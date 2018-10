【イラスト＆レビュー】 シーズン3 #03『ゲーム・オブ・スローンズ』は2周目からがおもしろい！

今年からハマってる『ゲーム・オブ・スローンズ』。情報量の多い作品はやっぱり2周目からがおもしろい!という事で見返し、1話ごとのイラストと感想を書いています。シーズン3・第3話ではロブが祖父のホスター・タリーの葬儀に参列するためキャトリン、タリサを伴いリヴァーランに赴きます。

たまにあるんですが、今回ところどころやたら笑える回でした。GoTはこんな重厚な作風なのに随所に笑いがあるところがいいんですよね〜。またその笑いが緊張感のもと真面目に繰り広げられるので「笑っていいの?」っていう風なのがたまらなく可笑しいです。

今回は冒頭からキャトリンの父であるホスター・タリー公の葬儀シーンなんですが、葬儀って「笑っていいの?」の場として最たるものだと思うのでこれはずるい!「火葬のための火矢がなかなか当たらない」ってくだりを延々見せられたら…これは笑ってしまう!ちょっと伊丹十三監督の『お葬式』みたい。

実際ロブは耐えられず吹き出してしまいますが、それに咎めるような視線を送るキャトリン込みでちょっとかわいいシーンでした。もちろんキャトリンにすれば実父の葬儀なのでとても悲しいのですが、近頃のお2人は緊張状態が続いていたのでホッとした〜〜。

リヴァーランのタリー家が映されるのは初めてかと思うので、魚のオブジェやうろこのような甲冑など絵的にもおもしろかったです。キャトリンの弟・エドミュアと叔父のブリンデンも登場。この2人も後々大変な目にあいますね〜。エドミュアは一目で「姉に押され気味な気弱な弟」っていうのがわかる。

↓エドミュア役のトビアス・メンジーズ。『ROME』『アウトランダー』など時代物が得意。

NEW YORK, NY - APRIL 01: Actor Tobias Menzies attends the 'Outlander' mid-season New York premiere at Ziegfeld Theater on April 1, 2015 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage)

↓ブリンデン役のクライヴ・ラッセル。渋いおじいちゃんですね。この方も『アウトランダー』に出てるのか〜

LONDON, ENGLAND - APRIL 11: Clive Russell attends the World Premiere of 'The Hatton Garden Job' at Curzon Soho on April 11, 2017 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

で、場面が王都に移るとすぐにまたお笑いシーンです。小評議会メンバーが会議室に入ると既にタイウィンがテーブルの上座で立って待ち構えていて、椅子5脚は向かってテーブルの右側に全て並べられている。「さて、誰がどこにどの順番で着席するのがビジネスマナーとして正解でしょうか?」って感じ。これ、タイウィン以外の者はタイウィンより先に来て椅子を並べてなきゃいけないんでしょうか?だとしたら緊張感半端ないわ〜〜!!

ヴァリス、ベイリッシュ、パイセルが立ったままいると続いてティリオンが入室→タイウィン着席…なので3人も着席→他の2人より少し先に動いたベイリッシュが右側の一番上座をゲット!→最後にサーセイ様ご入室→3人「しまった!サーセイのために上座空けておくべきだった!?」って感じ?→サーセイ、自ら椅子を運んで左側の一番上座に ……という流れがずっと無言で進行するから余計に笑える!

最後はティリオンが椅子を引きずってお誕生日席に。その様子を見守るタイウィン、サーセイの表情もちょっとコミカルです。

↓「ま、そう堅くならずに。今日クールビズだし」とか言われても無理ですね。

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Charles Dance attends a gala screening of 'Hunt for the Wilderpeople' at the Picturehouse Central on September 13, 2016 in London, England. (Photo by Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images)

↓タリサ役ウーナ・チャップリンと踊るピーター・ディンクレイジ! HBO制作のドラマ『My Dinner with Hervé』で共演しています。

HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 04: Peter Dinklage and Oona Chaplin attend Los Angeles Premiere Of HBO Films MY DINNER WITH HERVE at Paramount Studios on October 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO )

そしてティリオンは大蔵大臣に就任。ベイリッシュから引き継ぎをし、資料やらいろいろポドリックに持ち運ばせるんですが、ロスがちらちら胸元を見せながら手伝ってるフリをして邪魔してるのがおもしろい。

ポッドのあまりにウブな反応にすぐさま童貞だと見抜いたティリオンが、ブラックウォーターの戦いで命を救われたお礼に3人の娼婦との時間をプレゼント。この一連のシーンも娼婦の紹介がいちいち「ババーン!」って感じですごくコミカルなんですよね。なんかすごいアクロバティックな人いるし。

