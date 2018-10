【B1第4節】琉球が三遠に大きく点差をつけて勝利

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第4節は10月21日 (日)、豊橋市総合体育館で三遠ネオフェニックス vs 琉球ゴールデンキングスの試合が行われ、琉球が91 - 60で、三遠を降して勝利した。

67 - 40で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。

メンバー

■ 三遠ネオフェニックス

PF 2 ロバート・ドジャー

PG 4 寺園 脩斗

PG 5 川嶋 勇人

SG 6 長谷川 智伸

PG 7 渡邊 翔太

C 8 太田 敦也

SG 11 岡田 慎吾

SG 12 ダシルバ ヒサシ

PG 15 鈴木 達也

SF 21 菅野 翔太

C 23 シャキール・モリス

C 45 ウィリアム・マクドナルド

SG 73 田渡 修人

■ 琉球ゴールデンキングス

PG 0 石崎 巧

PG 1 橋本 竜馬

PG 3 並里 成

SG 6 金城 茂之

SG 11 須田 侑太郎

PF 12 ジェフ・エアーズ

PG 14 岸本 隆一

PF 21 寒竹 隼人

SF 24 田代 直希

PF 33 アイラ・ブラウン

C 40 ジョシュ・スコット

SF 51 古川 孝敏

スタッツ

三遠琉球2P成功数25273P成功数173P成功率10%33%FG成功数2634FT成功数716アシスト数1217オフェンスリバウンド数912スティール数16ターンオーバー数157ディフェンスリバウンド数2729ファウル数2120ファストブレイク数27ブロックショット数31ポインツインザペイント数3838ポインツフロムターンオーバー数317