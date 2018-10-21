【J2第38節】松本は岐阜とスコアレスドロー

J2リーグ第38節は10月21日 (日)、松本平広域公園総合球技場で松本山雅FC vs FC岐阜の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ 松本山雅FC
GK 1 守田 達弥
DF 50 今井 智基
DF 4 飯田 真輝
DF 2 浦田 延尚
MF 3 田中 隼磨
MF 47 岩上 祐三
MF 6 藤田 息吹
MF 20 石原 崇兆
MF 8 セルジーニョ
FW 9 高崎 寛之
FW 7 前田 大然
GK 16 村山 智彦
DF 29 下川 陽太
DF 33 安川 有
MF 5 岩間 雄大
MF 17 志知 孝明
MF 23 岡本 知剛
FW 38 永井 龍
■ FC岐阜
GK 25 ビクトル
DF 2 阿部 正紀
DF 3 竹田 忠嗣
DF 34 北谷 史孝
DF 5 青木 翼
MF 31 宮本 航汰
MF 14 風間 宏矢
MF 6 三島 頌平
FW 7 田中 パウロ淳一
FW 10 ライアン デ フリース
FW 9 山岸 祐也
GK 21 原田 祐輔
DF 17 藤谷 匠
DF 26 長沼 洋一
MF 30 中島 賢星
FW 18 石川 大地
FW 22 島村 拓弥
FW 24 難波 宏明
スタッツ
松本岐阜CK数121PK数00オフサイド数12シュート数207直接FK数1310警告数01退場数00間接FK数12