【J2第38節】松本は岐阜とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第38節は10月21日 (日)、松本平広域公園総合球技場で松本山雅FC vs FC岐阜の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 松本山雅FC

GK 1 守田 達弥

DF 50 今井 智基

DF 4 飯田 真輝

DF 2 浦田 延尚

MF 3 田中 隼磨

MF 47 岩上 祐三

MF 6 藤田 息吹

MF 20 石原 崇兆

MF 8 セルジーニョ

FW 9 高崎 寛之

FW 7 前田 大然

GK 16 村山 智彦

DF 29 下川 陽太

DF 33 安川 有

MF 5 岩間 雄大

MF 17 志知 孝明

MF 23 岡本 知剛

FW 38 永井 龍

■ FC岐阜

GK 25 ビクトル

DF 2 阿部 正紀

DF 3 竹田 忠嗣

DF 34 北谷 史孝

DF 5 青木 翼

MF 31 宮本 航汰

MF 14 風間 宏矢

MF 6 三島 頌平

FW 7 田中 パウロ淳一

FW 10 ライアン デ フリース

FW 9 山岸 祐也

GK 21 原田 祐輔

DF 17 藤谷 匠

DF 26 長沼 洋一

MF 30 中島 賢星

FW 18 石川 大地

FW 22 島村 拓弥

FW 24 難波 宏明

スタッツ

松本岐阜CK数121PK数00オフサイド数12シュート数207直接FK数1310警告数01退場数00間接FK数12