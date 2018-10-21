【J3第28節】北九州はF東23とスコアレスドロー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、ミクニワールドスタジアム北九州でギラヴァンツ北九州 vs FC東京U－23の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ ギラヴァンツ北九州
GK 21 高橋 拓也
DF 4 川上 竜
DF 6 福田 俊介
DF 13 浦田 樹
DF 15 野口 航
MF 7 茂 平
MF 10 井上 翔太
MF 18 内藤 洋平
MF 30 村松 大輔
FW 9 ダヴィ
FW 11 池元 友樹
GK 27 中山 開帆
DF 24 川島 將
MF 8 安藤 由翔
MF 19 川島 大地
MF 22 藤原 奏哉
FW 25 前田 央樹
FW 31 フェホ
■ FC東京U－23
GK 50 波多野 豪
DF 31 ジャキット
DF 29 岡崎 慎
DF 47 木村 誠二
DF 26 柳 貴博
MF 28 内田 宅哉
MF 44 品田 愛斗
MF 52 芳賀 日陽
MF 27 田邉 草民
FW 17 富樫 敬真
FW 23 矢島 輝一
GK 46 飯塚 欣士
DF 41 高橋 亮
DF 43 鈴木 智也
FW 49 久保 征一郎
スタッツ
北九州F東23CK数75PK数00オフサイド数30シュート数139直接FK数1511警告数01退場数00間接FK数30