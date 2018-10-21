【J1第30節】長崎は磐田とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第30節は10月21日 (日)、トランスコスモススタジアム長崎でV・ファーレン長崎 vs ジュビロ磐田の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ V・ファーレン長崎

GK 30 徳重 健太

DF 5 田上 大地

DF 45 ヨルディ バイス

DF 4 高杉 亮太

MF 3 飯尾 竜太朗

MF 10 黒木 聖仁

MF 38 磯村 亮太

MF 28 翁長 聖

MF 19 澤田 崇

MF 20 中村 慶太

FW 9 ファンマ

GK 1 増田 卓也

DF 39 チェ キュベック

MF 6 前田 悠佑

MF 23 米田 隼也

MF 27 新里 涼

FW 18 ハイロ モリージャス

FW 37 平松 宗

■ ジュビロ磐田

GK 21 カミンスキー

DF 3 大井 健太郎

DF 5 櫻内 渚

DF 6 エレン

DF 41 高橋 祥平

MF 7 田口 泰士

MF 10 中村 俊輔

MF 11 松浦 拓弥

MF 19 山田 大記

MF 30 上原 力也

FW 20 川又 堅碁

GK 36 三浦 龍輝

DF 25 大南 拓磨

MF 14 松本 昌也

MF 23 山本 康裕

MF 27 荒木 大吾

FW 18 小川 航基

FW 22 大久保 嘉人

スタッツ

長崎磐田CK数55PK数00オフサイド数14シュート数412直接FK数819警告数00退場数00間接FK数14