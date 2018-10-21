UCIワールドツアー最終戦のツアー・オブ・グアンシーでイタリアのモスコンが総合初優勝

(©Bettiniphoto)

2018年シーズンのUCIワールドツアー最終戦だった中国のグリー・ツアー・オブ・グアンシーは、イタリアのジャンニ・モスコン（チームスカイ）が総合初優勝を果たして幕を閉じた。

スプリントステージでは、オランダのファビオ・ヤコブセンが区間２勝を上げ、彼が所属するベルギーのクイックステップフロアーズは今季の優勝回数を73勝にまで伸ばすことができた。

(photo: © Tim De Waele / Getty Images / Quick-Step Floors Cycling Team)

■第２回グリー・ツアー・オブ・グアンシー 個人総合最終成績

［10月16日〜21日／UCIワールドツアー／中国］

1. MOSCON Gianni (TEAM SKY / ITA) 20:39:56

2. GROSSSCHARTNER Felix (BORA - HANSGROHE / AUT) +09

3. CHERNETSKI Sergei (ASTANA PRO TEAM / RUS) +14

4. CAVAGNA Rémi (QUICK - STEP FLOORS / FRA) +17

5. VERONA Carlos (MITCHELTON - SCOTT / ESP) +21

6. URAN Rigoberto (TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE / COL) +21

7. FERNANDEZ Ruben (MOVISTAR TEAM / ESP) +25

8. SANCHEZ Luis León (ASTANA PRO TEAM / ESP) +25

9. DEVENYNS Dries (QUICK - STEP FLOORS / BEL) +27

10. BERHANE Natnael (TEAM DIMENSION DATA / ERI) +28

［各ステージの優勝者］

■第１ステージ：GROENEWEGEN Dylan (TEAM LOTTO NL - JUMBO / NED)

■第２ステージ：ACKERMANN Pascal (BORA - HANSGROHE / GER)

■第３ステージ：JAKOBSEN Fabio (QUICK - STEP FLOORS / NED)

■第４ステージ：MOSCON Gianni (TEAM SKY / ITA)

■第５ステージ：TRENTIN Matteo (MITCHELTON - SCOTT / ITA)

■第６ステージ：JAKOBSEN Fabio (QUICK - STEP FLOORS / NED)

（ レース公式サイト ）