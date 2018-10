4th Anniversary Liveの本公演は10月20日(土)、21日(日)に幕張メッセイベントホールにて開催され、過去の公演と違い、初日と2日目で登場ユニットが異なる構成。初日の出演ユニットは777☆SISTERS、SU♡SUTA(きゅうとな)、NI+CORA、SiSH、Le☆S☆Ca、The QUEEN of PURPLE、Ci+LUS、4U、セブンスシスターズ。2日目の出演ユニットは777☆SISTERS、はる☆ジカ(ちいさな)、WITCH NUMBER 4、サンボンリボン、Le☆S☆Ca、The QUEEN of PURPLE・Ci+LUS、4U、KARAKURI、そして新ユニット・CASQUETTE'Sがラインナップされており、初日と2日目でそれぞれ違った構成内容で、動員数約12,000人の会場となる本公演への期待値の高さからチケットは早々にソールドアウトした。

今回、2日間の公演内にて発表された内容は以下の通りだ。

Day 1(10月20日(土))発表内容

2019年3月 「Ci+LUS」2ndシングル発売決定

2019年5月 「The QUEEN of PURPLE」1stミニアルバム発売決定

2019年6月9日Zepp Tokyo、6月14日Toyosu PIT 「The QUEEN of PURPLE」単独ライブ開催決定

Day 2(10月21日(日))発表内容

2019年4月 「Le☆S☆Ca」待望のニューシングル発売決定

2019年 ナナシスの物語は待望のEPISODE.4.0へ 2019年2月続報公開予定

待望の新ユニットデビュー決定!! 2019年初頭続報公開予定

なお、Gamerでは10月20日公演の模様を取材している。こちらのイベントレポートについては追ってお届けする予定だ。

