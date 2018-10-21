【J3第28節】北九州はF東23とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第28節は10月21日 (日)、ミクニワールドスタジアム北九州でギラヴァンツ北九州 vs FC東京U－23の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ ギラヴァンツ北九州

GK 21 高橋 拓也

DF 4 川上 竜

DF 6 福田 俊介

DF 13 浦田 樹

DF 15 野口 航

MF 7 茂 平

MF 10 井上 翔太

MF 18 内藤 洋平

MF 30 村松 大輔

FW 9 ダヴィ

FW 11 池元 友樹

GK 27 中山 開帆

DF 24 川島 將

MF 8 安藤 由翔

MF 19 川島 大地

MF 22 藤原 奏哉

FW 25 前田 央樹

FW 31 フェホ

■ FC東京U－23

GK 50 波多野 豪

DF 31 ジャキット

DF 29 岡崎 慎

DF 47 木村 誠二

DF 26 柳 貴博

MF 28 内田 宅哉

MF 44 品田 愛斗

MF 52 芳賀 日陽

MF 27 田邉 草民

FW 17 富樫 敬真

FW 23 矢島 輝一

GK 46 飯塚 欣士

DF 41 高橋 亮

DF 43 鈴木 智也

FW 49 久保 征一郎

スタッツ

北九州F東23CK数75PK数00オフサイド数30シュート数139直接FK数1511警告数01退場数00間接FK数30