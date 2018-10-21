＜レスリング＞乙黒拓斗（山梨学院大）が決勝進出、高橋侑希（ALSOK）と松本篤史（警視庁）は3位決定戦へ…2018年世界選手権・第2日

【ブダペスト（ハンガリー）】2018年世界選手権第2日は10月21日、ハンガリー・ブダペストで男子フリースタイル4階級が新たにスタート。65kg級の乙黒拓斗（山梨学院大）が4試合に勝って決勝進出を決め、57kg級の高橋侑希（ALSOK）と92kg級の松本篤史（警視庁）が3位決定戦に回る。
19歳で世界選手権初出場の乙黒は、1回戦からルーマニア、ウクライナ、モルドバの東欧3選手にいずれもテクニカルフォール勝ち。準決勝で1月のヤリギン国際大会（ロシア）2位のアフメド・チャカエフ（ロシア）を15－10で下した。22日の決勝はアジア大会優勝のバジラン（インド）と対戦する。
2連覇を目指した高橋は、欧州選手権3位のウラジスラフ・アンドレエフ（ベラルーシ）ら３選手を破って準決勝へ進出したが、欧州選手権2位のザウール・ウグエフ（ロシア）に2－7で敗れた。3位決定戦で２年連続のメダル獲得を目指す。
松本は初戦の2回戦で欧州選手権3位のセルダー・ボエケ（トルコ）を下し、3回戦も勝って準決勝へ進んだが、世界軍隊選手権3位のイワン・ヤンコウスキ（ベラルーシ）にテクニカルフォールで敗れた。3位決定戦でメダル獲得を目指す。
79kg級の高谷惣亮（ALSOK）は1回戦で地元のハンガリー選手を破った後、2回戦で3月のアジア選手権優勝のエザトラ・アクバリザリンコラエイ（イラン）に2－4で惜敗。アクバリザリンコラエイが準決勝で敗れ、敗者復活戦に回れなかった。
各選手の成績は下記の通り。
男子フリースタイル
※3位決定戦と決勝は22日に実施
【57kg級】高橋侑希（ALSOK） 27選手出場
３決戦 （未定）
準決勝 ●［2-7］Uguev, Zaur（ロシア）
３回戦 ○［4-1］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）
２回戦 ○［Ｔフォール、2:14=12-0］Naim Mikyay, Salim（ブルガリア）
１回戦 ○［7-5］Liu, Minghu（中国）
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【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大） 31選手出場
決 勝 Bajrang BAJRANG（インド）
準決勝 ○［15-10］Chakaev, Akhmed（ロシア）
３回戦 ○［Ｔフォール、5:53=12-2］Perpelita, Andrei（モルドバ）
２回戦 ○［Ｔフォール、5:23=11-0］Shuptar, Vasyl（ウクライナ）
１回戦 ○［Ｔフォール、4:51=13-2］Bucur, George（ルーマニア）
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【79kg級】高谷惣亮（ALSOK） 26選手出場
２回戦 ●［2-4］Akbarizarinkolaei, Essadollah（イラン）
１回戦 ○［9-0］Nagy, Mihaly（ハンガリー）
※敗者復活戦に回れず
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【92kg級】松本篤史（警視庁） 21選手出場
３決戦 （未定）
準決勝 ●［Ｔフォール、0:52=0-11］Yankouski, Ivan（ベラルーシ）
３回戦 ○［3-2］Sagaliyuk, Denis（ウクライナ）
２回戦 ○［7-5］Boeke, Serdar （トルコ）
１回戦 ＢＹＥ
試合ビデオ
【57kg級】高橋侑希（ALSOK）
準決勝 Uguev, Zaur（ロシア）
３回戦 ○［4-1］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）
２回戦 ○［Ｔフォール、2:14=12-0］Naim Mikyay, Salim（ブルガリア）
１回戦 ○［7-5］Liu, Minghu（中国）
【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大）
準決勝 Chakaev, Akhmed（ロシア）
３回戦 ○［Ｔフォール、5:53=12-2］Perpelita, Andrei（モルドバ）
２回戦 ○［Ｔフォール、5:23=11-0］Shuptar, Vasyl（ウクライナ）
１回戦 ○［Ｔフォール、4:51=13-2］Bucur, George（ルーマニア）
【79kg級】高谷惣亮（ALSOK）
２回戦 ●［2-4］Akbarizarinkolaei, Essadollah（イラン）
１回戦 ○［9-0］Nagy, Mihaly（ハンガリー）
【92kg級】松本篤史（警視庁）
準決勝 Yankouski, Ivan（ベラルーシ）
３回戦 ○［3-2］Sagaliyuk, Denis（ウクライナ）
２回戦 ○［7-5］Boeke, Serdar （トルコ）