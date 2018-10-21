【関東大学対抗戦Aグループ10/21】帝京が慶應義塾から勝利をもぎ取る

ラグビー 試合サマリー

関東大学対抗戦Aグループは10月21日 (日)、秩父宮ラグビー場で慶應義塾大学 vs 帝京大学の試合が行われた。前半を帝京 24 - 7 慶應義塾で折り返し、最終スコアを帝京が24 - 19で慶應義塾を降して、5点差での勝利となった

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メンバー

■ 慶應義塾大学

1　PR　渡邊悠貴

2　HO　中本慶太郎

3　PR　菅公平

4　LO　相部開哉

5　LO　辻雄康

6　FL　川合秀和

7　FL　山本凱

8　No.8　山中侃

9　SH　江嵜真悟

10　SO　古田京(C)

11　WTB　宮本瑛介

12　CTB　栗原由太

13　CTB　三木亮弥

14　WTB　丹治辰碩

15　FB　宮本恭右

16　RE　原田衛

17　RE　有賀光生

18　RE　坂田拓海

19　RE　北村裕輝

20　RE　辻本大河

21　RE　若林俊介

22　RE　阿部直孝

23　RE　豊田康平

■ 帝京大学

1　PR　岡本慎太郎

2　HO　呉季依典

3　PR　淺岡俊亮

4　LO　藤田達成

5　LO　秋山大地(C)

6　FL　リッチモンド・トンガタマ

7　FL　申賢志

8　NO.8　ブロディ・マクカラン

9　SH　小畑健太郎

10　SO　北村将大

11　WTB　宮上廉

12　CTB　西川虎哲

13　CTB　尾崎泰雅

14　WTB　木村朋也

15　FB　竹山晃暉

17　RE　大久保幸弘

18　RE　當眞琢

19　RE　今村陽良

20　RE　菅原貴人

21　RE　末拓実

22　RE　ニコラス・マクカラン

23　RE　奥村翔

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