【J3第28節】G大23が沼津との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、愛鷹広域公園多目的競技場でアスルクラロ沼津 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。
G大23と沼津は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、G大23、沼津共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのはG大23であった。
最終スコアは2 - 1となり、G大23は、1点差で沼津を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ アスルクラロ沼津

GK　16　牲川　歩見
DF　21　熱川　徳政
DF　2　藤嵜　智貴
DF　22　徳武　正之
DF　24　砂森　和也
MF　17　太田　一輝
MF　7　谷口　智紀
MF　14　普光院　誠
MF　47　富田　康仁
FW　10　青木　翔大
FW　50　染矢　一樹

GK　31　大西　勝吾
DF　18　尾崎　瑛一郎
MF　6　沓掛　勇太
MF　15　菅井　拓也
FW　19　石田　雅俊
FW　26　岡　佳樹
FW　29　畑　潤基

■ ガンバ大阪U－23

GK　31　鈴木　椋大
DF　6　初瀬　亮
DF　2　西野　貴治
DF　16　野田　裕喜
DF　35　山口　竜弥
MF　29　高江　麗央
MF　17　市丸　瑞希
MF　24　井出　遥也
MF　26　妹尾　直哉
FW　18　高木　彰人
FW　38　中村　敬斗

GK　42　駒井　幸弘
DF　36　松田　陸
MF　27　森　勇人
MF　32　芝本　蓮
FW　40　食野　亮太郎

スタッツ

沼津G大23CK数42PK数00オフサイド数34シュート数87直接FK数77警告数00退場数00間接FK数35

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