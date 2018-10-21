カターレドロー　長野に１−１

Ｊ３カターレ富山（暫定１５位）は２１日、県総合運動公園陸上競技場でＡＣ長野パルセイロ（同１２位）と１−１で引き分けた。通算成績は９勝１４敗３分け。富山 1 - 1 長野0 (前半) 0 1 (後半) 1▽得点者【富】90＋3分 苔口【長】71分 東▽交代【富】39分 差波→脇本 46分 佐々木一→谷奥 74分 吉岡→川上【長】48分 松村→東 68分 三上→都並 82分 佐藤→明神▽警告【富】72分 ルーカス【長】87分 河合【富山】GK 1 永井 堅梧 DF 3 代 健司 DF 15 ルーカス ダウベルマン DF 19 柳下 大樹 DF 24 前嶋 洋太 MF 6 差波 優人 MF 7 佐々木 陽次 MF 13 佐々木 一輝 MF 22 椎名 伸志 MF 29 吉岡 雅和 FW 9 苔口 卓也 控えメンバーGK 21 太田 岳志 DF 2 脇本 晃成 DF 28 谷奥 健四郎 MF 10 新井 瑞希 MF 14 川上 エドオジョン 智慧 MF 41 木村 裕 FW 11 才藤 龍治 【長野】GK 16 阿部 伸行 DF 19 三上 陽輔 DF 3 大島 嵩弘 DF 5 寺岡 真弘 DF 2 松原 優吉 MF 25 有永 一生 MF 6 岩沼 俊介 MF 7 佐藤 悠希 MF 8 河合 秀人 FW 28 松村 亮 FW 30 萬代 宏樹 控えメンバーGK 1 田中 謙吾 DF 20 都並 優太 MF 14 東 浩史 MF 17 明神 智和 MF 22 國領 一平 MF 23 堂安 憂 FW 27 竹下 玲王