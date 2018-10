『Tokyo 7th シスターズ』4thライブで6大特報を大発表！　ニューシングル発売、単独ライブ開催、EPISODE.4.0への展開など

大人気スマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7th シスターズ』は、2018年10月20日(土)・21日(日)幕張メッセイベントホールにて、4th Anniversary Live『Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe』を実施。その公演内にて、計6点の特報を1日目・2日目に分けて発表しました。

『Ci+LUS』2ndシングル発売決定、『The QUEEN of PURPLE』1stミニアルバム発売決定など、怒涛の大発表。会場内は大歓声に満たされ、支配人達のナナシスへ熱量の高さが感じられる一幕となりました。ここでは、その気になる特報についてご紹介しましょう。

2日間の公演内にて発表された内容はコチラ!

<Day 1 :10月20日(土) 発表内容>

●「2019年3月『Ci+LUS』2ndシングル発売決定」

●「2019年5月『The QUEEN of PURPLE』1stミニアルバム発売決定」

●「2019年6月9日Zepp Tokyo、6月14日Toyosu PIT『The QUEEN of PURPLE』単独ライブ開催決定

<Day 2 :10月21日(日) 発表内容>

●「2019年4月『Le☆S☆Ca』待望のニューシングル発売決定

●「2019年 ナナシスの物語は待望のEPISODE.4.0へ 2019年2月 続報公開予定」

●「待望の新ユニットデビュー決定!! 2019年初頭 続報公開予定」

<4th Anniversary Liveについて>

4th Anniversary Liveの本公演は、過去の公演と違い、初日と2日目で登場ユニットが異なる構成。

初日の出演ユニットは、777☆SISTERS、SU♡SUTA(きゅうとな)、NI+CORA、SiSH、Le☆S☆Ca、The QUEEN of PURPLE、Ci+LUS、4U、セブンスシスターズ。

2日目の出演ユニットは777☆SISTERS、はる☆ジカ(ちいさな)、WITCH NUMBER 4、サンボンリボン、Le☆S☆Ca、The QUEEN of PURPLE・Ci+LUS、4U、KARAKURI、そして新ユニット・CASQUETTE'Sがラインナップ。

初日と2日目でそれぞれ違った構成内容で、動員数約12,000人の会場となる本公演への期待値の高さから、チケットは早々にソールドアウトしました。

CD発売情報

■Tokyo 7th シスターズ3rd Album「THE STRAIGHT LIGHT」

[プレミアムボックス] 4CD+DVD+Tシャツ+缶バッジ

VIZL-1396/¥10,000+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

[初回限定盤] 3CD +DVD

VIZL-1397/¥4,800+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

[通常盤] 2CD

VICL-65023〜65024/¥3,600+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

《DISC1》

※3形態共通

01. The Straight Light

02. スタートライン/ 777☆SISTERS

03. 星屑☆シーカー/ WITCH NUMBER 4

04. プレシャス・セトラ/ SiSH

05. CHECK’MATE / NI+CORA

06. 14 歳のサマーソーダ/ サンボンリボン

07. SHAKE!!〜フリフリしちゃえ〜/ はる☆ジカ(ちいさな)

08. タンポポ/ Le☆S☆Ca

09. トワイライト/ Le☆S☆Ca

10. ひまわりのストーリー/ Le☆S☆Ca

11. STAY☆GOLD / 777☆SISTERS

12. Dear Straight Lights

13. ハルカゼ〜You were here〜/ 777☆SISTERS

《DISC2》

※3形態共通

01. PUNCH’D RANKER / セブンスシスターズ

02. TRIGGER / The QUEEN of PURPLE

03. Fire and Rose / The QUEEN of PURPLE

04. Lucky☆Lucky / 4U

05. Lucky☆Lucky (EMO edit) / 4U

06. Lucky☆Lucky (HINA edit) / 4U

07. Winning Day / KARAKURI

08. WORLD’S END / セブンスシスターズ

《DISC3》

※プレミアムボックス、初回限定盤のみ

t7s OST 1.5 -FORGET ME NOT-

01. 喧々諤々(Episode Event:1)

02. 平穏無事(Episode Event:2)

03. CLAP HANDS SAY YES(New Scout)

04. Round and Around(Raid Event OP)

05. BRIGHTNESS(Performance Match Battle)

06. ON THE EDGE(Performance Match OP)

07. STEP☆UP 7th!!

08. それぞれの現実

09. 沈んだ太陽

10. きっと忘れない〜FORGET ME NOT〜

《DISC4》

※プレミアムボックスのみ

Off Vocal Tracks

01. スタートライン-OFF VOCAL- / 777☆SISTERS

02. 星屑☆シーカー-OFF VOCAL- / WITCH NUMBER 4

03. プレシャス・セトラ-OFF VOCAL- / SiSH

04. CHECK’MATE-OFF VOCAL- / NI+CORA

05. 14 歳のサマーソーダ-OFF VOCAL- / サンボンリボン

06. SHAKE!!〜フリフリしちゃえ〜-OFF VOCAL-

/ はる☆ジカ(ちいさな)

07. タンポポ-OFF VOCAL- / Le☆S☆Ca

08. トワイライト-OFF VOCAL- / Le☆S☆Ca

09. ひまわりのストーリー-OFF VOCAL- / Le☆S☆Ca

10. STAY☆GOLD-OFF VOCAL- / 777☆SISTERS

11. ハルカゼ〜You were here〜-OFF VOCAL- / 777☆SISTERS

12. PUNCH’D RANKER-OFF VOCAL- / セブンスシスターズ

13. TRIGGER-OFF VOCAL- / The QUEEN of PURPLE

14. Fire and Rose-OFF VOCAL- / The QUEEN of PURPLE

15. Lucky☆Lucky-OFF VOCAL- / 4U

16. Winning Day-OFF VOCAL- / KARAKURI

17. WORLD’S END-OFF VOCAL- / セブンスシスターズ

《DVD》

※プレミアムボックス、初回限定盤のみ

Trailer Movies

01. TRIGGER〜Fire and Rose / The QUEEN of PURPLE

02. Winning Day〜Lucky☆Lucky / KARAKURI〜4U

03. トワイライト〜タンポポ/ Le☆S☆Ca

04. ハルカゼ〜You were here〜/ 777☆SISTERS

05. WORLD’S END〜PUNCH’D RANKER / セブンスシスターズ

06. スタートライン〜STAY☆GOLD / 777☆SISTERS

【配信情報】iTunes Store、レコチョク 他各配信サイトにて配信中。

ゲーム情報

Tokyo 7th シスターズ(トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式:スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル:アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

対応OS:iOS7 以降。Android 4.1以降

iOS版/Android版

「Tokyo 7th シスターズ」公式サイト(PC、スマートフォン共通)

「Tokyo 7th シスターズ」公式ツイッター(@t7s_staff)

Tokyo 7th シスターズ Record Release Special Site