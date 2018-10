「名探偵コナン」“THE KISS”コラボの本格ジュエリー登場 新一、蘭、安室ら6キャラで展開

「名探偵コナン × THE KISS コラボレーションジュエリー」価格:各16,200円(税込)(送料・手数料別途)(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

『名探偵コナン』とシルバージュエリーブランド「THE KISS」によるコラボジュエリーが、バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付中だ。新一、蘭、安室といった6キャラクターをデザインモチーフとする、ネックレス、ブレスレット、ピアス、リングなどのシルバージュエリー全14種がラインナップされている。

「工藤新一モデル」はサッカーボールをイメージした特徴的な形状を、シルバー素材と3色の宝石で上品に仕上げたラグジュアリーな一品。五角形と六角形のリングには、「Shinichi Kudo」と「There is always only one truth!(真実はいつもひとつ!)」の文字が刻まれている。

「毛利蘭モデル」はシルバー素材に施されたピンクコーティングが可愛らしい仕上がり。新一と蘭の保育園での思い出から、サクラのモチーフもワンポイントとしてデザインに取り入れられた。

「怪盗キッドモデル」は彼をイメージした“クローバーのA”のトランプをメインに、2種類の宝石を使用。青い「ブルーサファイア」と純白の「ホワイトトパーズ」が、闇夜に舞うキッドを連想させる輝きを放つ。

「灰原哀モデル」は幾何学的な三角形をベースに、「アメジスト」「アクアマリン」「ホワイトトパーズ」の宝石が埋め込まれた。またアクセントとして、灰原が好きなフサエブランドのイチョウの葉も取り付けられている。

「赤井秀一モデル」はシルバーブレッドをイメージした、シルバー素材と弾痕デザインの掛け合わせ。弾痕部分には銃弾の代わりに緋色の「ガーネット」が埋め込まれており、本体の裏側(内側)には「Shuichi Akai」の名前が刻まれている。

「安室透モデル」には彼の使命をイメージした、国を脅かす標的を狙う照準をデザイン。その中心からはイメージカラーである黄色の宝石「シトリン」が覗き、本体の裏側(内側)には「Toru Amuro」の名前も刻まれた。

「名探偵コナン × THE KISS コラボレーションジュエリー」は各16,200円(税込)。一次発注分の3,000セット限定で、「THE KISS」のジュエリーを身に着けた新一たちの描き下ろしイラストを使用した特製クリスマスカードも付属する。

「プレミアムバンダイ」では10月31日23時まで予約を受け付けており、発送は12月の予定だ。

