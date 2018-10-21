【J2第38節】大分が攻防の末、千葉から逃げ切る

J2リーグ第38節は10月21日 (日)、フクダ電子アリーナでジェフユナイテッド千葉 vs 大分トリニータの試合が行われました。
大分は千葉を激しく攻め立て、3 - 1とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、大分、千葉共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは大分の方であった。
最終スコアは4 - 2となり、大分は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ ジェフユナイテッド千葉
GK 31 大野 哲煥
DF 2 ゲリア
DF 3 近藤 直也
DF 4 エベルト
DF 49 下平 匠
MF 10 町田 也真人
MF 14 小島 秀仁
MF 18 熊谷 アンドリュー
MF 20 矢田 旭
FW 11 船山 貴之
FW 50 指宿 洋史
GK 23 佐藤 優也
DF 16 鳥海 晃司
DF 5 増嶋 竜也
MF 25 茶島 雄介
MF 22 工藤 浩平
MF 13 為田 大貴
FW 9 ラリベイ
■ 大分トリニータ
GK 31 高木 駿
DF 5 鈴木 義宜
DF 6 福森 直也
DF 29 岩田 智輝
MF 7 松本 怜
MF 19 星 雄次
MF 32 前田 凌佑
MF 33 丸谷 拓也
FW 10 藤本 憲明
FW 17 國分 伸太郎
FW 27 三平 和司
GK 22 ムン キョンゴン
DF 3 那須川 将大
MF 8 黄 誠秀
MF 15 清本 拓己
MF 24 姫野 宥弥
FW 9 後藤 優介
FW 18 伊佐 耕平
スタッツ
千葉大分CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00