【J3第28節】北九州はF東23とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、ミクニワールドスタジアム北九州でギラヴァンツ北九州 vs FC東京U－23の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ ギラヴァンツ北九州

GK　21　高橋　拓也
DF　4　川上　竜
DF　6　福田　俊介
DF　13　浦田　樹
DF　15　野口　航
MF　7　茂　平
MF　10　井上　翔太
MF　18　内藤　洋平
MF　30　村松　大輔
FW　9　ダヴィ
FW　11　池元　友樹

GK　27　中山　開帆
DF　24　川島　將
MF　8　安藤　由翔
MF　19　川島　大地
MF　22　藤原　奏哉
FW　25　前田　央樹
FW　31　フェホ

■ FC東京U－23

GK　50　波多野　豪
DF　31　ジャキット
DF　29　岡崎　慎
DF　47　木村　誠二
DF　26　柳　貴博
MF　28　内田　宅哉
MF　44　品田　愛斗
MF　52　芳賀　日陽
MF　27　田邉　草民
FW　17　富樫　敬真
FW　23　矢島　輝一

GK　46　飯塚　欣士
DF　41　高橋　亮
DF　43　鈴木　智也
FW　49　久保　征一郎

スタッツ

北九州F東23CK数75PK数00オフサイド数30シュート数139直接FK数1511警告数01退場数00間接FK数30

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