【トップチャレンジリーグ1stステージ】近鉄が三菱重工相模原に大きく点差をつけて勝利

トップチャレンジリーグ2018-2019は10月21日 (日)、秩父宮ラグビー場で三菱重工相模原ダイナボアーズ vs 近鉄ライナーズの試合が行われた。前半を近鉄 26 - 7 三菱重工相模原で折り返し、最終スコアを近鉄が52 - 14で三菱重工相模原を降して、38点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ 三菱重工相模原ダイナボアーズ
1 PR 成 昂徳
2 HO 安江祥光
3 PR 藤田 幸仁
4 LO ダニエル ・リンディ ー
5 LO トーマス優デーリックデニイ
6 FL 土佐誠(C)
7 FL 小林訓也
8 NO8 ヘイデン ・ベッドウ ェル・カーチス
9 SH 榎本光祐
10 SO 森田慶良
11 WTB 川上剛右
12 CTB マイケル ・リトル
13 CTB マット・ヴァエガ
14 WTB 青木和也
15 FB 中濱 寛造
16 RE 町野泰司
17 RE アルバート ・アナエ
18 RE アウクソ・タウマファイ
19 RE 徳田 亮真
20 RE リシュケシュ ・ペン ゼ
21 RE 西舘 健太
22 RE レポロ テビタ
23 RE 田畑 万併
■ 近鉄ライナーズ
1 PR 浅岡 勇輝
2 HO 高島 卓久馬
3 PR 石井 智亮
4 LO トンプソン ルーク
5 LO 松岡 勇
6 FL 田淵 慎理
7 FL 萩原 寿哉
8 NO8 イオプ ・イオプアソ
9 SH ライアン ・ローレン ス
10 SO パトリック ・ステイリ ン
11 WTB 井波 健太郎
12 CTB 森田 尚希
13 CTB タウモエピアウ シリ ベヌシィ
14 WTB セミシ ・マシレワ
15 FB ルアン ・コンブリン ク
16 RE 樫本 敦
17 RE 才田 修二
18 RE 尾池 亨允
19 RE マイケル ・ストーバ ーク
20 RE 辻 直幸
21 RE 福居 武
22 RE 野口 大輔
23 RE 矢次 啓佑