【J3第28節】相模原が攻防の末、C大23から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs セレッソ大阪U-23の試合が行われました。

相模原はC大23を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、相模原、C大23共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは相模原の方であった。

最終スコアは2 - 1となり、相模原は、1点差でC大23を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ SC相模原

GK 29 田中 雄大

DF 2 丹羽 竜平

DF 3 工藤 祐生

DF 4 米原 祐

DF 5 梅井 大輝

DF 17 保崎 淳

MF 6 梶山 幹太

MF 8 谷澤 達也

MF 38 千明 聖典

MF 50 トロ

FW 9 ジョン ガブリエル

GK 1 川口 能活

DF 15 辻尾 真二

MF 7 北井 佑季

MF 18 成岡 翔

MF 21 徳永 裕大

FW 14 チッキーニョ

FW 39 松本 孝平

■ セレッソ大阪U-23

GK 1 永石 拓海

DF 29 舩木 翔

DF 30 大山 武蔵

DF 37 森下 怜哉

DF 50 石尾 崚雅

MF 31 山根 永遠

MF 36 斧澤 隼輝

MF 39 チャウワット

MF 57 喜田 陽

FW 28 中島 元彦

FW 33 米澤 令衣

GK 45 茂木 秀

MF 35 沖野 将基

FW 40 安藤 瑞季

FW 44 ウェリング ピアス

スタッツ

相模原C大23CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00