【J2第38節】大分が攻防の末、千葉から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第38節は10月21日 (日)、フクダ電子アリーナでジェフユナイテッド千葉 vs 大分トリニータの試合が行われました。
大分は千葉を激しく攻め立て、3 - 1とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、大分、千葉共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは大分の方であった。
最終スコアは4 - 2となり、大分は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ ジェフユナイテッド千葉

GK　31　大野　哲煥
DF　2　ゲリア
DF　3　近藤　直也
DF　4　エベルト
DF　49　下平　匠
MF　10　町田　也真人
MF　14　小島　秀仁
MF　18　熊谷　アンドリュー
MF　20　矢田　旭
FW　11　船山　貴之
FW　50　指宿　洋史

GK　23　佐藤　優也
DF　16　鳥海　晃司
DF　5　増嶋　竜也
MF　25　茶島　雄介
MF　22　工藤　浩平
MF　13　為田　大貴
FW　9　ラリベイ

■ 大分トリニータ

GK　31　高木　駿
DF　5　鈴木　義宜
DF　6　福森　直也
DF　29　岩田　智輝
MF　7　松本　怜
MF　19　星　雄次
MF　32　前田　凌佑
MF　33　丸谷　拓也
FW　10　藤本　憲明
FW　17　國分　伸太郎
FW　27　三平　和司

GK　22　ムン　キョンゴン
DF　3　那須川　将大
MF　8　黄　誠秀
MF　15　清本　拓己
MF　24　姫野　宥弥
FW　9　後藤　優介
FW　18　伊佐　耕平

スタッツ

千葉大分CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00

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