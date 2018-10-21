【J3第28節】G大23が沼津との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、愛鷹広域公園多目的競技場でアスルクラロ沼津 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。

G大23と沼津は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。

後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、G大23、沼津共に得点を追加する。

しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのはG大23であった。

最終スコアは2 - 1となり、G大23は、1点差で沼津を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ アスルクラロ沼津

GK 16 牲川 歩見

DF 21 熱川 徳政

DF 2 藤嵜 智貴

DF 22 徳武 正之

DF 24 砂森 和也

MF 17 太田 一輝

MF 7 谷口 智紀

MF 14 普光院 誠

MF 47 富田 康仁

FW 10 青木 翔大

FW 50 染矢 一樹

GK 31 大西 勝吾

DF 18 尾崎 瑛一郎

MF 6 沓掛 勇太

MF 15 菅井 拓也

FW 19 石田 雅俊

FW 26 岡 佳樹

FW 29 畑 潤基

■ ガンバ大阪U－23

GK 31 鈴木 椋大

DF 6 初瀬 亮

DF 2 西野 貴治

DF 16 野田 裕喜

DF 35 山口 竜弥

MF 29 高江 麗央

MF 17 市丸 瑞希

MF 24 井出 遥也

MF 26 妹尾 直哉

FW 18 高木 彰人

FW 38 中村 敬斗

GK 42 駒井 幸弘

DF 36 松田 陸

MF 27 森 勇人

MF 32 芝本 蓮

FW 40 食野 亮太郎

スタッツ

沼津G大23CK数42PK数00オフサイド数34シュート数87直接FK数77警告数00退場数00間接FK数35