【J3第28節】G大23が沼津との攻防の末、勝利を掴み取る

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、愛鷹広域公園多目的競技場でアスルクラロ沼津 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。
G大23と沼津は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、G大23、沼津共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのはG大23であった。
最終スコアは2 - 1となり、G大23は、1点差で沼津を降し、見事勝利です。
メンバー
■ アスルクラロ沼津
GK 16 牲川 歩見
DF 21 熱川 徳政
DF 2 藤嵜 智貴
DF 22 徳武 正之
DF 24 砂森 和也
MF 17 太田 一輝
MF 7 谷口 智紀
MF 14 普光院 誠
MF 47 富田 康仁
FW 10 青木 翔大
FW 50 染矢 一樹
GK 31 大西 勝吾
DF 18 尾崎 瑛一郎
MF 6 沓掛 勇太
MF 15 菅井 拓也
FW 19 石田 雅俊
FW 26 岡 佳樹
FW 29 畑 潤基
■ ガンバ大阪U－23
GK 31 鈴木 椋大
DF 6 初瀬 亮
DF 2 西野 貴治
DF 16 野田 裕喜
DF 35 山口 竜弥
MF 29 高江 麗央
MF 17 市丸 瑞希
MF 24 井出 遥也
MF 26 妹尾 直哉
FW 18 高木 彰人
FW 38 中村 敬斗
GK 42 駒井 幸弘
DF 36 松田 陸
MF 27 森 勇人
MF 32 芝本 蓮
FW 40 食野 亮太郎
スタッツ
沼津G大23CK数42PK数00オフサイド数34シュート数87直接FK数77警告数00退場数00間接FK数35