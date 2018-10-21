【順位結果】2018スーパーGT第7戦オートポリス 決勝

2018年のスーパーGTは10月21日、第7戦オートポリスの決勝レースが行われ、スーパーGT500クラスはKeePer TOM’S LC500が、スーパーGT300クラスはK-tunes RC F GT3が優勝を飾った。
■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT500決勝結果（編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap
1
1
LEXUS TEAM KeePer TOM’S
KeePer TOM’S LC500
平川亮
N.キャシディ BS 47kg 65Laps
2
36
LEXUS TEAM au TOM’S
au TOM’S LC500
中嶋一貴
関口雄飛 BS 40kg 0’00.436
3
19
LEXUS TEAM WedsSport BANDOH
WedsSport ADVAN LC500
国本雄資
山下健太 YH 15kg 0’12.614
4
38
LEXUS TEAM ZENT CERUMO
ZENT CERUMO LC500
立川祐路
石浦宏明 BS 36kg 0’21.331
5
100
TEAM KUNIMITSU
RAYBRIG NSX-GT
山本尚貴
J.バトン BS 61kg 0’21.628
6
17
KEIHIN REAL RACING
KEIHIN NSX-GT
塚越広大
小暮卓史 BS 40kg 0’32.944
7
24
KONDO RACING
フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R
J-P・デ・オリベイラ
高星明誠 YH 18kg 0’37.072
8
39
LEXUS TEAM SARD
DENSO KOBELCO SARD LC500
H.コバライネン
小林可夢偉 BS 36kg 0’45.462
9
6
LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S
WAKO’S 4CR LC500
大嶋和也
F.ローゼンクヴィスト BS 34kg 0’48.517
10
64
Epson Nakajima Racing
Epson Modulo NSX-GT
B.バゲット
松浦孝亮 DL 3kg 1’00.596
11
12
TEAM IMPUL
カルソニック IMPUL GT-R
佐々木大樹
J.マーデンボロー BS 29kg 1’04.447
12
8
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA NSX-GT
野尻智紀
伊沢拓也 BS 49kg 1’12.433
13
3
NDDP RACING with B-MAX
CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
本山哲
千代勝正 MI 12kg 1’18.125
14
16
TEAM MUGEN
MOTUL MUGEN NSX-GT
武藤英紀
中嶋大祐 YH 16kg 1Laps
15
23
NISMO
MOTUL AUTECH GT-R
松田次生
R.クインタレッリ MI 39kg 1Laps
■2018スーパーGT第7戦オートポリス GT300決勝結果（編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap
1
10
GAINER
GAINER TANAX triple a GT-R
星野一樹
吉田広樹 YH 20kg 61Laps
2
61
R＆D SPORT
SUBARU BRZ R＆D SPORT
井口卓人
山内英輝 DL 32kg 0’17.228
3
31
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
嵯峨宏紀
平手晃平 BS 45kg 0’26.403
4
21
Audi Team Hitotsuyama
Hitotsuyama Audi R8 LMS
R.ライアン
富田竜一郎 DL 1kg 0’32.652
5
55
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA BMW M6 GT3
高木真一
S.ウォーキンショー BS 52kg 0’33.817
6
60
LM corsa
SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
吉本大樹
宮田莉朋 YH 23kg 0’38.939
7
5
TEAM MACH
マッハ車検 MC86 Y’s distraction
坂口夏月
平木湧也 YH 0kg 0’41.507
8
96
K-tunes Racing LM corsa
K-tunes RC F GT3
新田守男
中山雄一 BS 24kg 0’46.262
9
30
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
永井宏明
織戸学 YH 0kg 0’52.218
10
18
TEAM UPGARAGE
UPGARAGE 86 MC
中山友貴
小林崇志 YH 28kg 0’53.254
11
65
K2 R＆D LEON RACING
LEON CVSTOS AMG
黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 42kg 0’58.793
12
11
GAINER
GAINER TANAX GT-R
平中克幸
安田裕信 DL 37kg 0’59.031
13
88
JLOC
マネパ ランボルギーニ GT3
平峰一貴
M.マペッリ YH 32kg 0’59.602
14
52
埼玉トヨペット Green Brave
埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC
番場琢
脇阪薫一 YH 4kg 0’59.795
15
117
EIcars BENTLEY
EIcars BENTLEY
井出有治
阪口良平 YH 0kg 1’02.644
16
34
Modulo Drago CORSE
Modulo KENWOOD NSX GT3
道上龍
大津弘樹 YH 13kg 1’02.824
17
87
JLOC
リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3
佐藤公哉
元嶋佑弥 YH 6kg 1’03.251
18
9
PACIFIC with GULF RACING
GULF NAC PORSCHE 911
久保凜太郎
石川京侍 YH 5kg 1’06.661
19
26
Team TAISAN
TAISAN R8 FUKUSHIMA
山田真之亮
川端伸太朗 YH 4kg 1’07.024
20
50
Arnage Racing
EXE AMG GT3
加納政樹
安岡秀徒 YH 1kg 1Laps
21
777
CARGUY Racing
CARGUY ADA NSX GT3
横溝直輝
木村武史 YH 0kg 1Laps
22
25
つちやエンジニアリング
HOPPY 86 MC
松井孝允
坪井翔 YH 35kg 1Laps
23
0
GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO
グッドスマイル 初音ミク AMG
谷口信輝
片岡龍也 YH 45kg 1Laps
24
2
Cars Tokai Dream28
シンティアム・アップル・ロータス
高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 2Laps
25
35
arto-Panther Team Thailand
arto RC F GT3
N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム YH 0kg 2Laps
26
7
D’station Racing
D’station Porsche
藤井誠暢
S.ミューラー YH 28kg 3Laps
27
48
DIJON Racing
植毛 GT-R
田中勝輝
R.ブラッドリー YH 0kg 3Laps
28
22
R’Qs MOTOR SPORTS
アールキューズ AMG GT3
和田久
城内政樹 YH 0kg 11Laps
29
360
TOMEI SPORTS
RUNUP RIVAUX GT-R
柴田優作
田中篤 YH 0kg 22Laps