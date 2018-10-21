【順位結果】2018スーパーGT第7戦オートポリス 決勝

　2018年のスーパーGTは10月21日、第7戦オートポリスの決勝レースが行われ、スーパーGT500クラスはKeePer TOM’S LC500が、スーパーGT300クラスはK-tunes RC F GT3が優勝を飾った。

■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT500決勝結果（編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap

1 1 LEXUS TEAM KeePer TOM’S KeePer TOM’S LC500 平川亮
N.キャシディ BS 47kg 65Laps

2 36 LEXUS TEAM au TOM’S au TOM’S LC500　 中嶋一貴
関口雄飛 BS 40kg 0’00.436

3 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH WedsSport ADVAN LC500 国本雄資
山下健太 YH 15kg 0’12.614

4 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO ZENT CERUMO LC500 立川祐路
石浦宏明 BS 36kg 0’21.331

5 100 TEAM KUNIMITSU RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴
J.バトン BS 61kg 0’21.628

6 17 KEIHIN REAL RACING KEIHIN NSX-GT 塚越広大
小暮卓史 BS 40kg 0’32.944

7 24 KONDO RACING フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R J-P・デ・オリベイラ
高星明誠 YH 18kg 0’37.072

8 39 LEXUS TEAM SARD DENSO KOBELCO SARD LC500 H.コバライネン
小林可夢偉 BS 36kg 0’45.462

9 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S WAKO’S 4CR LC500 大嶋和也
F.ローゼンクヴィスト BS 34kg 0’48.517

10 64 Epson Nakajima Racing Epson Modulo NSX-GT B.バゲット
松浦孝亮 DL 3kg 1’00.596

11 12 TEAM IMPUL カルソニック IMPUL GT-R 佐々木大樹
J.マーデンボロー BS 29kg 1’04.447

12 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA NSX-GT 野尻智紀
伊沢拓也 BS 49kg 1’12.433

13 3 NDDP RACING with B-MAX CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 本山哲
千代勝正 MI 12kg 1’18.125

14 16 TEAM MUGEN MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀
中嶋大祐 YH 16kg 1Laps

15 23 NISMO MOTUL AUTECH GT-R 松田次生
R.クインタレッリ MI 39kg 1Laps

■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT300決勝結果（編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap

1 10 GAINER GAINER TANAX triple a GT-R 星野一樹
吉田広樹 YH 20kg 61Laps

2 61 R＆D SPORT SUBARU BRZ R＆D SPORT 井口卓人
山内英輝 DL 32kg 0’17.228

3 31 apr TOYOTA PRIUS apr GT 嵯峨宏紀
平手晃平 BS 45kg 0’26.403

4 21 Audi Team Hitotsuyama Hitotsuyama Audi R8 LMS R.ライアン
富田竜一郎 DL 1kg 0’32.652

5 55 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA BMW M6 GT3 高木真一
S.ウォーキンショー BS 52kg 0’33.817

6 60 LM corsa SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 吉本大樹
宮田莉朋 YH 23kg 0’38.939

7 5 TEAM MACH マッハ車検 MC86 Y’s distraction 坂口夏月
平木湧也 YH 0kg 0’41.507

8 96 K-tunes Racing LM corsa K-tunes RC F GT3 新田守男
中山雄一 BS 24kg 0’46.262

9 30 apr TOYOTA PRIUS apr GT 永井宏明
織戸学 YH 0kg 0’52.218

10 18 TEAM UPGARAGE UPGARAGE 86 MC 中山友貴
小林崇志 YH 28kg 0’53.254

11 65 K2 R＆D LEON RACING LEON CVSTOS AMG 黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 42kg 0’58.793

12 11 GAINER GAINER TANAX GT-R 平中克幸
安田裕信 DL 37kg 0’59.031

13 88 JLOC マネパ ランボルギーニ GT3 平峰一貴
M.マペッリ YH 32kg 0’59.602

14 52 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC 番場琢
脇阪薫一 YH 4kg 0’59.795

15 117 EIcars BENTLEY EIcars BENTLEY 井出有治
阪口良平 YH 0kg 1’02.644

16 34 Modulo Drago CORSE Modulo KENWOOD NSX GT3 道上龍
大津弘樹 YH 13kg 1’02.824

17 87 JLOC リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3 佐藤公哉
元嶋佑弥 YH 6kg 1’03.251

18 9 PACIFIC with GULF RACING GULF NAC PORSCHE 911 久保凜太郎
石川京侍 YH 5kg 1’06.661

19 26 Team TAISAN TAISAN R8 FUKUSHIMA 山田真之亮
川端伸太朗 YH 4kg 1’07.024

20 50 Arnage Racing EXE AMG GT3 加納政樹
安岡秀徒 YH 1kg 1Laps

21 777 CARGUY Racing CARGUY ADA NSX GT3 横溝直輝
木村武史 YH 0kg 1Laps

22 25 つちやエンジニアリング HOPPY 86 MC 松井孝允
坪井翔 YH 35kg 1Laps

23 0 GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝
片岡龍也 YH 45kg 1Laps

24 2 Cars Tokai Dream28 シンティアム・アップル・ロータス 高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 2Laps

25 35 arto-Panther Team Thailand arto RC F GT3 N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム YH 0kg 2Laps

26 7 D’station Racing D’station Porsche 藤井誠暢
S.ミューラー YH 28kg 3Laps

27 48 DIJON Racing 植毛 GT-R 田中勝輝
R.ブラッドリー YH 0kg 3Laps

28 22 R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 和田久
城内政樹 YH 0kg 11Laps

29 360 TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R 柴田優作
田中篤 YH 0kg 22Laps

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