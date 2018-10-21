【J3第28節】富山は長野との攻防の末、引き分け

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、富山県総合運動公園陸上競技場でカターレ富山 vs AC長野パルセイロの試合が行われました。
前半、富山と長野は0 - 0の同点で折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

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メンバー

■ カターレ富山

GK　1　永井　堅梧
DF　3　代　健司
DF　15　ルーカス　ダウベルマン
DF　19　柳下　大樹
DF　24　前嶋　洋太
MF　6　差波　優人
MF　7　佐々木　陽次
MF　13　佐々木　一輝
MF　22　椎名　伸志
MF　29　吉岡　雅和
FW　9　苔口　卓也

GK　21　太田　岳志
DF　2　脇本　晃成
DF　28　谷奥　健四郎
MF　10　新井　瑞希
MF　14　川上　エドオジョン　智慧
MF　41　木村　裕
FW　11　才藤　龍治

■ AC長野パルセイロ

GK　16　阿部　伸行
DF　19　三上　陽輔
DF　3　大島　嵩弘
DF　5　寺岡　真弘
DF　2　松原　優吉
MF　25　有永　一生
MF　6　岩沼　俊介
MF　7　佐藤　悠希
MF　8　河合　秀人
FW　28　松村　亮
FW　30　萬代　宏樹

GK　1　田中　謙吾
DF　20　都並　優太
MF　17　明神　智和
MF　22　國領　一平
MF　23　堂安　憂
MF　14　東　浩史
FW　27　竹下　玲王

スタッツ

富山長野CK数54PK数00オフサイド数01シュート数1211直接FK数58警告数11退場数00間接FK数01

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