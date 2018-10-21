【J1第30節】長崎は磐田とスコアレスドロー

J1リーグ第30節は10月21日 (日)、トランスコスモススタジアム長崎でV・ファーレン長崎 vs ジュビロ磐田の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ V・ファーレン長崎
GK 30 徳重 健太
DF 5 田上 大地
DF 45 ヨルディ バイス
DF 4 高杉 亮太
MF 3 飯尾 竜太朗
MF 10 黒木 聖仁
MF 38 磯村 亮太
MF 28 翁長 聖
MF 19 澤田 崇
MF 20 中村 慶太
FW 9 ファンマ
GK 1 増田 卓也
DF 39 チェ キュベック
MF 6 前田 悠佑
MF 23 米田 隼也
MF 27 新里 涼
FW 18 ハイロ モリージャス
FW 37 平松 宗
■ ジュビロ磐田
GK 21 カミンスキー
DF 3 大井 健太郎
DF 5 櫻内 渚
DF 6 エレン
DF 41 高橋 祥平
MF 7 田口 泰士
MF 10 中村 俊輔
MF 11 松浦 拓弥
MF 19 山田 大記
MF 30 上原 力也
FW 20 川又 堅碁
GK 36 三浦 龍輝
DF 25 大南 拓磨
MF 14 松本 昌也
MF 23 山本 康裕
MF 27 荒木 大吾
FW 18 小川 航基
FW 22 大久保 嘉人
スタッツ
長崎磐田CK数55PK数00オフサイド数14シュート数412直接FK数819警告数00退場数00間接FK数14