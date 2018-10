寺島惇太：「キンプリ」イベント振り返る　蒼井翔太が刺激に

アニメ「KING OF PRISM」シリーズのイベント「KING OF PRISM Rose Party 2018 あの感動をもう一度! プリズム☆シネマパーティ」に登場した(左から)五十嵐雅さん、寺島惇太さん、永塚拓馬さん

人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズのイベント「KING OF PRISM Rose Party 2018 あの感動をもう一度! プリズム☆シネマパーティ」が21日、新宿バルト9(東京都新宿区)で開催され、声優の寺島惇太さん、五十嵐雅さん、永塚拓馬さんが登場した。6月に開催されたイベント「KING OF PRISM Rose Party 2018」のブルーレイディスク、DVDが11月23日に発売されることを記念したイベントで、一条シン役の寺島さんは、如月ルヰ役の蒼井翔太さんとの共演に「さすが蒼井翔太! 本物のルヰ君がそこにいた。蒼井さん、すごいんですよ。見ていて、頑張らない!となった。横に立つと、気持ちが引き締まった。2人で歌うと心強いんです」と刺激を受けたようだった。

また、鷹梁ミナト役の五十嵐さんは、イベントの見どころを「(涼野ユウ役の内田)雄馬と(太刀花ユキノジョウ役の斉藤)壮馬のアイコンタクトの瞬間がたまらない」と語った。「キンプリ」は、新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が制作されることも発表されており、西園寺レオ役の永塚さんは「僕たちも気合を入れています」と意気込んだ。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が制作され、全12話のテレビアニメが19年春に放送される。また、テレビ放送に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映される。