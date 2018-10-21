【J3第28節】相模原が攻防の末、C大23から逃げ切る

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs セレッソ大阪U-23の試合が行われました。
相模原はC大23を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、相模原、C大23共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは相模原の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、相模原は、1点差でC大23を降し、見事勝利です。
メンバー
■ SC相模原
GK 29 田中 雄大
DF 2 丹羽 竜平
DF 3 工藤 祐生
DF 4 米原 祐
DF 5 梅井 大輝
DF 17 保崎 淳
MF 6 梶山 幹太
MF 8 谷澤 達也
MF 38 千明 聖典
MF 50 トロ
FW 9 ジョン ガブリエル
GK 1 川口 能活
DF 15 辻尾 真二
MF 7 北井 佑季
MF 18 成岡 翔
MF 21 徳永 裕大
FW 14 チッキーニョ
FW 39 松本 孝平
■ セレッソ大阪U-23
GK 1 永石 拓海
DF 29 舩木 翔
DF 30 大山 武蔵
DF 37 森下 怜哉
DF 50 石尾 崚雅
MF 31 山根 永遠
MF 36 斧澤 隼輝
MF 39 チャウワット
MF 57 喜田 陽
FW 28 中島 元彦
FW 33 米澤 令衣
GK 45 茂木 秀
MF 35 沖野 将基
FW 40 安藤 瑞季
FW 44 ウェリング ピアス
スタッツ
相模原C大23CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00