【J2第38節】大分が攻防の末、千葉から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第38節は10月21日 (日)、フクダ電子アリーナでジェフユナイテッド千葉 vs 大分トリニータの試合が行われました。

大分は千葉を激しく攻め立て、3 - 1とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、大分、千葉共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは大分の方であった。

最終スコアは4 - 2となり、大分は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ ジェフユナイテッド千葉

GK 31 大野 哲煥

DF 2 ゲリア

DF 3 近藤 直也

DF 4 エベルト

DF 49 下平 匠

MF 10 町田 也真人

MF 14 小島 秀仁

MF 18 熊谷 アンドリュー

MF 20 矢田 旭

FW 11 船山 貴之

FW 50 指宿 洋史

GK 23 佐藤 優也

DF 16 鳥海 晃司

DF 5 増嶋 竜也

MF 25 茶島 雄介

MF 22 工藤 浩平

MF 13 為田 大貴

FW 9 ラリベイ

■ 大分トリニータ

GK 31 高木 駿

DF 5 鈴木 義宜

DF 6 福森 直也

DF 29 岩田 智輝

MF 7 松本 怜

MF 19 星 雄次

MF 32 前田 凌佑

MF 33 丸谷 拓也

FW 10 藤本 憲明

FW 17 國分 伸太郎

FW 27 三平 和司

GK 22 ムン キョンゴン

DF 3 那須川 将大

MF 8 黄 誠秀

MF 15 清本 拓己

MF 24 姫野 宥弥

FW 9 後藤 優介

FW 18 伊佐 耕平

スタッツ

千葉大分CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00