【J3第28節】相模原が攻防の末、C大23から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs セレッソ大阪U-23の試合が行われました。
相模原はC大23を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、相模原、C大23共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは相模原の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、相模原は、1点差でC大23を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ SC相模原

GK　29　田中　雄大
DF　2　丹羽　竜平
DF　3　工藤　祐生
DF　4　米原　祐
DF　5　梅井　大輝
DF　17　保崎　淳
MF　6　梶山　幹太
MF　8　谷澤　達也
MF　38　千明　聖典
MF　50　トロ
FW　9　ジョン　ガブリエル

GK　1　川口　能活
DF　15　辻尾　真二
MF　7　北井　佑季
MF　18　成岡　翔
MF　21　徳永　裕大
FW　14　チッキーニョ
FW　39　松本　孝平

■ セレッソ大阪U-23

GK　1　永石　拓海
DF　29　舩木　翔
DF　30　大山　武蔵
DF　37　森下　怜哉
DF　50　石尾　崚雅
MF　31　山根　永遠
MF　36　斧澤　隼輝
MF　39　チャウワット
MF　57　喜田　陽
FW　28　中島　元彦
FW　33　米澤　令衣

GK　45　茂木　秀
MF　35　沖野　将基
FW　40　安藤　瑞季
FW　44　ウェリング　ピアス

スタッツ

相模原C大23CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00

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