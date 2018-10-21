【トップチャレンジリーグ1stステージ】近鉄が三菱重工相模原に大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

トップチャレンジリーグ2018-2019は10月21日 (日)、秩父宮ラグビー場で三菱重工相模原ダイナボアーズ vs 近鉄ライナーズの試合が行われた。前半を近鉄 26 - 7 三菱重工相模原で折り返し、最終スコアを近鉄が52 - 14で三菱重工相模原を降して、38点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 三菱重工相模原ダイナボアーズ

1　PR　成 昂徳

2　HO　安江祥光

3　PR　藤田 幸仁

4　LO　ダニエル ・リンディ ー

5　LO　トーマス優デーリックデニイ

6　FL　土佐誠(C)

7　FL　小林訓也

8　NO8　ヘイデン ・ベッドウ ェル・カーチス

9　SH　榎本光祐

10　SO　森田慶良

11　WTB　川上剛右

12　CTB　マイケル ・リトル

13　CTB　マット・ヴァエガ

14　WTB　青木和也

15　FB　中濱 寛造

16　RE　町野泰司

17　RE　アルバート ・アナエ

18　RE　アウクソ・タウマファイ

19　RE　徳田 亮真

20　RE　リシュケシュ ・ペン ゼ

21　RE　西舘 健太

22　RE　レポロ テビタ

23　RE　田畑 万併

■ 近鉄ライナーズ

1　PR　浅岡 勇輝

2　HO　高島 卓久馬

3　PR　石井 智亮

4　LO　トンプソン ルーク

5　LO　松岡 勇

6　FL　田淵 慎理

7　FL　萩原 寿哉

8　NO8　イオプ ・イオプアソ

9　SH　ライアン ・ローレン ス

10　SO　パトリック ・ステイリ ン

11　WTB　井波 健太郎

12　CTB　森田 尚希

13　CTB　タウモエピアウ シリ ベヌシィ

14　WTB　セミシ ・マシレワ

15　FB　ルアン ・コンブリン ク

16　RE　樫本 敦

17　RE　才田 修二

18　RE　尾池 亨允

19　RE　マイケル ・ストーバ ーク

20　RE　辻 直幸

21　RE　福居 武

22　RE　野口 大輔

23　RE　矢次 啓佑

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