 RE 若林俊介
22 RE 阿部直孝
23 RE 豊田康平
■ 帝京大学
1 PR 岡本慎太郎
2 HO 呉季依典
3 PR 淺岡俊亮
4 LO 藤田達成
5 LO 秋山大地(C)
6 FL リッチモンド・トンガタマ
7 FL 申賢志
8 NO.8 ブロディ・マクカラン
9 SH 小畑健太郎
10 SO 北村将大
11 WTB 宮上廉
12 CTB 西川虎哲
13 CTB 尾崎泰雅
14 WTB 木村朋也
15 FB 竹山晃暉
17 RE 大久保幸弘
18 RE 當眞琢
19 RE 今村陽良
20 RE 菅原貴人
21 RE 末拓実
22 RE ニコラス・マクカラン
23 RE 奥村翔