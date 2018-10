新月9ドラマ『SUITS/スーツ』がフジテレビにて放送されました。US版(本家)の全米を虜にしたスタイリッシュドラマが日本版にリメイクされ、その反応は様々ですが・・・その前に、「プロボノ」って何?「アソシエイト」って何?と思われる方のために知っておきたいリーガル用語などをご紹介。

日本版「SUITS/スーツ」のトリビア♡

大人気US版日本版「SUITS/スーツ」が好評放送中ですが・・・

実は、この日本版の制作の契約にこぎ着けるまでには7年もの時間を要したそうですよ。

アメリカのプロデューサーからの要望は、とにかく「クールでスタイリッシュであること」だったそうで・・・

まさにUS版の「SUITS/スーツ」の代名詞とも言える要望ですよね。

https://m.media-amazon.com

US版では、上司であるハーヴィーに対して、マイクが自分の意見を噛みつくように言う姿はアメリカならではのシーン。

日本で、もしもアレをやったら・・・

クビ??とまでは行かずともプロジェクトから下ろされたり違う部署に飛ばされたりしてしまいますものね。おそらく・・・・

(でも今の世の中だとパワハラとかって言われてしまうのかもしれませんが・・・難しい世の中になったものですね。)

そもそも上司であるハーヴィーにマイクが立てつくだなんていう上下関係は日本の企業ではありえないでしょうし、考えられない部分です。

しかし、US版「SUITS/スーツ」のあのストーリーの細かいニュアンスを日本でも表現したかったようで・・・

これからもUS版のようにちょこちょこそうゆうシーンが出てくると思われます。

それをどんな風に日本版が演出してくるのかも見どころですね。

US版「SUITS/スーツ」ファンでも知っている人は少ないあの秘密

実は・・・

コレ海外ドラマファンでもおそらく知っている人は少ないであろうことなのですが・・・

原作であるUS版「SUITS/スーツ」は、トム・クルーズ主演の映画『トップガン』(1986年)など有名映画のセリフを、それらの映画のセリフだとは思わせないように、上手に会話に組み込まれているそう。

それによって、「SUITS/スーツ」に出演しているキャラクターの人間性や関係の面白さなどを演出しているそうですよ。

そう聞くと・・・

なるほど・・・

なんて海外ドラマファンからしたら思ったりします。

https://m.media-amazon.com

フジテレビで今回の月9「SUITS/スーツ」を全何話で放送するのかわかりませんが・・・

この先どんなふうにUS版に似せてスタイリッシュに制作されていくのか楽しみにしたいと思います。

SUITS/スーツ - フジテレビ

【関連記事】ドラマ「SUITS/スーツ」が日本でリメイク❤️キャストやあらすじ総まとめ 10/16更新【観る前必見】

「SUITS/スーツ」がもっと理解出来るリーガル用語集

さてさて、本日夜9時から新エピソードである第3話が放送予定となっております。

ストーリーを観ていてちょくちょく出てくる法律用語。

ん?聞いたことはあるけど、なんだっけ?

なんて用語をまとめてみました。

簡単なものだけご紹介します。

知ったら、もっと海外ドラマはもちろんですが、最近日本でも沢山制作されているリーガルドラマが分かるようになるかもしれませんよ。

https://m.media-amazon.co

ローファーム(Law firm)

ローファーム(Law firm)とは、法律事務所のことです。

多くの弁護士をかかえ、専門別に組織化された大規模法律事務所をいいます。

月9の「SUITS/スーツ」でも、事務所の代表の幸村などと甲斐が話すときなどにも良く出てくる言葉ですね。

「うちのファームは・・・・」なんて幸村が使ったりしていましたよね。

https://m.media-amazon.com

リーガル(Legal)

リーガル(Legal)とは「法律に関する」や「合法的な」という意味になります。

リーガルという単語は、他の単語にくっつけて使われることが多く・・・

これからご紹介する「LSAT」でもみられるのですが・・・(こちらは後程ご説明しますね)