事が終わってから「(娼婦たちに)金は要らないと言われました」と言ってティリオンにお金を返すポッドに対して、ブロンと2人して「んな訳ねーだろ!!」って根掘り葉掘り聞き出そうとするシーンなんか完全に男子高校生のロッカー室。

↓そのかわいさかもあって娼婦たちにモテモテだったポッド。女性に関して自信ありげなブロンは内心ショックを受けたりしたんでしょうか?笑

LONDON, ENGLAND - MARCH 25: Daniel Portman attends the Season 4 premiere of 'Game of Thrones' at The Guildhall on March 25, 2014 in London, England. (Photo by Eamonn McCormack/WireImage)

アリアとホット・パイとの別れのシーンは寂しくも微笑ましい瞬間でした。ホット・パイ、初登場時は憎ったらしいガキだったし、こんなふざけた名前でこの厳しい世界を生きていけるんだろうか?と心配でもあったけど、なんとパン作りの腕を買われて奉公先決定。やっぱり腕に職つけておくもんですね〜。

↓ホット・パイ役のベン・ホーキー。ダイアウルフのパンを作ったというニュースはファンには有名ですね!

LONDON, UNITED KINGDOM - MARCH 26: Ben Hawkey attends the season launch of 'Game of Thrones' at One Marylebone on March 26, 2013 in London, England. (Photo by Karwai Tang/Getty Images)

そしてGoTの和み系キャラ真打のサム。前回からグレン達に見捨てられたと思って拗ねていたり、今回は今回でクラスターに太ってる事でからかわれたりで、ここんとこずっと悲しい顔をしているのが不憫だけどそれがまたかわいい…。まあまたジリの近くに来られたので機嫌も直ることでしょう。

あと全然ぽっちゃりじゃないけど、ブラザーフッドに捕らえられたハウンドが馬車に押し込まれる際に頭ぶつけるのも萌えポイントでした。アリアとの道連れ旅が早く見たい!

↓不思議な4人組ですが今回みんな出番ありました。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 18: (L-R) Actors Rory McCann, Hannah Murray, Iwan Rheon and Conleth Hill arrive at the 68th Annual Primetime Emmy Awards at the Microsoft Theater on September 18, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

今回は笑いと癒しも多かったですが、それでもやっぱりGoTは厳しく過酷な展開が主で、特にこのシーズン3で今後も続くシオンの境遇は随一じゃないでしょうか。シオンにとっての恐怖、そしてシーズン6の最後までスターク家をおびやかすあの怪物がもうそこまで近づいていて、でもその事にまだ物語上の誰も気づいていない…というジワジワくる怖さを感じるのは2周目ならでは。初見時は本当にびっくりした…。

そしてこれから苦難の道が始まるジェイミー。ジェイミーも本当にかわいそうなんだけど、その分いい奴になっていく事も事実なんですよね。シオンとは違って生まれた時から父親に認められていて、何不自由なく生きてきたジェイミーにとって今回最後に訪れる(それも急降下で!)絶望はもう想像がつきません!すぐにロック調の曲が流れてエンディング…というタランティーノ映画みたいな幕引きも印象的。

ブライエニーが強姦から免れた事は本当によかったけど。その事についてジェイミーが「大した事じゃない。俺だったら死ぬけど」と、ほんの一瞬でも男の自分自身に起こった場合を想像した事と、今回シオンがそうなりかけた事は意識的に話に組まれたのかな?とも思いました。女だけとは限らないんですよね…。

↓苦難を共に乗り越えたからこそ生まれる絆…みたいな、そういう王道展開がやっぱり魅力!

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 08: Actors Gwendoline Christie and Nikolaj Coster-Waldau attend HBO's Official Golden Globe Awards After Party at Circa 55 Restaurant on January 8, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO)

ジェイミーを絶望のどん底に突き落とすロックの狂犬じみた存在も大きいです。後々まで厄介ですもんね〜原作にはいないいわゆるオリキャラなのに!

↓ロックを演じるのはノア・テイラー。思えばたくさんの映画に出演していますが、いわゆるハリウッドセレブって雰囲気では全然ない、独特の存在感があります。

TORONTO, ON - SEPTEMBER 08: Actor Noah Taylor attends the 'Free Fire' premiere screening party hosted by Bulleit at Early Mercy on September 8, 2016 in Toronto, Canada. (Photo by Todd Williamson/Getty Images for Brilliant Consulting)

各キャラにそれぞれの敵役が現れ、成長していく姿からも目が離せません!