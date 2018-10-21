＜レスリング＞乙黒拓斗（山梨学院大）が決勝進出、高橋侑希（ALSOK）と松本篤史（警視庁）は3位決定戦へ…2018年世界選手権・第2日

準決勝でチャカエフ（ロシア）を攻める乙黒＝撮影・保高幸子

　【ブダペスト（ハンガリー）】2018年世界選手権第2日は10月21日、ハンガリー・ブダペストで男子フリースタイル4階級が新たにスタート。65kg級の乙黒拓斗（山梨学院大）が4試合に勝って決勝進出を決め、57kg級の高橋侑希（ALSOK）と92kg級の松本篤史（警視庁）が3位決定戦に回る。

　19歳で世界選手権初出場の乙黒は、1回戦からルーマニア、ウクライナ、モルドバの東欧3選手にいずれもテクニカルフォール勝ち。準決勝で1月のヤリギン国際大会（ロシア）2位のアフメド・チャカエフ（ロシア）を15－10で下した。22日の決勝はアジア大会優勝のバジラン（インド）と対戦する。

　2連覇を目指した高橋は、欧州選手権3位のウラジスラフ・アンドレエフ（ベラルーシ）ら３選手を破って準決勝へ進出したが、欧州選手権2位のザウール・ウグエフ（ロシア）に2－7で敗れた。3位決定戦で２年連続のメダル獲得を目指す。

　松本は初戦の2回戦で欧州選手権3位のセルダー・ボエケ（トルコ）を下し、3回戦も勝って準決勝へ進んだが、世界軍隊選手権3位のイワン・ヤンコウスキ（ベラルーシ）にテクニカルフォールで敗れた。3位決定戦でメダル獲得を目指す。

　79kg級の高谷惣亮（ALSOK）は1回戦で地元のハンガリー選手を破った後、2回戦で3月のアジア選手権優勝のエザトラ・アクバリザリンコラエイ（イラン）に2－4で惜敗。アクバリザリンコラエイが準決勝で敗れ、敗者復活戦に回れなかった。

　各選手の成績は下記の通り。

男子フリースタイル

※3位決定戦と決勝は22日に実施

　【57kg級】高橋侑希（ALSOK）　　　27選手出場
３決戦　（未定）
準決勝　●［2-7］Uguev, Zaur（ロシア）
３回戦　○［4-1］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）
２回戦　○［Ｔフォール、2:14=12-0］Naim Mikyay, Salim（ブルガリア）
１回戦　○［7-5］Liu, Minghu（中国）

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　【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大）　　　31選手出場
決　勝　Bajrang BAJRANG（インド）
準決勝　○［15-10］Chakaev, Akhmed（ロシア）
３回戦　○［Ｔフォール、5:53=12-2］Perpelita, Andrei（モルドバ）
２回戦　○［Ｔフォール、5:23=11-0］Shuptar, Vasyl（ウクライナ）
１回戦　○［Ｔフォール、4:51=13-2］Bucur, George（ルーマニア）

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　【79kg級】高谷惣亮（ALSOK）　　　　26選手出場
２回戦　●［2-4］Akbarizarinkolaei, Essadollah（イラン）
１回戦　○［9-0］Nagy, Mihaly（ハンガリー）

※敗者復活戦に回れず

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　【92kg級】松本篤史（警視庁）　　　21選手出場
３決戦　（未定）
準決勝　●［Ｔフォール、0:52=0-11］Yankouski, Ivan（ベラルーシ）
３回戦　○［3-2］Sagaliyuk, Denis（ウクライナ）
２回戦　○［7-5］Boeke, Serdar （トルコ）
１回戦　　ＢＹＥ

試合ビデオ

　【57kg級】高橋侑希（ALSOK）

準決勝　Uguev, Zaur（ロシア）

３回戦　○［4-1］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）

２回戦　○［Ｔフォール、2:14=12-0］Naim Mikyay, Salim（ブルガリア）

１回戦　○［7-5］Liu, Minghu（中国）

【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大）

準決勝　Chakaev, Akhmed（ロシア）

３回戦　○［Ｔフォール、5:53=12-2］Perpelita, Andrei（モルドバ）

２回戦　○［Ｔフォール、5:23=11-0］Shuptar, Vasyl（ウクライナ）

１回戦　○［Ｔフォール、4:51=13-2］Bucur, George（ルーマニア）

【79kg級】高谷惣亮（ALSOK）

２回戦　●［2-4］Akbarizarinkolaei, Essadollah（イラン）

１回戦　○［9-0］Nagy, Mihaly（ハンガリー）

【92kg級】松本篤史（警視庁）

準決勝　Yankouski, Ivan（ベラルーシ）

３回戦　○［3-2］Sagaliyuk, Denis（ウクライナ）

２回戦　○［7-5］Boeke, Serdar （トルコ）

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