「リーガルマインド」と言う言葉は、「法律適用の際に必要とされる判断能力」という意味になりますね。

海外ドラマで良く聞くのが法廷もののドラマの事を「リーガルドラマ」と言ったりしますものね。

https://m.media-amazon.com

プロボノ(Pro bono)

プロボノとは・・・・

ラテン語で「公共善のために」を意味する言葉であり、「pro bono publico」の略です。

「pro 」・・・「~のために」を意味する前置詞

「bono」・・・「利益」を意味する中性名詞

「publico」・・・「公の、公共の」を意味する形容詞

https://m.media-amazon.com

つまり、日本語に訳すと・・・「公共の利益のために」という意味になります。

弁護士などの法律に携わる職業の人たちが報酬を受け取らずに無料で公益活動として、法律相談や弁護活動をすることを言います。

アメリカ法曹協会(American Bar Association/ABA)では、年間50時間以上のプロボノを行うことを推奨しています。

ただ、最初は法律用語だったのですが、現在では様々な分野でも使われているそうです。

ハーバード・ロー・スクール(Harvard Raw School)

https://i.pinimg.com

ハーバード・ロー・スクール(Harvard Law School)、略称HLS。

皆様ご存知であろう全米でトップレベルの法科大学院。

1817年に設立され、アメリカ合衆国のロー・スクールでは、非常に高い評価を受けており、修了生も各界で活躍しています。

通常、アメリカ人は3年。留学生は1年のカリキュラムが組まれています。

通常3年間で、J.D.(Juris Doctor/法学博士)のプログラムを終了させることが決められており・・・

バラク・オバマ元大統領もこの学校の終了生です。

https://vignette.wikia.nocookie.net/suits

入学してくるロースクールの学生の卒業学部はさまざまであり、

「LSAT」の受験に有利な政治学(Political Science)、国際関係(International Relations)、経営学部(Business)などを専攻していた人が多いようです。

ただ、大学によっては、法律準備学部?(Pre-Law School)という準備学部もあるそうです。

ただし、メデイカル系でもそうですが・・・

学費が高くて・・

生活費なども含み(人によって差があるとは思いますが)3年間で約3000万位はかかるようですよ。

https://m.media-amazon.com

ちなみに・・

アメリカは、日本よりも?最終学歴を重んじる国。

まずは、大学で入学した学部の成績でオールAを修め、「LSAT」で高得点を得て、大学卒業してからロースクールへというのが通常の手順ですね。

※LSAT(Law School Admission Test)とは後程詳しくご説明します。

パートナー(Partner)

https://m.media-amazon.com

パートナーとは、その法律事務所の所長以外で、共同経営している弁護士のひとり、という意味です。

このUS版『SUITS/スーツ』の場合は、ハーヴィーがその事務所や会社に出資者としての地位を持つことになりますね。

つまりは、その事務所の代表と同等の権利を持てることになります。

パートナーと呼ばれる弁護士がいる事務所は、たいてい数十人、あるいは数百人規模の弁護士が所属する大手事務所の共同経営者ですが・・・

パートナーという名称ではなくとも、複数の弁護士で法律事務所を共同経営している場合もあるそうです。

アソシエイト(Associate)

https://m.media-amazon.com

パートナーの補佐的な業務など、部下としての立場で働いている弁護士を「アソシエイト」と呼びます。

パラリーガル(Paraelegal)

https://m.media-amazon.com

法律事務所に勤務して、弁護士の監督の下で、上司である弁護士の法律業務を補佐し、定型的な事務を代行する職業をいいます。

総務や経理などの事務員と似たような職種ではあるものの・・・

法律的な知識を前提にして、法律の専門知識を持ったうえで事務を進めていく点がただの事務員とは違うところ。

アメリカでは法律専門家として、認定されているのですが・・・

日本ではその資格は認められていません。

ロースクールアドミッションテスト(LSAT)

https://i.pinimg.com

LSAT(Law School Admission Test)とは、法科大学院(ロースクール)に出願する前に、受けなければならない試験の事です。

これまでにご紹介してきた中にもこのLSATという言葉が良く出てきましたね。

これを受けていない人はロースクールの受験資格がありません。

つまり、いわゆるロースクール受験生用の共通一次のようなテストになるのでしょう。

クローザー(Closer)

