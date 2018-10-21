啓新―星稜で北信越高校野球決勝

第１３９回北信越地区高校野球大会は１０月２１日、新潟県のハードオフエコスタジアム新潟で準決勝２試合を行った。啓新（福井３位）と星稜（石川１位）が決勝に進出し、来春のセンバツ出場へ大きく前進した。決まれば啓新は春夏通じて初の甲子園、星稜は春２年連続。
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啓新は上田西（長野１位）に４―３で逆転勝ち。３点を追う七回、浦松巧の２点適時打などで４点を奪い試合をひっくり返した。安積航大、浦松の継投で逃げ切った。
星稜は東海大諏訪（長野３位）を４―０で退けた。三回に東海林航介の犠飛と知田爽汰の適時打で２点を先行。七回に１点を加え、八回には４番内山壮真がソロ本塁打を放ちリードを広げた。右腕エース奥川恭伸が安定感を見せ、見事に完封した。
決勝は２２日午前１０時から同スタジアム。啓新は春秋通じて初優勝、星稜は２季ぶり１９度目の頂点を狙う。
【準決勝の結果】
上田西（長野１位） ００１ ００２ ０００…３ ０００ ０００ ４０ｘ…４ 啓新（福井３位）
星稜(石川１位) ００２ ０００ １１０…４ ０００ ０００ ０００…０ 東海大諏訪（長野３位）
【決勝の日程】
啓新（福井３位）―星稜（石川１位） （午前１０時、ハードオフエコスタジアム新潟） ※時間は開始予定
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