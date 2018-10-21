【J3第28節】富山は長野との攻防の末、引き分け

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、富山県総合運動公園陸上競技場でカターレ富山 vs AC長野パルセイロの試合が行われました。

前半、富山と長野は0 - 0の同点で折り返します。

後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

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メンバー

■ カターレ富山

GK 1 永井 堅梧

DF 3 代 健司

DF 15 ルーカス ダウベルマン

DF 19 柳下 大樹

DF 24 前嶋 洋太

MF 6 差波 優人

MF 7 佐々木 陽次

MF 13 佐々木 一輝

MF 22 椎名 伸志

MF 29 吉岡 雅和

FW 9 苔口 卓也

GK 21 太田 岳志

DF 2 脇本 晃成

DF 28 谷奥 健四郎

MF 10 新井 瑞希

MF 14 川上 エドオジョン 智慧

MF 41 木村 裕

FW 11 才藤 龍治

■ AC長野パルセイロ

GK 16 阿部 伸行

DF 19 三上 陽輔

DF 3 大島 嵩弘

DF 5 寺岡 真弘

DF 2 松原 優吉

MF 25 有永 一生

MF 6 岩沼 俊介

MF 7 佐藤 悠希

MF 8 河合 秀人

FW 28 松村 亮

FW 30 萬代 宏樹

GK 1 田中 謙吾

DF 20 都並 優太

MF 17 明神 智和

MF 22 國領 一平

MF 23 堂安 憂

MF 14 東 浩史

FW 27 竹下 玲王

スタッツ

富山長野CK数54PK数00オフサイド数01シュート数1211直接FK数58警告数11退場数00間接FK数01