https://m.media-amazon.com

クローザー(Closer)の意味は、何かをクローズさせる人、終わらせる人という意味になり、動詞closeから派生した名詞。

野球にも「クローザー」と呼ばれている人がいますが、その場合は抑えの投手のこと。

リーガルドラマのクローザー(closer)と言えば、事件を終わらせられるような犯人の自白?あるいは誰かの証言?などを得ることができる能力ある人の事を言います。

つまり、案件や契約などを最終的にまとめる(クロージング)役目を担うものをクローザーと呼びます。

甲斐(ハーヴィー・スペクター役)は、「幸村・上杉法律事務所」(ピアソン・ハードマン事務所)の中でもナンバー1の実績を誇る凄腕クローザーになります。

https://m.media-amazon.com

リーガルドラマに良く出てくる単語をご紹介♡

https://m.media-amazon.com

さすがアメリカは訴訟大国というだけあって・・・

弁護士さんの数も多いのですが、海外ドラマなどもリーガルものが多いですよね?

★「ロー&オーダー」【1990年】

★「ザ・プラクティス ボストン弁護士ファイル」【1997年】

★「アリー my LOVE」【1998年】

★「ボストン・リーガル」【2004年】

★「ダメージ」【2008年】

★「グッド・ワイフ」【2010年】

https://m.media-amazon.com

★「私はラブ・リーガル」【2010年】

★「SUITS/スーツ」【2012年】

★「殺人を無罪にする方法」【2015年】

★「BULL / ブル 法廷を操る男」【2016年】

★「The Good Fight / ザ・グッド・ファイト」【2017年】

などなど、この他にも沢山のリーガルドラマと言われているものがあるのですが・・・

https://m.media-amazon.com

字幕でご覧になられている方は良く出てくる単語をご存じの方も多いいでしょう。

もちろん吹き替えでご覧になっている方には、単語なんて知らなくてもいいのかもしれませんが・・・

筆者は、字幕が好きで観ているので分からないなと思った単語を辞書やネットなどで検索したことが何度もありまして・・・

その調べた単語をいくつかご紹介していきたいと思います。

あ!・・・

残念ながら、おそらく受験生などには必要ないかもしれませんが・・・。

字幕で観る方は、知っておくとよりリーガルドラマが楽しめるはずですよ♡

https://m.media-amazon.com

Client (依頼人)

https://m.media-amazon.com

このクライアント(Client)という言葉は、日本でも普通に使われるのでご存じの方も多いと思います。

弁護士などの依頼人、商店や会社などの顧客、お客様などのことをクライアントと言います。

Your Honor(裁判長)

https://m.media-amazon.com

「Your Honor」は、裁判長を指す代名詞みたいなものですね。

リーガルドラマの中でも良く耳にするフレーズだと思います。

裁判官に対して呼びかける時に使われます。

良く観ていると、法廷にいる人が裁判長に話しかける時には、必ずと言っていいほど最初にこの言葉を付けていませんか?

「Judge」(裁判官)という単語もありますが、この「Your Honor」は呼びかける時にだけ使いますね。

https://m.media-amazon.com

いわゆる海外ドラマなどに出てくるアーミー (army/陸軍)、ネイビー(Navy/海軍)、エアフォース(Airforce/空軍)などで、上官などに返事をする際には、最初と最後にSirを付ける感じでしょうか・・。

尊敬の念が込められている言葉なのかもしれませんね。

それを象徴するかのように???

裁判長が入廷する時には法廷内にいる全員が起立し、裁判長が座って良いと言って座ることになりますものね。

Judge(裁判官)

https://m.media-amazon.com

Judgeとは、 裁判官を務める、鑑定する、評価するなんて意味がありますが・・・

呼びかける場合には、上記にご紹介した「Your honor」 が使われることが多いようです。

Cut a deal (司法取引をする)

https://m.media-amazon.com

Cut a dealとは・・・直訳すると協定・契約・取引などを結ぶという意味。

つまり、「取引する」「契約を結ぶ」なんて意味になります。

Maybe we can cut a deal.

