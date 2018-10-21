【J3第28節】富山は長野との攻防の末、引き分け

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、富山県総合運動公園陸上競技場でカターレ富山 vs AC長野パルセイロの試合が行われました。
前半、富山と長野は0 - 0の同点で折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。
メンバー
■ カターレ富山
GK 1 永井 堅梧
DF 3 代 健司
DF 15 ルーカス ダウベルマン
DF 19 柳下 大樹
DF 24 前嶋 洋太
MF 6 差波 優人
MF 7 佐々木 陽次
MF 13 佐々木 一輝
MF 22 椎名 伸志
MF 29 吉岡 雅和
FW 9 苔口 卓也
GK 21 太田 岳志
DF 2 脇本 晃成
DF 28 谷奥 健四郎
MF 10 新井 瑞希
MF 14 川上 エドオジョン 智慧
MF 41 木村 裕
FW 11 才藤 龍治
■ AC長野パルセイロ
GK 16 阿部 伸行
DF 19 三上 陽輔
DF 3 大島 嵩弘
DF 5 寺岡 真弘
DF 2 松原 優吉
MF 25 有永 一生
MF 6 岩沼 俊介
MF 7 佐藤 悠希
MF 8 河合 秀人
FW 28 松村 亮
FW 30 萬代 宏樹
GK 1 田中 謙吾
DF 20 都並 優太
MF 17 明神 智和
MF 22 國領 一平
MF 23 堂安 憂
MF 14 東 浩史
FW 27 竹下 玲王
スタッツ
富山長野CK数54PK数00オフサイド数01シュート数1211直接FK数58警告数11退場数00間接FK数01