カターレドロー　長野に１−１

　Ｊ３カターレ富山（暫定１５位）は２１日、県総合運動公園陸上競技場でＡＣ長野パルセイロ（同１２位）と１−１で引き分けた。通算成績は９勝１４敗３分け。富山 1 - 1 長野0 (前半) 0 1 (後半) 1▽得点者【富】90＋3分 苔口【長】71分 東▽交代【富】39分 差波→脇本　　　46分 佐々木一→谷奥　　　74分 吉岡→川上【長】48分 松村→東　　　68分 三上→都並　　　82分 佐藤→明神▽警告【富】72分 ルーカス【長】87分 河合【富山】GK 1 永井　堅梧 DF 3 代　健司 DF 15 ルーカス　ダウベルマン DF 19 柳下　大樹 DF 24 前嶋　洋太 MF 6 差波　優人 MF 7 佐々木　陽次 MF 13 佐々木　一輝 MF 22 椎名　伸志 MF 29 吉岡　雅和 FW 9 苔口　卓也 控えメンバーGK 21 太田　岳志 DF 2 脇本　晃成 DF 28 谷奥　健四郎 MF 10 新井　瑞希 MF 14 川上　エドオジョン　智慧 MF 41 木村　裕 FW 11 才藤　龍治 【長野】GK 16 阿部　伸行 DF 19 三上　陽輔 DF 3 大島　嵩弘 DF 5 寺岡　真弘 DF 2 松原　優吉 MF 25 有永　一生 MF 6 岩沼　俊介 MF 7 佐藤　悠希 MF 8 河合　秀人 FW 28 松村　亮 FW 30 萬代　宏樹 控えメンバーGK 1 田中　謙吾 DF 20 都並　優太 MF 14 東　浩史 MF 17 明神　智和 MF 22 國領　一平 MF 23 堂安　憂 FW 27 竹下　玲王

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