(取引しよう)となります。

「cut a deal with~」で「~と契約を結ぶ、~と取引する」という意味になりますので、

We cut a deal with them.

(彼らと取引をした)となりますね。

Counselor (弁護人)

https://m.media-amazon.com

Counselorとは・・・・直訳すると相談役・相談相手・顧問などと言う意味。

個人を指導する先生などの事もカウンセラーと言いますね。

アメリカでは、法廷弁護士・弁護人なんていう意味で使われます。

acquit(~に無罪判決を言い渡す)

https://m.media-amazon.com

acquitとは・・・免訴・無罪にする・~に無罪判決を言い渡す・~が無罪であることを決定すると言う意味。

免訴(めんそ)とは、刑事裁判において、有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、またはその旨の判決を裁判所が言い渡すことをいいます。

acquitの読み方は、「アクゥイトゥ」です。

the stand(証言台)

https://m.media-amazon.com

the standで証言台という意味。

ただ単にstandだと「立つ」と言う意味になりますが、英語ってここが面白いところで・・・

様々な単語が前後に着くことで違った意味になるんですよね~

「Stand up!」だと「起立/立ちなさい」なんて意味なのですが・・・

「stand」にはこの他にも「我慢する・立ち向かっていく」なんて意味もあったりして・・・

「stand out」だと「目立つ」なんて意味にもなります。

この法廷で使う「the stand」の前に「take」を着けると「take the stand」→「証言台に立つ」という意味になります。

subpoena(召喚礼状)

https://m.media-amazon.com

subpoena(サピーナ)は、「召喚令状」という意味になります。

ラテン語で「sub」 は「下に」という意味で・・・

「poena」 は「罰」と言う意味。

つまり、従わなければ罰則を受ける呼出命令と言うことになりますね。

〈例〉

I got a subpoena and now I need to go to court!

「召喚状を受け取ったから、裁判所に行かなくては。」

なんて風に使われます。

これ「SUITS/スーツ」に限らず、「私はラブリーガール」などのリーガルドラマではよく耳にすると思います。

defamation(名誉棄損)

https://m.media-amazon.com

defamationとは・・・(ダファメーション)ですが、意味は名誉棄損・中傷・悪口なんていう意味になります。

https://m.media-amazon.com

この他にも、

皆様ご存知であろう

「Innocent/Not guilty」(無罪)

「Guilty」(有罪)やら・・・・

「sidebar」(判事・検事・弁護人で協議する)

「sequester」(陪審員を隔離する)

「All charges dropped」(告訴を取り下げる)

「defendant」(被告)

「the accused」( 被告人、容疑者)

なんて単語も良く出てきますね。

https://m.media-amazon.com

いかがでしたか?

弁護士さんやそれに関するお仕事をされていない方にとっては、専門家ではないので法律関係の用語や単語って難しいですよね?(日本語でも難しいのかも?)

大昔に某法律事務所にて、仕事内容的にはパラリーガルみたいな事務仕事も経験したことがある筆者ですが・・・

「ファーム」だなんて小さな個人事務所では聞きませんでしたし・・・

「パラリーガル」だってここ最近一般人に広まった言葉ですものね。

首都圏の大きな事務所ならば、海外との取引等で始めにご紹介したような言葉が使われるかもしれませんが・・・

日本の多くの個人事務所では、知っていたとしても使うことはないのでしょうね。

https://m.media-amazon.com

そんな普段は使われないであろう法律用語や法律単語?ですが・・・

簡単なものだけでも知っていくと、もっと海外ドラマが面白くなるかもしれませんね。

もちろん現在放送中の月9・日本版「SUITS/スーツ」でも最初にご紹介したものについては、ドラマの中で良く出てくる言葉ですからぜひ知っていただけたらと思います。

さて、今夜の「SUITS/スーツ」もぜひお楽しみに。

最後まで長文お読みくださりありがとうございました。

https://m.media-amazon.com