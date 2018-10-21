【J2第38節】松本は岐阜とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第38節は10月21日 (日)、松本平広域公園総合球技場で松本山雅FC vs FC岐阜の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

詳細を確認する

メンバー

■ 松本山雅FC

GK　1　守田　達弥
DF　50　今井　智基
DF　4　飯田　真輝
DF　2　浦田　延尚
MF　3　田中　隼磨
MF　47　岩上　祐三
MF　6　藤田　息吹
MF　20　石原　崇兆
MF　8　セルジーニョ
FW　9　高崎　寛之
FW　7　前田　大然

GK　16　村山　智彦
DF　29　下川　陽太
DF　33　安川　有
MF　5　岩間　雄大
MF　17　志知　孝明
MF　23　岡本　知剛
FW　38　永井　龍

■ FC岐阜

GK　25　ビクトル
DF　2　阿部　正紀
DF　3　竹田　忠嗣
DF　34　北谷　史孝
DF　5　青木　翼
MF　31　宮本　航汰
MF　14　風間　宏矢
MF　6　三島　頌平
FW　7　田中　パウロ淳一
FW　10　ライアン　デ　フリース
FW　9　山岸　祐也

GK　21　原田　祐輔
DF　17　藤谷　匠
DF　26　長沼　洋一
MF　30　中島　賢星
FW　18　石川　大地
FW　22　島村　拓弥
FW　24　難波　宏明

スタッツ

松本岐阜CK数121PK数00オフサイド数12シュート数207直接FK数1310警告数01退場数00間接FK数12

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami