【朗報】『シカゴ・ファイア』に楽しみすぎる新キャストが参戦！一体、どんな役柄なの？

全米で放送が始まったばかりの『シカゴ・ファイア』シーズン7に新キャストが加入することになった。

『シカゴ・ファイア』

放送:2012年~

放送局:NBC

製作総指揮:ディック・ウルフ

出演:ジェシー・スペンサー/テイラー・キニー/イーモン・ウォーカー ほか

シーズン7では、シリーズ開始当初から本作を支えてきた救急隊員のガブリエラ・ドーソンが降板。

これにより主要キャラクターたちの人生に大きな影響を与えるとみられる。

テディ・シアーズ(Teddy Sears)

生年月日:1977年4月6日

出身地:アメリカ・ワシントンD.C.

身長:190cm

主な出演作:『THE FLASH/フラッシュ』ジェイ・ギャリック役

DCコミックス原作の『THE FLASH/フラッシュ』シーズン2で悪役のズームことジェイ・ギャリックを演じたテディ・シアーズが『シカゴ・ファイア』シーズン7に出演することになった。

テディが演じることになったのは、カイル・シェフィールド。

第6話で初登場する彼は、牧師という役どころで、優しい性格の持ち主だという。

救急隊員のシルビー・ブレットとも深い関係を持つことになる。

悪役としての印象が強いテディが、優しい性格の牧師をどのように演じるのか、期待したいところだ。