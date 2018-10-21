火ノ丸相撲：テレビアニメ追加キャストに細谷佳正、増田俊樹、竹内良太ら

テレビアニメ「火ノ丸相撲」のキャラクタービジュアル （C）川田／集英社・「火ノ丸相撲」製作委員会

マンガ誌「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の相撲マンガが原作のテレビアニメ「火ノ丸相撲」に、声優として細谷佳正さん、増田俊樹さん、竹内良太さんらが出演することが22日、分かった。細谷さんは、金沢北高校の国宝・大典太光世（おおでんたみつよ）こと日景典馬、増田さんは鳥取白楼高校の国宝・大包平（おおかねひら）こと加納彰平、竹内さんは同校の国宝・童子切安綱（どうじきりやすつな）こと天王寺獅童をそれぞれ演じる。

井上和彦さんが元横綱の駿海登喜雄、郷田ほづみさんが柴木山部屋の柴木山親方、柿原徹也さんが同部屋の力士・寺原拓哉、新垣樽助さんが力士・冴ノ山紀洋をそれぞれ演じることも発表された。

「火ノ丸相撲」は、2014年5月から「週刊少年ジャンプ」で川田さんが連載中のマンガで、体が小さい高校生の潮火ノ丸が、弱小の大太刀高校相撲部の仲間と共に日本一を目指す……というストーリー。現在は火ノ丸が大相撲の世界で戦う様子が描かれている。実際の本場所で火ノ丸が描かれた懸賞幕が掲げられたことも話題になった。

テレビアニメは、声優として阿部敦さんが火ノ丸を演じるほか、落合福嗣さんや村瀬歩さんらも出演している。

◇キャスト（敬称略）

潮火ノ丸：阿部敦▽小関信也：落合福嗣▽五條佑真：熊谷健太郎▽國崎千比路：佐藤拓也▽三ツ橋蛍：村瀬歩▽辻桐仁：寺島拓篤▽五條礼奈：小松未可子▽堀千鶴子：田辺留依▽久世草介：武内駿輔▽狩谷俊：吉永拓斗▽四方田尽：杉山紀彰▽澤井理音：八代拓▽ダニエル・ステファノフ：冨森ジャスティン▽沙田美月：石川界人▽荒木源之助：浪川大輔▽金盛剛：木村昴▽真田勇気：嘉人▽間宮圭一：松川裕輝▽天王寺獅童：竹内良太▽加納彰平：増田俊樹▽日景典馬：細谷佳正▽柴木山親方：郷田ほづみ▽寺原拓哉：柿原徹也▽冴ノ山紀洋：新垣樽助▽駿海登喜雄：井上和彦