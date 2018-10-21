＜レスリング＞《速報》高橋侑希、乙黒拓斗、松本篤史が準決勝進出…2018年世界選手権・第2日

（2018年10月21日、ハンガリー・ブダペスト）

男子フリースタイル

　【57kg級】高橋侑希（ALSOK）　　　27選手出場
準決勝　
３回戦　○［4-1］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）
２回戦　○［Ｔフォール、2:14=12-0］Naim Mikyay, Salim（ブルガリア）
１回戦　○［7-5］Liu, Minghu（中国）

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　【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大）　　　31選手出場
準決勝　Chakaev, Akhmed（ロシア）
３回戦　○［Ｔフォール、5:53=12-2］Perpelita, Andrei（モルドバ）
２回戦　○［Ｔフォール、5:23=11-0］Shuptar, Vasyl（ウクライナ）
１回戦　○［Ｔフォール、4:51=13-2］Bucur, George（ルーマニア）

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　【79kg級】高谷惣亮（ALSOK)　　　　26選手出場
２回戦　●［2-4］Akbarizarinkolaei, Essadollah（イラン）
１回戦　○［9-0］Nagy, Mihaly（ハンガリー）

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　【92kg級】松本篤史（警視庁）　　　21選手出場
準決勝　
３回戦　○［3-2］Sagaliyuk, Denis（ウクライナ）
２回戦　○［7-5］Boeke, Serdar （トルコ）
１回戦　　ＢＹＥ

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