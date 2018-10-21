【J1第30節】長崎は磐田とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第30節は10月21日 (日)、トランスコスモススタジアム長崎でV・ファーレン長崎 vs ジュビロ磐田の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ V・ファーレン長崎

GK　30　徳重　健太
DF　5　田上　大地
DF　45　ヨルディ　バイス
DF　4　高杉　亮太
MF　3　飯尾　竜太朗
MF　10　黒木　聖仁
MF　38　磯村　亮太
MF　28　翁長　聖
MF　19　澤田　崇
MF　20　中村　慶太
FW　9　ファンマ

GK　1　増田　卓也
DF　39　チェ　キュベック
MF　6　前田　悠佑
MF　23　米田　隼也
MF　27　新里　涼
FW　18　ハイロ　モリージャス
FW　37　平松　宗

■ ジュビロ磐田

GK　21　カミンスキー
DF　3　大井　健太郎
DF　5　櫻内　渚
DF　6　エレン
DF　41　高橋　祥平
MF　7　田口　泰士
MF　10　中村　俊輔
MF　11　松浦　拓弥
MF　19　山田　大記
MF　30　上原　力也
FW　20　川又　堅碁

GK　36　三浦　龍輝
DF　25　大南　拓磨
MF　14　松本　昌也
MF　23　山本　康裕
MF　27　荒木　大吾
FW　18　小川　航基
FW　22　大久保　嘉人

スタッツ

長崎磐田CK数55PK数00オフサイド数14シュート数412直接FK数819警告数00退場数00間接FK数14

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